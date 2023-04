Google Authenticator avec les codes à deux facteurs ?

Google Authenticator est un logiciel de Google qui permet de générer des mots de passe qui ne servent que pour un usage unique et qui ont pour but de sécuriser vos applications.

Elle permet de protéger vos services en ligne contre les accès indésirables en produisant un compte de sécurité que vous devez inscrire à chaque connexion. Pour en savoir plus sur cette application, parcourez ce guide.

Avantages Google Authenticator

Google Authenticator a été développé par Google à cause des avantages que l’application peut apporter à ses utilisateurs.

Le premier de ces avantages est évidemment le fait qu’il permet de sécuriser les applications et services en ligne.

Cette fonction permet à tout abonné de Google d’avoir une meilleure sécurisation de ses données. Grâce à cette couche supplémentaire de protection, vous êtes plus à l’abri de l’usurpation d’identité.

Ensuite, Google Authenticator est facile à utiliser. L’interface de l’application est intuitive et toutes les indications y sont données pour la configuration et l’utilisation. Ajoutons à tout cela que l’identification par les codes générés se fait en un laps de temps. Les codes d’authentification s’annulent rapidement et ils ne peuvent être utilisés qu’une seule fois.

Pour finir, Google Authenticator est entièrement gratuit et ne nécessite pas d’abonnement pour être utilisé. Cette application est donc une véritable aubaine pour protéger vos comptes. Elle n’a cependant pas que des avantages.

Inconvénients Google Authenticator

Google Authenticator, comme toutes les applications de sécurité, comporte quelques failles et même quelques inconvénients. Le premier inconvénient du logiciel est qu’en cas de dysfonctionnement de l’application, vous ne pourrez pas accéder à vos comptes en ligne. Ce risque est très minimum, mais il ne peut pas être écarté.

Ensuite, pour générer de nouveaux codes, l’application utilise l’horloge du téléphone. Si elle est mal réglée, les codes générés peuvent être obsolètes ou impossibles à utiliser à cause de la différence d’heure.

Pour finir, l’inconvénient le plus partagé des utilisateurs est qu’en cas de changement de smartphone, vous devez réinstaller l’application, la reconfigurer et la synchroniser à nouveau avec tous vos appareils avant de pouvoir l’utiliser.

Si donc vous êtes du genre à changer régulièrement de téléphone, cette démarche peut être un véritable inconvénient pour vous.

Précisons que l’application existe depuis 2010. Bien que la recherche continue pour en améliorer les fonctionnalités, de nombreuses autres applications de sécurisation de comptes en ligne ont depuis été créées. Et elles sont vraiment compétitives.

Si vous voulez utiliser Google Authenticator, vous devrez passer par 2 grandes phases que sont le téléchargement de l’application sur votre smartphone et sa configuration.

Télécharger Google Authenticator

Pour le téléchargement, la démarche est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur votre boutique d’application en ligne, Play Store (pour les Androids) ou App Store (pour les iPhones). Saisissez le nom de l’application dans la barre de recherche et téléchargez l’application.

Configurer Google Authenticator

Une fois que l’application a été installée, vous devez maintenant la configurer. Voici comment procéder :

Ouvrir l’application sur votre téléphone ;

Sélectionner « Scanner un code QR » ;

Autoriser l’application à accéder à votre appareil photo ;

Se connecter sur l’ordinateur portable à son compte en ligne qui nécessite l’utilisation de l’authentification ;

Entrer dans les paramètres de sécurité et cliquez sur l’onglet qui indique la configuration de la double sécurité ;

Choisir l’option « Google Authenticator » ;

Choisir l’option « Scanner le code QR » et procéder au scanne du code qui s’affiche en partant de votre caméra de téléphone ;

Un code généré par l’application vous sera alors soumis ;

Saisir le code sur le compte en ligne qui vous le demandera sur votre PC.

Google Authenticator est configuré et vous pouvez désormais l’utiliser.

Utiliser Google Authenticator

L’utilisation de Google Authenticator est très simple. Pour ce faire, il suffit d’avoir votre téléphone à proximité. Chaque fois que vous essayez de vous connecter à l’un de vos comptes en ligne sur votre ordinateur, l’application génère un code d’authentification à usage unique dont la validité est de 30 secondes sur votre téléphone.

Vous inscrivez ensuite le code sur votre PC pour permettre l’accès à votre compte et le tour est joué. La procédure est la même pour tout autre appareil synchronisé avec votre PC.

Pourquoi utiliser Google Authenticator ?

Google Authenticator est une application d’authentification qui génère des codes à 2 facteurs qui sécurisent l’accès à vos comptes en ligne tel que votre compte Google et toutes les autres applications qui autorisent cette authentification. Compte tenu des avantages de cette application, vous avez de nombreuses raisons d’utiliser cette application.

Tout d’abord, vous pouvez l’utiliser si vous avez des documents précieux à garder confidentiel dans votre Google. Ensuite, même si vous n’êtes pas un agent secret ou que vous ne disposez pas de documents d’État confidentiels, vous devez quand même protéger vos comptes personnels contre les intrusions. Vous seul avez le droit d’accéder à ces données.

Notons que l’accès à certains de vos comptes peut facilement permettre à l’intrus d’usurper votre identité à des fins malveillantes. Si vous ne vous protégez pas correctement, vous pouvez être jugé responsable pour quelque chose que vous n’avez pas fait, car quelqu’un d’autre se sert de votre compte.

En conclusion, tout le monde peut et doit utiliser Google Authenticator.

Il peut arriver que vous perdiez le code de votre Google Authenticator. Dans ce cas, il est possible de récupérer dans 2 cas. Le premier consiste au fait que vous avez sauvegardé le compte QR avec lequel vous avez accédé à ce code. Le second cas consiste au fait que vous avez sauvé la clé secrète avec laquelle vous avez créé le compte.

Si vous n’avez sauvegardé aucun de ces 2 éléments, vous devrez désinstaller Google Authenticator et le réinstaller comme vous l’auriez fait pour un nouveau téléphone. Vous devrez simplement reprendre la procédure d’installation de A à Z.

Google Authenticator est un bon moyen de sécuriser vos données personnelles disponibles sur vos comptes en ligne. L’application est facile à installer et simple à installer. Si vous n’y parvenez quand même pas, faites appel à une personne de votre entourage qui sait s’y prendre ou à un technicien en informatique. Attention à ne donner votre code QR ou votre clé secrète à personne.