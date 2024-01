Investissement lucratif : Découvrez les entreprises à fort potentiel de rentabilité !

Ces dernières années, le secteur de la franchise s’est considérablement développé. Ce dispositif a donné l’opportunité à des milliers de personnes de s’engager dans l’entrepreneuriat. Il permet d’exploiter la réputation et le business model d’une marque déjà établie. Toutefois, toutes les franchises ne sont pas créées égales.

Avant de rejoindre un réseau franchisé, il est important de s’intéresser à la question de la rentabilité. Quelles sont les franchises les plus rentables du moment ?

Découvrez la réponse dans la suite de cet article.

L’alimentaire

Le secteur alimentaire est sans doute le plus représenté pour les franchises rentables. En 2023, il a généré plus de 24 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Un chiffre bien en hausse par rapport aux années précédentes. Selon les experts, ce secteur a encore de beaux jours devant lui.

La croissance du secteur alimentaire peut être imputée à sa grande capacité d’adaptation aux réalités du marché et aux changements des habitudes des consommateurs. Aujourd’hui, les consommateurs sont de plus en plus exigeants tant sur la qualité des produits proposés, que sur leur origine. Ils privilégient désormais les produits frais, locaux et de qualité. Ces exigences entrainent une demande croissante. En investissant dans l’alimentaire, vous avez la certitude de réaliser un retour sur investissement important.

La restauration rapide

Vous recherchez une franchise rentable et qui ne connaît pas la crise ? La restauration rapide est le choix idéal. Ce secteur se démarque par sa grande résilience et sa capacité à se réinventer en fonction des exigences du marché. On se rappelle bien de la période pandémique au cours de laquelle elle a enregistré une croissance exceptionnelle pendant que d’autres secteurs subissaient les affres de la crise.

Aujourd’hui encore, le secteur de la restauration continue de se développer. En 2023, il a enregistré une augmentation de plus de 9 % de son chiffre d’affaires par rapport à 2022. Ce taux va encore croitre dans les années à venir. En effet, la demande pour des repas rapides et abordables est constante. De ce fait, investir dans une franchise va être particulièrement rentable.

Néanmoins, il faut savoir que le secteur de la restauration reste très concurrentiel. Pour y avoir du succès, vous devez apprendre à vous adapter aux tendances, notamment la restauration bio, green, sans gluten ou encore respectueuse des circuits courts. Ainsi, vous avez la certitude de toucher un public plus large.

L’équipement de la maison

La liste des franchises rentables ne peut être complète sans l’équipement de la maison. Ce secteur comprend plusieurs domaines à savoir le mobilier, la décoration, les enseignes de literie, les luminaires, l’électroménager, le bricolage, la cuisine équipée, et bien d’autres. Ce secteur s’impose dans le top 3 de ce classement avec plus de 9 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Cette croissance soutenue est favorisée par la forte appétence des consommateurs pour l’effet cocooning. Très en vogue depuis la période de la crise sanitaire, ce phénomène a considérablement impacté le mode de vie de plusieurs ménages. Ces deniers accordent désormais plus d’importance à leur confort à domicile. Pour ce faire, ils investissent énormément dans l’amélioration et l’optimisation de leur espace pour la rendre confortable, mais aussi esthétique et fonctionnelle.

De même, il faut dire que la croissance du secteur de l’équipement de la maison est stimulée par la domotique, l’évolution des tendances en matière d’aménagement d’intérieur et le développement des produits écoresponsables. Tous ces éléments ont tendance à accroitre la demande sur le marché. Les chances de rentabilité dans ce secteur sont donc très élevées.

Les services à la personne

Depuis quelques années, le secteur des services à la personne enregistre une belle croissance économique. Il englobe les services tels que le ménage, le jardinage ou l’aide à la personne. La croissance de ce secteur est due en grande partie au vieillissement de la population. Selon un récent sondage, le nombre des personnes âgées de 65 ans et plus s’est considérablement accru ces dernières années. Et selon les experts, cette proportion devrait doubler d’ici 2030, passant de 20 000 à 40 000 personnes. Le secteur des services à la personne affiche donc un potentiel considérable pour les années à venir.

Par ailleurs, dans le classement des franchises les plus rentables, on peut citer : le commerce divers, la santé et la beauté, la mode, mais aussi les entreprises de recyclage