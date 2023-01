Mon Bureau Numérique (MBN) : l’essentiel à savoir de cette application

Listen to this article Listen to this article

Espace Numérique de Travail avec Mon Bureau Numérique (MBN)

Créé en 2018 et rassemblant plus d’un million d’utilisateurs, Mon Bureau Numérique (MBN) est un Espace Numérique de Travail (ENT) présent dans plus de 850 établissements dans la Région Grand-Est et d’autres localités.

En matière d’éducation, cette plateforme pédagogique gratuite rassemble de nombreuses ressources qui favorisent le travail collaboratif entre tous les acteurs du système scolaire (élèves, enseignants et parents d’élèves). Focus sur Mon Bureau Numérique, l’espace de travail participatif dématérialisé !

Mon Bureau Numérique : qui sont les utilisateurs ?

La plateforme pédagogique Mon Bureau Numérique est dédiée à tous les étudiants, enseignants, dirigeants des lycées et des collèges de la Région Grand-Est. Les Académies de Nancy-Metz, de Reims et de Strasbourg sont concernées. Et puisque les parents sont directement impliqués dans la vie scolaire de leurs enfants, ils possèdent, eux aussi, une interface sur le site internet MBN.

La direction de l’établissement ainsi que le Conseiller Principal d’Éducation peuvent aussi accéder à cet espace de travail. Il en est de même des départements en ce qui concerne les collèges et la Région Grand-Est pour ce qui est des lycées.

Pourquoi se servir de Mon Bureau Numérique ?

L’espace de travail participatif MBN rassemble les ressources nécessaires pour permettre à l’élève de réussir sa scolarité. Pour ce qui est du corps enseignant et des parents, ce site favorise les échanges entre ces derniers ainsi que le suivi des étudiants.

Avantages MBN étudiants

À l’école ou à la maison, les apprenants peuvent parfaitement poursuivre leur apprentissage, car ils ont accès à de nombreux outils pédagogiques. Ils ont à leur disposition l’outil de formation Moodle, un cahier de textes, un module de vie scolaire, des espaces de travail collaboratifs, un manuel scolaire, etc. Ils ont également accès à leur emploi du temps et leurs notes. Par visioconférence, en direct ou en différé, les étudiants peuvent assister à des cours en ligne.

L’espace MBN promeut l’apprentissage par soi-même, car la plateforme comporte de nombreuses formations que l’étudiant peut suivre à n’importe quel moment. Il lui suffit de disposer d’une connexion internet et d’un terminal (PC, smartphone ou tablette).

Avantages MBN professeurs et le personnel enseignant

L’espace MBN permet à l’enseignant de donner des cours à distance et d’ajouter d’autres informations, annotations et documents. Les apprenants peuvent aussi poser des questions sur un cours ou devoir à l’enseignant et ce dernier pourra y répondre à son tour à travers la messagerie personnalisée.

Dans le cas où il ne pourrait se rendre dans son établissement en raison d’une absence médicale, il peut en avertir les autorités scolaires à travers la plateforme. Le personnel enseignant peut facilement accéder aux notes générales des élèves. Le professeur principal peut aussi calculer de façon automatique la moyenne de ses élèves et afficher les graphiques d’évaluation.

Avantages MBN parents d’élèves

Grâce à Mon Bureau Numérique, les parents ou les représentants légaux ont une meilleure appréciation de l’évolution de l’enfant pendant son parcours scolaire. Ils ont en effet la possibilité de connaitre les devoirs, tâches et missions qui sont assignées à celui-ci. Les absences, les retards et notes de l’apprenant ne seront plus un secret pour eux.

Pour tirer profit des ressources mises à disposition par MBN, il faut avant tout se connecter à l’espace de travail. Pour y arriver, si vous êtes sur PC, rendez-vous dans votre navigateur web et saisissez l’adresse https://www.monbureaunumerique.fr/. Appuyez ensuite sur « se connecter » et choisissez parmi l’une des options qui s’affichent (élève ou parent, enseignant ou personnel non enseignant). Entrez maintenant vos identifiants de connexion pour accéder à la plateforme.

Vous pouvez aussi vous connecter grâce à votre smartphone en téléchargeant l’application mobile via le Play Store ou l’App Store. Pour l’activer, il faut entrer un identifiant mobile et un mot de passe à usage unique. Vous pouvez récupérer ces derniers en accédant, depuis votre ordinateur, au portail MBN de l’établissement concerné.

Une fois sur l’interface, allez dans « Préférences » puis dans « Mon accès mobile ». À ce niveau, cliquez sur « activer » pour obtenir le mot de passe et l’identifiant qui vous serviront à l’activation de votre compte mobile.

Il faut noter que tous les acteurs de MBN ont leur identifiant et mot de passe. C’est notamment en début d’année ou à l’arrivée de l’enfant dans l’établissement que les parents obtiennent ces informations. Ils les conservent ensuite pendant tout le cursus de l’apprenant.

Enfin, pour trouver les notes et les résultats de l’élève, vous pouvez vous rendre sur l’espace Pronote accessible à travers la rubrique « scolarité ».