Fedora 39 : La nouvelle version bêta débarque avec des améliorations et de nouvelles fonctionnalités

13La dernière version de Fedora, système d’exploitation Open Source arrive avec son lot de nouveautés et d’améliorations.

Version Fedora 39 : Améliorations et nouveautés

. À travers cet article, découvrez les principales modifications apportées à cette distribution.

Fedora propose GNOME 45 et Linux Kernel 6.5

Une des nouveautés de cette version bêta de Fedora 39 est l’intégration du Linux Kernel 6.5 ainsi que la version 45 de GNOME, qui apporte de nombreux changements visuels et ergonomiques. Ces évolutions permettent notamment d’améliorer la compatibilité avec différentes architectures et une meilleure prise en charge du matériel.

Les améliorations de GNOME 45

Redesign de la barre des titres des fenêtres dans un style proche de macOS

Déplacement du menu hamburger en haut à droite de la colonne latérale gauche

Recherche plus rapide dans le gestionnaire de fichiers

Nouveaux icônes grâce à FontAwesome 6

Remplacement de l’ancien visualisateur d’images par Loupe

Contrôle de l’intensité de rétro-éclairage des claviers rétro-éclairés

Fil dédié pour le curseur de la souris

Affichage d’une roue tournante lors de la fermeture d’un processus en arrière-plan

Par ailleurs, la désinstallation d’un flatpak offre désormais la possibilité de supprimer également l’espace de stockage associé, permettant une récupération plus efficace de l’espace disque et évitant de laisser des traces derrière.

Mise à jour du kernel 6.5

Cette nouvelle édition propose également plusieurs mises à jour pour les composants et applications comme :

Prise en charge de MIDI 2.0 dans ALSA

Support ACPI pour l’architecture RISC-V

Support Landlock pour UML

Amélioration du support pour l’architecture AMD Zen

Prise en charge des instructions memcpy/memset de l’architecture ARMv8.8

Comme toujours avec les nouvelles versions du noyau, le support matériel est amélioré.

D’autres nouveautés intégrées à cette version bêta

Fedora 39 inclut les dernières versions des composants et applications de développement, comme :

GCC 13.2, Binutils 2.40, glibc 2.38, GDB 13.2

LLVM 17, Python 3.12, Go 1.21, Perl 5.38, Haskell GHC 9.4, Stackage LTS 21

Boost 1.81, Thread Building Blocks 2021

Nouveautés pour les environnements de bureau

Fedora Workstation met à jour GNOME 45 avec des améliorations de performance et ergonomiques, ainsi qu’un nouveau sélecteur d’espaces de travail. D’autres environnements de bureau ont également été mis à jour, tels que KDE Plasma, Xfce, Cinnamon, etc.

Mise à jour automatisée des images cloud

Les images cloud sont désormais configurées pour que cloud-init installe les mises à jour et redémarre lors de la première provision, garantissant l’utilisation des dernières mises à jour de sécurité.

Parmi les autres mises à jour, on peut citer Inkscape, l’outil populaire de dessin et d’illustration vectorielle. En cas de problème, les utilisateurs peuvent consulter le forum de support ou se rendre sur les listes de diffusion et les forums du projet Fedora.

En résumé, la version bêta de Fedora 39 s’annonce comme une édition riche en améliorations et en nouveautés qui sauront ravir les habitués et intéresser les nouveaux venus. Aussi, il ne fait aucun doute que cette distribution Open Source continuera de gagner en popularité au fil des mois à venir.