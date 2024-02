Comment utiliser les filtres de confidentialité sur Instagram ?

Dans notre société connectée où la vie privée est souvent une préoccupation majeure, il est essentiel de savoir comment protéger nos données et préserver notre confidentialité sur les réseaux sociaux. L’un des moyens les plus efficaces de contrôler l’accès à vos informations personnelles et à votre contenu est d’utiliser les filtres de confidentialité sur Instagram.

Guide pratique pour utiliser les filtres de confidentialité sur Instagram

Ce que vous devez retenir pour augmenter la confidentialité sur Instagram :

Passer en compte privé sur Instagram permet de restreindre l’accès à vos publications aux seules personnes qui vous suivent, avec la possibilité d’approuver ou de refuser les demandes d’accès.

Vous pouvez contrôler les interactions sur Instagram en gérant les commentaires, les témoins (tags) sur les photos et vidéos, ainsi que les mentions dans les stories.

Les paramètres de confidentialité d’Instagram incluent des options pour filtrer les commentaires offensants, masquer automatiquement les réponses indésirables dans les stories, et personnaliser la visibilité de vos stories.

La clé pour préserver votre confidentialité sur Instagram est de comprendre et de tirer parti des différentes fonctionnalités de contrôle des interactions et de rester proactif(ve) dans la gestion de vos paramètres de confidentialité.

Dans cet article, nous allons explorer comment tirer parti de ces options pour garantir une expérience sécurisée tout en partageant votre vie avec vos abonnés.

Paramètres généraux de confidentialité

Pour accéder aux paramètres de confidentialité d’Instagram, ouvrez l’application et allez dans votre profil. Ensuite, appuyez sur l’icône représentant trois lignes horizontales (menu) en haut à droite et sélectionnez “Paramètres” dans le menu déroulant. Une fois que vous êtes dans les “Paramètres”, choisissez “Confidentialité”.

Passer en compte privé

L’une des premières étapes pour protéger votre vie privée consiste à passer votre compte en mode “privé”. Cela signifie que seules les personnes qui vous suivent auront accès à vos publications, stories et reels. Si quelqu’un souhaite voir votre contenu, il devra envoyer une demande que vous pourrez ensuite accepter ou refuser. Pour passer en compte privé, appuyez simplement sur “Compte” et activez l’option “Compte privé”.

Gérer les interactions

Dans cette section, vous pouvez choisir qui peut interagir avec vous et vos publications. Les options disponibles sont “Commentaires”, “Témoins” et “Mentions”.

En utilisant les paramètres de filtrage des commentaires, vous pouvez :

Permettre à tout le monde de commenter vos publications.

Autoriser uniquement les personnes que vous suivez et/ou ceux qui vous suivent à laisser des commentaires.

Bloquer les commentaires provenant de certaines personnes en particulier.

Pour aller encore plus loin dans ce contrôle, Instagram a intégré un filtre automatique pour masquer les commentaires offensants ou inappropriés. Vous avez aussi la possibilité d’ajouter des mots-clés spécifiques que vous souhaitez voir masqués dans les commentaires.

Gérer les témoins (Tag)

Les témoins correspondent aux situations où d’autres utilisateurs peuvent vous identifier sur leurs propres photos ou vidéos. Pour gérer ces paramètres, allez dans “Témoins” et sélectionnez :

Ajouter automatiquement : Toutes les photos où vous êtes identifié seront automatiquement ajoutées à votre profil.

Ajouter manuellement : Vous aurez le contrôle total pour approuver ou refuser chaque identification avant qu’elle ne soit visible par les autres personnes.

De plus, vous pouvez également retirer votre identification sur une photo précise si vous le jugez nécessaire.

Maîtriser les mentions

Les mentions correspondent au fait d’être identifié dans les stories ou les commentaires des autres utilisateurs en utilisant le symbole @ suivi de votre nom d’utilisateur. Vous pouvez décider qui a le droit de vous mentionner :

Tout le monde

Les personnes que vous suivez uniquement

Aucun utilisateur

Mettre en place le filtrage du contenu dans les stories

Les stories sur Instagram sont une partie importante de l’application, et elles peuvent également révéler beaucoup d’informations sur vous. Heureusement, plusieurs paramètres vous permettent de contrôler qui peut voir vos stories et interagir avec elles.

Contrôle de la visibilité des stories

Dans les paramètres de confidentialité étroitement liés aux stories, vous pouvez :

Sélectionner qui est autorisé à répondre à vos stories (tout le monde, les personnes que vous suivez, etc.).

Masquer votre story auprès de certains abonnés en particulier.

Créer une liste personnalisée de “meilleurs amis” pour partager des stories exclusives avec un groupe restreint d’utilisateurs.

Bloquer toute réponse automatique après avoir partagé un lien (par exemple, lors de la promotion d’un site Web ou d’un événement).

Protéger votre qualité de vie grâce au filtre de qualité de contenu

Ce système innovant permet de masquer automatiquement les messages indésirables ou les sollicitations provenant d’utilisateurs non pertinents pour vous dans vos stories. Activez simplement l’option “Filtre de qualité de contenu” pour que Instagram filtre les réponses à vos stories selon des paramètres prédéfinis.

Cet article a exploré en détail comment utiliser les filtres de confidentialité sur Instagram pour protéger votre vie privée tout en profitant pleinement de l’application et en partageant votre quotidien avec vos amis et abonnés. Les options disponibles offrent un contrôle accru sur qui peut voir et interagir avec vos publications, ainsi que pour gérer les commentaires, témoins et mentions.

N’oubliez pas : la clé pour préserver votre confidentialité est de vous tenir informé(e) des différentes fonctionnalités et options d’Instagram et d’être proactif(ve) dans la gestion de vos paramètres. Bonne navigation !