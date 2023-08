Le Multi-device FIDO/FIDO2 : Le Nouveau Standard Soutenu par Google, Apple et Microsoft Qui Va Révolutionner la Façon Dont Vous Vous Connectez en Ligne !

Révolution en Sécurité Informatique : L’avènement du Multi-device FIDO

Depuis les débuts de l’informatique, le mot de passe est devenu une source constante de frustration et de risques en matière de sécurité. Des années de tentatives pour le remplacer ont abouti à l’avènement de FIDO2 en 2018, un standard prometteur développé par le consortium FIDO Alliance.

Cependant, les obstacles pratiques et les défis d’adoption ont limité son impact. Heureusement, une nouvelle solution est en cours de déploiement pour révolutionner la sécurité en ligne : le “Multi-device FIDO“.

En tant qu’expert en technologie, nous allons plonger dans ce nouveau standard et explorer les raisons pour lesquelles il pourrait enfin mettre un terme à l’ère des mots de passe.

L’Échec Précédent de FIDO2 : Un Monde de Complexité

Bien que FIDO2 semblait être une alternative prometteuse aux mots de passe, sa complexité et ses exigences d’enrôlement ont limité son adoption. Avec FIDO2, chaque utilisateur doit générer une paire de clés cryptographiques (clé privée et clé publique) dans leur “authentificateur” (comme un smartphone ou une montre connectée). La clé publique est envoyée au fournisseur de service, tandis que la clé privée est stockée localement. Lors de la connexion, un message d’authentification signé avec la clé privée est envoyé au fournisseur de service pour vérification. Cependant, cette procédure fastidieuse doit être répétée pour chaque terminal et chaque service, ce qui décourage de nombreux utilisateurs.

Le Multi-device FIDO2 : Une Nouvelle Approche Révolutionnaire

Pour répondre aux défis d’adoption et d’utilisation, le consortium FIDO Alliance a présenté le “Multi-device FIDO”. Cette nouvelle norme introduit deux améliorations majeures qui simplifient l’utilisation de la technologie FIDO pour le grand public.

Le Roaming d’Authentification et la Centralisation des Clés Privées

Le “roaming” d’authentification est l’une des nouvelles fonctionnalités clés du Multi-device FIDO.

Il permet aux utilisateurs d’utiliser l’authentification FIDO sur un système non enrôlé en utilisant un processus de relayage via Bluetooth.

Ainsi, un smartphone ou un autre authentificateur à proximité peut être utilisé pour valider la connexion, éliminant ainsi la nécessité d’enrôler chaque terminal individuellement.

De plus, les clés privées peuvent désormais être sauvegardées de manière centralisée chez le fournisseur de l’authentificateur, ce qui simplifie grandement la récupération des accès en cas de perte d’un terminal.

Balancing Act : Sécurité vs. Simplicité

Cependant, avec la facilité d’utilisation offerte par le Multi-device FIDO, des questions de sécurité se posent.

Les clés privées sauvegardées de manière centralisée chez les fournisseurs (tels que Google, Apple et Microsoft) pourraient être la cible de pirates ou d’agences de renseignement.

De plus, le relayage d’authentification via Bluetooth introduit une nouvelle surface d’attaque potentielle. Le consortium FIDO Alliance affirme que ces risques sont gérables grâce à des protocoles cryptographiques robustes, mais des inquiétudes demeurent quant à la gestion sécurisée des clés privées.

Interopérabilité et Limitations

L’adoption réussie du Multi-device FIDO dépendra de l’interopérabilité entre les systèmes. Heureusement, les géants technologiques tels que Google, Apple et Microsoft ont déjà annoncé leur soutien à cette nouvelle technologie, ce qui pourrait permettre une couverture étendue sur le marché grand public. Cependant, des défis subsistent, notamment en ce qui concerne la sauvegarde des clés privées et la passerelle entre les écosystèmes.

Vers un Avenir Sans Mots de Passe ?

Le “Multi-device FIDO” représente une avancée prometteuse dans le domaine de la sécurité informatique.

En combinant des améliorations pratiques à des considérations de sécurité, il cherche à résoudre les problèmes qui ont entravé l’adoption de FIDO2.

Toutefois, son succès dépendra de l’adhésion des fournisseurs de services en ligne et de la confiance accordée aux géants technologiques pour la gestion sécurisée des clés privées.

Alors que le “Multi-device FIDO” offre un aperçu d’un avenir sans mots de passe, son adoption à grande échelle et son intégration réussie dans les écosystèmes technologiques restent des défis à relever.

Atouts et Points Forts du Multi-device FIDO :

Simplicité d’utilisation : Le Multi-device FIDO propose une expérience utilisateur simplifiée en éliminant le besoin de se souvenir de multiples mots de passe complexes.

Le Multi-device FIDO propose une expérience utilisateur simplifiée en éliminant le besoin de se souvenir de multiples mots de passe complexes. Réduction du phishing : Grâce à la cryptographie asymétrique et à l’authentification basée sur clés, le risque de phishing est grandement réduit, car les pirates ne peuvent pas obtenir les clés privées.

Grâce à la cryptographie asymétrique et à l’authentification basée sur clés, le risque de phishing est grandement réduit, car les pirates ne peuvent pas obtenir les clés privées. Élimination des mots de passe : En remplaçant les mots de passe par des clés cryptographiques, le Multi-device FIDO offre une solution plus sûre et plus pratique pour l’authentification en ligne.

En remplaçant les mots de passe par des clés cryptographiques, le Multi-device FIDO offre une solution plus sûre et plus pratique pour l’authentification en ligne. Roaming d’authentification : La fonction de roaming permet d’utiliser l’authentification sur des systèmes non enrôlés via Bluetooth, évitant ainsi la nécessité de configurer chaque terminal individuellement.

La fonction de roaming permet d’utiliser l’authentification sur des systèmes non enrôlés via Bluetooth, évitant ainsi la nécessité de configurer chaque terminal individuellement. Centralisation des clés privées : Les clés privées peuvent être sauvegardées de manière centralisée chez les fournisseurs d’authentificateurs, facilitant la récupération en cas de perte ou de remplacement du terminal.

Les clés privées peuvent être sauvegardées de manière centralisée chez les fournisseurs d’authentificateurs, facilitant la récupération en cas de perte ou de remplacement du terminal. Interopérabilité entre écosystèmes : Les principaux géants technologiques tels que Google, Apple et Microsoft soutiennent le Multi-device FIDO, ce qui pourrait rendre les systèmes Android, Windows, iOS et macOS interopérables pour l’authentification.

Points Faibles et Inconvénients du Multi-device FIDO :