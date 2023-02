Comment connecter des écouteurs JBL : mode d’emploi

Les écouteurs sans fil sont de plus en plus populaires en raison de leur commodité et de leur portabilité. Les écouteurs JBL sont particulièrement appréciés pour leur qualité sonore supérieure et leur conception élégante.

Cependant, leur manipulation peut sembler compliquée surtout si vous êtes à votre première utilisation. Découvrez dans ce contenu des conseils pratiques pour utiliser vos écouteurs JBL.

Voici les étapes à suivre pour jumeler des écouteurs JBL :

Assurez-vous que vos écouteurs JBL sont chargés : c’est la première étape pour les utiliser.

Activez le mode d’appairage : pour le faire, maintenez enfoncé le bouton Bluetooth des écouteurs jusqu’à ce que le voyant clignote en bleu.

Activez le Bluetooth sur votre appareil : sur votre appareil, activez le Bluetooth dans les paramètres Bluetooth.

Recherchez des périphériques Bluetooth : dans les paramètres Bluetooth de votre appareil, recherchez les périphériques Bluetooth disponibles.

Sélectionnez vos écouteurs JBL : sur la liste des périphériques Bluetooth disponibles, sélectionnez le nom de vos écouteurs JBL.

Attendez que les écouteurs soient connectés : patientez pendant une courte période pendant que les écouteurs se connectent à votre appareil.

Vos écouteurs JBL sont maintenant jumelés avec votre appareil et prêts à être utilisés sans fil via Bluetooth.

Autre article :

Pourquoi mes écouteurs Bluetooth JBL ne se connectent pas ?

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vos écouteurs JBL ne se connectent pas à vos appareils. En voici quelques-uns :

Vos écouteurs sont déjà connectés à un autre appareil.

La fonction Bluetooth de votre iPhone est peut-être désactivée.

Votre iPhone fonctionne peut-être avec une version obsolète d’iOS.

La batterie de vos écouteurs n’est pas chargée.

Il existe des profils doubles de vos écouteurs dans la mémoire de votre téléphone.

Vous n’avez pas bien déconnecté vos écouteurs des derniers appareils avec lesquels vous les avez utilisés.

Pour connecter des écouteurs JBL tune, suivez les étapes ci-dessous :

Commencez par ouvrir le couvercle de l’étui de chargement pour sortir l’un ou l’autre ou les deux écouteurs. Cela permet de mettre l’appareil sous tension.

Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone portable.

Choisissez ” JBL tune ” dans la liste des périphériques Bluetooth.

Une fois la connexion réussie, vous pouvez entendre le message “BT connected” dans les écouteurs.

Autres articles :

Pour réinitialiser vos écouteurs sans fil JBL, suivez les étapes ci-après :

Supprimez les informations d’appairage de vos écouteurs sur vos appareils.

Déconnectez les écouteurs de l’appareil avec lequel vous les avez appairés.

Rangez vos deux écouteurs sans fil JBL dans leur boîtier de chargement.

Retirez ensuite l’écouteur sans fil JBL droit du boîtier de charge.

Cliquez sur le bouton qui est situé sur le bord de l’écouteur droit pendant environ une dizaine de secondes.

Patientez quelques instants, le processus de réinitialisation de vos écouteurs sans fil JBL est en cours.

Appariez une nouvelle fois vos écouteurs sans fil JBL avec l’appareil de votre choix.

Le processus de réinitialisation supprime la totalité des données qui ont été stockées jusque-là.

Suivez les étapes ci-après pour connecter vos JBL Tune 220TWS.

Assurez-vous que vos écouteurs sont chargés et prêts à être connectés.

Retirez les écouteurs de leur étui de chargement. Ils devraient directement se mettre en mode de couplage. Si ce n’est pas le cas, maintenez enfoncé le bouton tactile de chaque écouteur pendant 3 secondes. Cela permettra d’activer le mode de couplage.

Activez le Bluetooth de votre appareil.

Recherchez les périphériques Bluetooth disponibles sur votre appareil. JBL Tune 220TWS devrait figurer sur la liste. Sélectionnez-les pour les coupler avec votre appareil.

Si vous êtes invité à entrer un code PIN, entrez “0000” ou “1234”.

Les écouteurs sans fil JBL fonctionnent en se connectant à votre appareil grâce à la technologie Bluetooth. Lorsque vous les allumez, ils passent en mode d’appairage.

Cela leur permet d’être visibles par votre appareil. Vous devez ensuite accéder aux paramètres Bluetooth de votre appareil pour les connecter.

Une fois qu’ils sont appairés avec votre appareil, ils sont prêts à recevoir des signaux audio. Cela vous permet donc d’écouter de la musique, des podcasts ou d’autres contenus audio.

Des batteries intégrées pour une meilleure expérience d’écoute

Les écouteurs sans fil JBL sont aussi généralement équipés de batteries intégrées rechargeables. L’autonomie de cette batterie peut varier en fonction du modèle et de l’utilisation. Elle s’étend généralement sur quelques heures.

Pourquoi mon écouteur JBL clignote ?

Les voyants lumineux permettent à votre écouteur de vous faire parvenir un message. Il est donc possible que vos écouteurs JBL clignotent pour diverses raisons. Voici quelques explications possibles :

Batterie faible : si la batterie des écouteurs est faible, ils peuvent se mettre à clignoter.

Mode d’appairage : les écouteurs JBL peuvent clignoter lorsqu’ils cherchent à se connecter à un appareil.

Problème de connectivité : si vos écouteurs JBL sont déjà connectés à un appareil, mais qu’ils continuent de clignoter, cela peut indiquer un problème de connectivité.

Autres articles :

En général, les écouteurs JBL s’activent automatiquement dès que vous les sortez de leur étui de charge. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez essayer les étapes suivantes :

Assurez-vous que les deux écouteurs sont bien chargés.

Mettez-les dans vos oreilles.

Si les écouteurs ne se connectent pas automatiquement, appuyez simultanément sur les deux boutons de chaque écouteur pendant 5 secondes.

Attendez quelques secondes pour que les deux écouteurs se connectent en mode stéréo.

Si vous rencontrez toujours des problèmes, vous pouvez faire appel à un professionnel ou contacter le service client JBL.

Pour connecter un écouteur JBL sur un iPhone, suivez les étapes ci-dessous :

Ouvrez les réglages de votre iPhone ou votre iPad.

Cherchez l’icône des réglages sur votre écran d’accueil et cliquez dessus pour ouvrir vos réglages.

Cliquez sur Bluetooth. Cela ouvrira le menu des paramètres Bluetooth.

Faites glisser l’interrupteur Bluetooth en position On. Lorsque cette option est activée, vous pouvez utiliser une connexion Bluetooth pour jumeler des appareils sans fil avec votre iPhone ou votre iPad.

Assurez-vous que vos écouteurs sans fil sont allumés en les sortant de leur boite. Vous les verrez alors apparaître dans le menu Bluetooth de votre iPhone ou votre iPad.

Sélectionnez les écouteurs sur le menu Bluetooth.

Si vous n’avez jamais jumelé vos écouteurs avec votre iPhone ou votre iPad auparavant, vous les verrez sous l’entête ‘autres appareils’. Sinon, ils seront listés sous ‘mes appareils’.

Suivez les étapes ci-après pour connecter votre écouteur JBL sur Samsung.

Assurez-vous que les écouteurs sont bien chargés.

Sortez-les de leur boite.

Rendez-vous sur l’écran d’accueil du téléphone.

Faites glisser votre doigt pour sélectionner le menu Paramètres.

Cliquez sur ‘connexions’.

Cliquez sur ‘Bluetooth’.

Touchez le bouton coulissant pour activer le Bluetooth sur votre téléphone.

La liste des périphériques couplés et des appareils disponibles s’affichera sur votre écran. Sélectionnez celui qui correspond à vos écouteurs JBL et suivez les instructions qui s’afficheront à l’écran. En général, il vous sera seulement demandé de toucher ‘Associer’ sur l’écran de votre téléphone.