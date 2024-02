Comment vérifier l’authenticité d’un compte Instagram ? Détecter un faux compte

Dans ce monde très connecté où nous vivons, les réseaux sociaux occupent une place importante dans notre vie quotidienne. Parmi ces plateformes, Instagram est l’une des plus populaires et compte des millions d’utilisateurs actifs chaque jour.

Avec cette popularité croissante, il devient également essentiel de savoir comment vérifier l’authenticité d’un compte Instagram pour se prémunir contre la fraude, le vol d’identité ou simplement pour éviter de perdre du temps avec des comptes inactifs ou créés à des fins malveillantes.

Ce que vous devez retenir pour vérifier l’authenticité d’un compte Instagram :

Pour détecter un faux compte Instagram, examinez le ratio abonnements/abonnés, le pseudonyme générique, et l’activité du compte.

Faites attention aux followerbots et likes automatiques, qui peuvent indiquer un compte non authentique.

Instagram propose un processus de vérification pour les comptes officiels avec une icône de coche bleue.

Vous pouvez signaler les faux comptes à Instagram pour enquête et suppression.

Utilisez des pratiques comme la recherche en ligne, l’analyse du contenu et l’examen de la liste d’abonnés/abonnements pour authentifier un compte Instagram.

Comprendre le fonctionnement d’Instagram

Pour identifier un faux compte Instagram, il est important de connaître les bases de cette application de partage de photos et vidéos. La plateforme permet aux utilisateurs de créer leur propre profil et partager des images, vidéos ainsi que des stories éphémères avec leurs abonnés. Les autres utilisateurs peuvent suivre ces comptes, aimer leurs publications et les commenter. Le nombre de followers, publications et le taux d’engagement sont donc des indicateurs clés pour juger de la légitimité d’un compte Instagram.

Les indices à examiner pour repérer un compte Instagram frauduleux

Divers éléments peuvent vous mettre la puce à l’oreille si vous soupçonnez un compte de ne pas être authentique :

Le ratio abonnements/abonnés

Ce premier indice concerne principalement les profils ayant un nombre d’abonnés disproportionné par rapport aux utilisateurs qu’ils suivent. Un ratio très élevé (beaucoup plus d’abonnés que d’abonnements) peut être révélateur d’un compte suspect. Toutefois, il ne faut pas généraliser car certaines célébrités peuvent connaître un grand succès sur Instagram sans pour autant en abuser.

Un pseudonyme trop générique

Certains faux comptes ont tendance à utiliser des noms qui rassemblent le plus de personnes possibles. Si vous voyez un compte instagram avec un nom très commun ou une combinaison de mots populaires sans signification particulière, il est possible qu’il s’agisse d’un compte non authentique.

L’activité du compte

Si un profil Instagram montre peu d’images et de vidéos partagées, avec encore moins de réactions et de commentaires de la part des autres utilisateurs, cela peut être un signal alarmant. En revanche, si en l’espace de quelques jours, un compte publie des dizaines de photos en provenance de diverses sources différentes et souvent dans des langues différentes, cela peut également indiquer que quelque chose ne va pas.

Followerbots et likes automatiques

Certaines personnes achètent des followers et des likes pour accroître rapidement leur popularité sur Instagram. Cependant, ces comptes automatisés sont généralement créés uniquement pour augmenter les chiffres d’un autre utilisateur, bien qu’ils puissent aussi être utilisés dans le cadre d’une attaque coordonnée pour nuire à la réputation de quelqu’un d’autre. Soyez donc attentif aux variabilités de ces données.

Le processus de vérification des comptes Instagram

Afin de protéger ses utilisateurs et leur assurer une expérience en ligne optimale, Instagram a mis en place un processus de vérification pour les comptes de célébrités, marques ou organisations publiques. Cette vérification se traduit par une icône en forme de coche bleue visible sur le profil du compte concerné, ce qui signifie que le compte est officiel et authentique.

La plateforme offre également la possibilité de dénoncer ceux qui usurpent l’identité d’autres utilisateurs ou harm to it que les profils factices sont rapidement identifiés et supprimés. Si vous pensez qu’un compte est faux ou qu’il viole les règles de la communauté Instagram, vous pouvez signaler ce compte depuis l’application. Voici comment procéder :

Rendez-vous sur le profil du compte suspect;

Cliquez sur les trois petits points situés en haut à droite du profil;

Sélectionnez “Signaler” dans le menu déroulant;

Choisissez l’option “C’est un spam” ou “Usurpe une identité”, selon le cas;

Suivez les étapes indiquées à l’écran pour fournir les informations nécessaires au traitement de votre signalement.

Notez que vos rapports sont confidentiels et les données que vous fournissez ne seront pas divulguées à la personne concernée. Instagram prendra alors des mesures pour enquêter et, si nécessaire, supprimer le compte en question.

Les bonnes pratiques pour authentifier un compte Instagram

Outre les indices mentionnés ci-dessus, voici quelques astuces supplémentaires pour juger de la légitimité d’un compte Instagram :

Vérifiez si le compte dispose d’un site web ou d’autres réseaux sociaux renvoyant vers son profil Instagram;

Faites une recherche en ligne avec le nom d’utilisateur du compte;

Analysez les photos et vidéos partagées sur le compte instagram : essayez de voir s’il y a une cohérence dans le style, la qualité ou le sujet des publications;

Consultez également la liste des abonnés et des abonnements du compte : si vous notez des profils similaires aux vôtres et qui semblent authentiques, il est possible que le compte en question soit lui aussi légitime.

Avec ces éléments en tête, vous êtes désormais mieux armé pour déceler les faux comptes sur Instagram et préserver ainsi votre sécurité et celle de vos proches sur cette populaire plateforme sociale. Alors n’hésitez pas à être vigilant et, surtout, pensez à vérifier l’authenticité d’un compte avant de donner suite à toute demande de contact ou d’échange.