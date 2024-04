Pourquoi installer un VPN sur votre routeur Wi-Fi ?

Avec la hausse du télétravail, l’utilisation des VPN (Virtual Private Network) a récemment monté en flèche. Plus familiers de cette technologie, les particuliers l’adoptent eux-mêmes à des fins personnelles.

Sécuriser votre connexion internet, préserver votre anonymat en ligne ou accéder à du contenu géo-bloqué…

Quelles que soient vos raisons de recourir au VPN, avez-vous envisagé d’en installer un sur votre routeur ? Voici plusieurs avantages que cette configuration pourrait vous apporter.

Ce que vous devez retenir :

Installer un VPN sur votre routeur sécurise toutes les connexions du réseau, économisant ainsi du temps et de l’énergie pour chaque appareil connecté.

La présence d’un VPN sur le routeur protège tous les appareils connectés au réseau, y compris les objets IoT, offrant une sécurité globale.

La gestion centralisée des mises à jour de sécurité et des politiques de confidentialité renforce la protection du réseau domestique.

L’utilisation d’un VPN sur le routeur peut réduire légèrement la vitesse de connexion, mais améliore la confidentialité en masquant l’adresse IP et offre un accès à des contenus internationaux.

Une seule configuration pour sécuriser toutes les connexions

Au lieu d’installer individuellement un VPN sur chaque appareil du réseau, vous pouvez le faire au niveau méta. C’est-à-dire directement sur le réseau. Consultez cet article pour en apprendre encore plus sur la façon d’installer un VPN sur un routeur.

Vous éviterez ainsi le dur labeur d’une configuration manuelle sur chaque équipement connecté. Installer un réseau privé virtuel sur le routeur de votre domicile vous fera alors économiser beaucoup de temps et d’énergie.

De plus, les utilisateurs du foyer n’auront pas besoin de se connecter et de s’identifier au VPN à chaque fois. Ils ne devront entrer leurs identifiants qu’une seule fois, à la première connexion. Ensuite, il leur suffira d’utiliser le réseau local pour aller sur internet en profitant du VPN.

Protéger tous les appareils connectés au réseau

Une fois la configuration effectuée, le premier avantage d’avoir un VPN sur le routeur est la protection globale qu’il offre. En effet, il va protéger tous les appareils qui se connectent au réseau. Cela comprend bien sûr les ordinateurs, téléphones, tablettes et smart TV.

Mais également les équipements qui ne peuvent pas exécuter de logiciel eux-mêmes (ce qui inclut celui du VPN). D’ailleurs, certains n’ont même pas d’écran de configuration.

Cette protection est alors très utile pour les appareils électroménagers intelligents (IoT) auxquels on reproche souvent des failles de cybersécurité. Nous pensons entre par exemple aux réfrigérateurs, lave-vaisselle, machines à laver, etc.

Un nombre illimité d’appareils connectés au VPN

Enfin, la présence d’un VPN sur le routeur de la maison est une bonne solution pour y connecter davantage d’appareils. En effet, il arrive que des fournisseurs limitent le nombre d’équipements connectés (simultanés ou non).

Or, si vous installez le logiciel directement sur le routeur, ce dernier ne compte que pour un seul dispositif. Ensuite, les autres appareils viennent s’y connecter et profitent ainsi du VPN de façon indirecte.

Certes, cette solution n’est alors pas portable, puisqu’elle vous confine à une connexion via le réseau domestique uniquement. Mais elle présente l’avantage d’une utilisation sur autant d’appareils que vous le souhaitez. Pratique dans une colocation, une famille nombreuse ou un logement ultra domotisé !

Toutefois, la vitesse et la stabilité de votre connexion risquent d’en pâtir si vous connectez trop d’équipements en même temps. Il s’agit donc de trouver le juste équilibre.

Gestion simplifiée des mises à jour et des politiques de sécurité

Lorsque vous installez un VPN sur votre routeur, vous centralisez aussi la gestion des mises à jour de sécurité, ce qui renforce considérablement la protection de votre réseau domestique. Habituellement, les VPN reçoivent régulièrement des mises à jour pour améliorer leurs protocoles de sécurité et corriger les vulnérabilités.

En gérant cela à partir d’un seul point, votre routeur, vous vous assurez que toutes les connexions passant par ce dernier bénéficient immédiatement des dernières améliorations sans intervention manuelle supplémentaire.

Impact sur la performance réseau

Il est également important de comprendre comment l’utilisation d’un VPN peut influencer les performances de votre réseau. L’encodage et le décodage des données en temps réel peuvent entraîner une légère réduction de la vitesse de votre connexion Internet.

Cela est dû au travail supplémentaire que le processeur du routeur doit effectuer pour gérer le cryptage VPN. Il est donc crucial de choisir un routeur avec des capacités de traitement adéquates pour minimiser cet impact.

Considérations sur la confidentialité

Avoir un VPN actif sur votre routeur améliore votre confidentialité en masquant votre adresse IP réelle de votre fournisseur d’accès Internet (FAI) et des sites web. Cela empêche la collecte de données sur vos activités en ligne et réduit les risques de suivi par des tiers.

De plus, cela peut être particulièrement bénéfique dans des pays où la surveillance Internet est intensive, offrant une couche supplémentaire de protection contre le regard des autorités.

Accès à des contenus internationaux

En choisissant différents serveurs situés dans divers pays via votre VPN de routeur, vous pouvez accéder à une panoplie de contenus géo-restreints. Que ce soit pour des services de streaming vidéo, des jeux en ligne, ou des bibliothèques numériques, vous pouvez contourner les restrictions régionales facilement.

Cela est particulièrement avantageux pour les personnes vivant dans des zones où l’accès à l’information et aux médias est limité ou censuré.

VPN et IoT : une couverture plus large pour vos gadgets connectés

Avec l’expansion de l’Internet des Objets (IoT), de plus en plus d’appareils chez vous se connectent au réseau. Beaucoup de ces gadgets, comme les caméras de sécurité, les thermostats intelligents, et les assistants vocaux, ne disposent pas de leurs propres options de sécurité VPN.

En intégrant le VPN à votre routeur, vous étendez la protection VPN à tous ces appareils, assurant ainsi une couverture de sécurité plus uniforme à travers toute votre maison.

Avant d’installer un VPN sur votre routeur…

L’installation d’un VPN sur votre routeur peut transformer radicalement votre expérience en ligne. Non seulement cela simplifie la gestion de la sécurité pour tous vos appareils, mais cela offre aussi une tranquillité d’esprit en matière de confidentialité et d’accès au contenu.

Cependant, il est crucial de choisir un VPN et un routeur qui répondent à vos besoins spécifiques pour maximiser les bénéfices tout en minimisant les impacts potentiels sur la performance de votre réseau.

Pour terminer, précisons que :

Tous les routeurs ne prennent pas en charge les VPN. Choisissez donc un modèle compatible, avec une interface qui facilite la configuration, puis l’activation et la désactivation du logiciel.

À défaut de routeur compatible, il faudra installer un micrologiciel pour faire l’intermédiaire avec le VPN.

L’activation du VPN se fait uniquement sur le routeur. Pas sur les appareils individuels.

Certains sites et services en ligne ne fonctionnent pas si vous naviguez via un VPN.

