La 5G : une nouvelle source d’opportunités pour les pros

La 5G : une mine d’opportunités pour les entreprises

Vous recherchez une connectivité optimale pour votre entreprise ? Vous voulez un réseau internet capable d’accompagner votre créativité et vos besoins ? Et si on vous disait qu’il existe désormais un réseau plus rapide, plus efficace et plus intelligent ? Ce réseau, c’est la 5G ! Technologie de rupture, il accompagne la transformation numérique des sociétés.

Il permet l’émergence de projets novateurs dans de nombreux secteurs comme l’éducation, l’événementiel, la santé, la smart city, l’industrie ou le retail. Son déploiement ouvre une ère nouvelle. Découvrez les incroyables opportunités qu’offre l’arrivée de la 5G aux professionnels !

La 5G : qu’est-ce que c’est ?

L’arrivée de cette technologie est une révolution en téléphonie mobile. Elle permet de répondre aux besoins exponentiels des activités liées au numérique. Elle est basée sur l’utilisation de bandes hautes fréquences en complément des fréquences basses déjà utilisées en 4G. Les possibilités offertes dopent la créativité des entreprises et contribuent à multiplier les usages de la 5G dans tous les secteurs d’activités.

Vous vous demandez en quoi consiste l’innovation technologique apportée par la 5G ?

Le débit : à terme, la 5G offrira des connexions en ultra haut débit jusqu’à 10 fois supérieures à ceux de la 4G. Cette nouvelle technologie permet l’accès aux technologies nécessitant un flux très important de données comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée ou les vidéos en multivues.

La latence : le temps de réponse est divisé par 10 par rapport à la 4G. L’hyper réactivité est indispensable pour des technologies de pilotage à distance comme la téléchirurgie, les véhicules autonomes, l’industrie, les expériences immersives…

La densité : avec ce réseau, vous pouvez multiplier par 10 le nombre de connexions simultanées. Cette augmentation de la densité est essentielle pour l’internet des objets (IoT). Elle est également très utile dans les zones à forte densité de connexions comme les villes, les stades, les aéroports, les salons professionnels…

La 5G : une source infinie d’opportunités pour les professionnels

Cette nouvelle génération de téléphonie mobile augmente considérablement le champ des possibles pour les entreprises. Leur créativité est boostée par les performances nouvelles désormais accessibles. De nombreux secteurs ont saisi cette opportunité comme :

L’éducation : le numérique est devenu un outil essentiel dans l’accès à l’éducation.

Durant la crise sanitaire, il a permis de maintenir la transmission du savoir. L’accès à ce réseau rapide et fiable, acceptant de nombreux utilisateurs simultanés, est un levier de développement pour les entreprises de formations, les écoles ou encore les universités .

L’événementiel : les salons professionnels, les spectacles, festivals ou événements sportifs ont tous un point commun. On y trouve énormément de monde présent en même temps dans un même lieu. Les réseaux peuvent être très vite saturés. La 5G permet aux visiteurs de rester connectés même au milieu de la foule. Les professionnels peuvent sécuriser les parcours grâce aux objets connectés. Les médias améliorent le partage d’informations.

La santé : la pandémie a accéléré le développement de la télémédecine.

La 5G a prouvé son utilité pour les téléconsultations et pour le suivi des patients grâce à l’installation d’appareils de surveillance connectés. De plus, de par ses performances, elle permet de développer des techniques de chirurgie à distance. Cette technologie participe à un meilleur accès aux soins.

La smart city : les objets connectés améliorent la gestion de la ville. De nombreuses applications voient le jour et permettent la détection des fuites de gaz ou d’eau, la régulation de la lumière ou du chauffage, la surveillance ou la maintenance. Les propositions de services offertes par la 5G sont infinies.

L’industrie : robots connectés, suivi de production, gestion en temps réel, amélioration des performances, réalité augmentée… la 5G permet de nombreuses évolutions. Un outil industriel connecté gagne en performance et compétitivité.

Le retail : la 5G se révèle être un levier de développement pour les entreprises de commerce. Elle change les modes de gestion des flux et des stocks, de livraison, de logistique… elle permet aussi des expériences plus immersives et améliore l’expérience client.

La 5G est la nouvelle révolution numérique. Pour les entreprises, elle est source d’amélioration des performances ou de propositions de services novateurs. Mais, de nombreux usages sont encore à inventer. C’est pourquoi les fournisseurs d’accès proposent, pour certains comme Orange, d’accompagner les entreprises dans leur 5G Lab. Du développement de produits à l’amélioration des processus, des équipes d’experts conseillent les entrepreneurs pour les aider à se positionner à la pointe de la technologie. La 5G est une source de nombreuses opportunités. Êtes-vous prêt à les saisir ?