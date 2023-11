Comment remplir et signer des formulaires PDF sur macOS, Windows, Android et iOS

Il existe de plus en plus de situations où vous avez besoin de remplir ou de signer des fichiers PDF. Que ce soit pour compléter des formulaires administratifs ou annoter des documents professionnels, voici comment les traiter facilement sur vos différents appareils.

Remplir des PDF sur macOS avec Aperçu

Sur un ordinateur Mac, Apple propose une application intégrée baptisée Aperçu. Cette dernière vous permet de remplir facilement un formulaire au format PDF et d’y apposer votre signature.

Pour cela, il suffit d’ouvrir le document PDF à modifier et de cliquer sur « Afficher la barre d’outils de remplissage de formulaire ». Notez qu’il est également possible de signer un formulaire PDF depuis l’application Aperçu sur Mac. Pour ce faire, vous devez capturer votre signature à l’aide du trackpad, de la caméra du Mac ou de la caméra d’un iPhone/iPad. Une fois la signature capturée, ouvrez Aperçu et cliquez sur le bouton « Afficher la barre d’outils d’annotation », puis sur Signer.

Utiliser Adobe Acrobat Reader DC sur Windows

Sur Windows, la manière la plus simple pour remplir et signer un document PDF consiste à utiliser Adobe Acrobat Reader DC. Il s’agit actuellement de l’outil le plus populaire pour éditer, créer et compresser un fichier PDF. Bien entendu, il possède une fonctionnalité dédiée pour remplir et signer un formulaire PDF.

Si cette option n’apparaît pas dans l’application installée sur votre PC, pensez à procéder à sa mise à jour. Commencez par lancer Adobe Acrobat Reader DC puis ouvrez le fichier PDF via Menu > Ouvrir. Une fois votre PDF rempli, vous pouvez ajouter votre signature en cliquant sur le bouton « Signer » situé dans la barre d’outils en haut de la page. Pour appliquer votre signature, plusieurs possibilités s’offrent à vous : la dessiner avec une souris ou un dispositif tactile ou bien l’importer sous forme de fichier image.

Les alternatives à Adobe Acrobat Reader DC

Remplir un formulaire PDF sur Android

Sur un appareil Android, il est possible de remplir des formulaires au format PDF à l’aide de . Dans le cas de formulaires interactifs pris en charge (modifiables), un bouton de remplissage apparaîtra également. Une fois que vous avez complété le formulaire, appuyez sur « Enregistrer » en haut à droite de l’écran pour sauvegarder les modifications effectuées.

En cas de difficulté lors du remplissage, vous pouvez utiliser d’autres applications Android, telles que , , etc.

Remplir un document PDF sur iPhone ou iPad

Vous pouvez compléter un document PDF sur un iPhone ou un iPad en utilisant les outils d’annotation. Pour commencer, appuyez sur l’application Fichiers pour accéder aux fichiers enregistrés sur votre appareil. Si le remplissage n’est pas actif, vous pouvez tout de même cliquer sur l’icône en forme de crayon et une boîte avec des points en haut à droite de l’écran.

Si vous préférez accéder aux outils d’annotation, touchez l’icône en forme de pointe de stylo. La barre d’outils apparaît alors à l’écran avec des options telles que le crayon, le surligneur, le marqueur, la gomme, l’outil de sélection, la règle et la capacité de changement rapide de couleur. Vous pouvez ajuster ces éléments si nécessaire.

Les applications tierces pour remplir facilement les documents PDF sur iPhone et iPad

En résumé, quel que soit votre appareil, il est désormais facile de remplir et signer des formulaires PDF grâce à différentes applications et outils d’annotation. Ainsi, fini le temps où il fallait imprimer un document, le compléter manuellement puis le numériser de nouveau pour l’envoyer par courrier électronique !