Guide des enceintes portables Bluetooth 2022 Voici une courte liste des meilleurs haut-parleurs Bluetooth : Bose SoundLink Flex. Sonos Move. Anker SoundCore Motion+ Marshall Willen. Ultimate Ears (UE) Hyperboom. .. JBL Go 3. Tribit XSound Go Anker SoundCore 2 Présentation de l'enceinte portable Bose SoundLink Flex l'enceinte Bose SoundLink Flex avec connectivité Bluetooth. Ces enceintes sont conçues pour fournir un son de haute qualité, ce qui les rend idéales pour une utilisation avec une variété de sources audio. Le SoundLink Flex est disponible en noir ou en blanc et dispose d'une poignée de transport intégrée pour une portabilité facile. L'enceinte dispose également d'un microphone intégré, ce qui la rend parfaite pour les appels...