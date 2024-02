Test de la Huawei MatePad Pro : une option alliant performance et polyvalence face à la Galaxy Tab Ultra

Dans le monde des tablettes haut de gamme, l’arrivée de la nouvelle Huawei MatePad Pro semble promettre un véritable vent de fraîcheur. Plus qu’une simple alternative aux leaders du marché tels que la Galaxy Tab Ultra, la tablette de Huawei a toutes les cartes en main pour rivaliser de performance et d’élégance.

Huawei MatePad Pro : Design fin et soigné

Parmi les points forts de cette nouvelle venue dans le paysage des tablettes de luxe, on peut noter le design affiné et esthétique. Avec seulement 5,5 mm d’épaisseur, elle se place parmi les plus fines du marché. Côté poids, ses 580 grammes la rendent légèrement plus légère qu’un iPad Pro ou la Galaxy Tab Ultra, ce qui est un atout indéniable pour le confort d’utilisation.

Un écran OLED spacieux et séduisant

L’écran de 13,2 pouces surprend dès le premier regard avec son format en 3 :2 et sa résolution de 2880 x 1920 pixels (ou “2.8K” selon Huawei)

Son taux de rafraichissement peut atteindre 144 Hz, offrant ainsi une fluidité appréciable lors de l’utilisation

Le contraste infini propre à la technologie OLED fait de la visualisation de vidéos un réel plaisir pour les yeux

Le mode “natural tone” permet une expérience visuelle encore plus agréable, en imitant l’apparence du papier naturel et offrant des couleurs légèrement plus chaudes

En somme, la Huawei MatePad Pro réussit à se démarquer grâce à son écran alliant taille et qualité.

Lire : Sanctions contre Huawei ? Comment l’innovation chinoise prend le dessus avec le mate 60

Huawei MatePad Pro : Performances convaincantes

La Huawei MatePad Pro ne mise pas seulement sur le design pour séduire. Elle offre également de très bonnes performances, tant en termes de puissance que d’autonomie, bien qu’il faille noter que cette dernière reste perfectible lors d’une utilisation intensive.

HarmonyOS et Gbox : une solution ingénieuse face à l’absence de l’écosystème Google

Dépourvue d’Android, la MatePad Pro 13.2 fonctionne sous HarmonyOS, un système d’exploitation développé par Huawei lui-même. Pour pallier l’absence de certaines applications Google, Huawei propose sa solution Gbox, qui permet d’utiliser les services Google sans problème.

Lire : HarmonyOS NEXT : Révolution OS de Huawei, Adieu Android !

Un stylet de 3ème génération impressionnant

Comme toutes les bonnes tablettes multifonctions, la MatePad Pro est accompagnée d’un stylet M-Pen de troisième génération. Ce dernier propose une connectivité améliorée, un temps de latence réduit (30 ms maximum) et une consommation énergétique considérablement diminuée. Il s’avère donc particulièrement agréable à utiliser et précis dans ses tracés.

Un prix élevé mais justifié

Certes, la Huawei MatePad Pro n’est pas donnée. Toutefois, au regard de ses caractéristiques alléchantes et de sa polyvalence, il est probable que de nombreux consommateurs soient enclins à investir dans cette tablette haut de gamme.

Pour résumer

La Huawei MatePad Pro s’impose comme une alternative à la fois complète et convaincante face à ses concurrents directs tels que la Galaxy Tab Ultra. Son design soigné, son grand écran OLED, ses performances et la qualité de son stylet M-Pen lui permettent de rivaliser avec les meilleures tablettes du marché. Si son prix reste relativement élevé, les utilisateurs à la recherche d’un produit premium et polyvalent pourraient bien trouver en elle un choix idéal.