Comment travailler votre image de marque pour attirer et fidéliser vos clients ?

Être à la tête d’une entreprise, c’est souvent devoir gérer de multiples problèmes et défis au quotidien. Aujourd’hui, nous allons vous parler de l’un d’entre eux : l’image de marque.

En effet, c’est un aspect central de la bonne gestion de votre entreprise : si cette image n’est pas bonne auprès de vos clients et prospects, alors votre activité est en péril.

Découvrons comment l’améliorer au travers de différents points clés.

Ce que vous devez retenir :

L’image de marque, essentielle pour votre entreprise, est la perception que les consommateurs ont de votre marque, incluant impressions, émotions et attitudes.

Pour améliorer votre image de marque, travaillez sur des éléments clés tels que l’identité visuelle et sonore, les valeurs, la qualité, l’expérience client, la communication et la responsabilité environnementale.

Qu’est-ce que l’image de marque ?

On l’appelle aussi “brand image” en anglais, mais il s’agit bel et bien de la même chose : la perception qu’ont les consommateurs, mais aussi plus largement le public, de votre marque. On inclut dans l’image de marque l’ensemble des impressions, émotions, croyances et attitudes auprès d’une marque. L’un des canaux les plus importants que l’on connait de l’image de marque, c’est sans aucun doute la publicité. D’ailleurs, si vous souhaitez l’améliorer (votre image), alors lancer une campagne marketing est peut-être la solution idéale. Cependant, celle-ci doit être accompagnée de différents éléments, que nous allons voir ci-dessous.

Quels sont les éléments à travailler pour améliorer son image de marque ?

Pour vous aider à améliorer votre image de marque, nous allons évoquer les sept points clés associés. Il est inutile de vous dire de ne travailler que l’un d’entre eux, tant chacun est intrinsèquement lié à l’autre.

L’identité visuelle

Quand on parle image de marque, c’est le premier élément qui nous vient à l’esprit. En effet, l’identité visuelle suit votre marque absolument partout (ou presque) : publicité, emballage produit, présence sur le web, e-mail… Bref, dès que l’on porte votre marque sur un support physique, alors l’identité visuelle ressort. Travaillez cet aspect pour donner confiance à vos clients et prospects. Cette identité vous suivra de nombreuses années, et devra probablement être actualisée régulièrement.

L’identité sonore

A contrario, on parle moins souvent de l’identité sonore d’une marque. Pourtant, dès qu’il est nécessaire de parler de vous, on doit reconnaître votre marque dès les premières notes de musique ! Par exemple, qui ne connaît pas l’identité sonore de la SNCF ? Sans aller dans l’extrême, sachez que c’est un aspect tout aussi central que l’identité visuelle. D’ailleurs, il est possible de faire appel à une agence de design sonore qui peut vous accompagner, c’est dire l’importance de cet aspect.

Les valeurs

On ne finit plus d’entendre parler des scandales qui secouent les grands groupes mondiaux… C’est pourquoi, si votre entreprise dispose de valeurs essentielles, il ne faut pas hésiter à les partager. Par exemple, si vous souhaitez mettre en avant le bien-être de vos collaborateurs, alors communiquez dessus. Si vous rémunérez vos fournisseurs à la juste valeur comme pour le commerce équitable, alors communiquez dessus. Bref, vous l’aurez compris, si votre entreprise dispose de valeurs fortes, il faut en parler.

La qualité

Il n’est pas utile de s’attarder sur ce point tant il est évident… Malgré tout, il devait être dans cette liste. Si vous souhaitez avoir une bonne image de marque auprès de vos clients et prospects, alors vous devez offrir des produits et/ou services de qualité ! D’ailleurs, retenez une règle à ce sujet : on parle bien plus souvent des trains en retard que ceux à l’heure… En d’autres termes, si vos produits ne sont pas de bonne qualité, vos clients le feront savoir.

L’expérience client

Pour illustrer ce cinquième point, quoi de mieux que de citer Amazon ? En effet, pour s’imposer en France et à travers le monde, Amazon a misé sur une expérience client exemplaire. Même si cela peut donner l’impression que le marchand perd de l’argent, la vérité est tout autre : avec une bonne expérience client, l’image de marque se voit considérablement améliorée et la fidélisation facilitée. Souvent, ce sont des petits détails qui font la différence : analysez bien vos processus, nul doute que vous les trouverez (les détails).

La communication

De manière générale, une entreprise qui communique (bien) est une entreprise qui dispose d’une bonne image de marque. C’est pourquoi, veillez à adopter dans votre stratégie d’image de marque des éléments de communication : publicité, réseaux sociaux, blog… Vous avez l’embarras du choix de nos jours, il ne vous reste qu’à trouver la bonne formule pour vous. Toutefois, retenez ici qu’il est très difficile d’améliorer l’image de marque d’une entreprise sans communiquer…

La responsabilité environnementale

Pour terminer, le septième point de notre liste se concentre sur un élément proche des valeurs de votre entreprise. En effet, dans un monde où l’écologie prend de plus en plus de place, il va de soi que votre entreprise doit en tenir compte. C’est pourquoi, nous vous conseillons de faire votre maximum pour inclure l’environnement dans votre stratégie d’entreprise. Cela peut passer par une neutralisation carbone, le choix de matériaux durables, une réduction de vos émissions… Libre à vous de trouver l’élément en adéquation avec l’activité de votre entreprise. De plus, au-delà d’améliorer votre image de marque, vous ferez aussi, et surtout, un très beau geste pour notre planète.

