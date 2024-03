Méga Offre Choc Tesla : un model avec -10 000 € pour les Entreprises, Profitez-en Avant qu’il ne Soit Trop Tard !

La marque américaine Tesla, connue pour ses voitures électriques innovantes et performantes, ne cesse de se développer partout dans le monde. Aujourd’hui, l’entreprise annonce l’introduction d’une nouvelle version de sa fameuse Model Y en France.

Une nouvelle Tesla Model Y arrive en France avec une réduction de 10 000 € pour les professionnels

La particularité de cette nouveauté réside dans la baisse significative de son prix à l’attention des clients professionnels. En effet, grâce aux avantages fiscaux liés à une récupération de TVA, ces derniers pourront profiter d’un tarif plus attractif, avec une réduction avoisinant les 10 000 €.

La Model Y, un véhicule électrique séduisant

Dévoilée en mars 2019, la Tesla Model Y est un SUV compact tout électrique qui a rapidement conquis le cœur des automobilistes du monde entier. Il faut dire que son design élégant, sa performance énergétique et ses fonctionnalités high-tech ont su séduire les adeptes de la conduite écologique et moderne. De plus, avec ses quatre motorisations disponibles (Standard Range, Long Range, Performance et Grande Autonomie), elle s’adapte parfaitement à tout type d’utilisation, que ce soit pour un usage quotidien ou des trajets routiers plus longs.

Un succès fulgurant en Europe

Depuis son lancement sur le marché européen il y a deux ans, la Model Y s’est rapidement imposée comme l’un des modèles les plus vendus de sa catégorie. Ses ventes ont ainsi atteint des records, avec près de 7 000 unités écoulées lors du second semestre 2021. Cette performance s’explique en grande partie par l’engouement croissant pour les véhicules électriques dans de nombreux pays tels que la France, l’Allemagne et la Norvège, où les gouvernements incitent à l’adoption de cette technologie grâce à diverses aides financières.

Une nouvelle version adaptée aux clients professionnels

Afin de répondre au mieux aux besoins et attentes de ses clients professionnels, Tesla a donc décidé d’introduire une nouvelle variante de sa Model Y sur le marché français. La principale caractéristique de cette nouvelle offre réside dans son prix nettement réduit, puisque celui-ci comprend une récupération de la TVA pour ces acheteurs spécifiques. Concrètement, cela se traduit par une baisse de tarif d’environ 10 000 €, permettant ainsi de rendre ce modèle plus accessible et compétitif face à la concurrence.

Quels avantages concrets pour les professionnels ?

Cette réduction substantielle du prix de vente s’accompagne également d’autres avantages intéressants pour les entreprises et professionnels souhaitant acquérir la Tesla Model Y :

Un coût d’utilisation réduit : Grâce à la récupération de la TVA, les frais liés à l’achat et à l’exploitation de ce véhicule sont diminués.

: Grâce à la récupération de la TVA, les frais liés à l’achat et à l’exploitation de ce véhicule sont diminués. Des avantages fiscaux : Outre la récupération de la TVA, les clients professionnels peuvent bénéficier d’autres dispositifs fiscaux avantageux tels que le suramortissement ou l’exonération de la taxe sur les véhicules de société (TVS).

: Outre la récupération de la TVA, les clients professionnels peuvent bénéficier d’autres dispositifs fiscaux avantageux tels que le suramortissement ou l’exonération de la taxe sur les véhicules de société (TVS). Une image écoresponsable : Opter pour un véhicule électrique tel que la Model Y permet aux entreprises de renforcer leur démarche en faveur du développement durable et d’afficher ainsi une image « verte » auprès de leurs partenaires et clients.

Quand pourra-t-on profiter de cette nouvelle offre ?

Selon les informations disponibles à ce jour, la nouvelle version de la Tesla Model Y est d’ores et déjà disponible à la commande sur la plateforme en ligne du constructeur américain. Toutefois, il convient de préciser que les premières livraisons sont prévues pour début 2023.

Un contexte marqué par des délais de livraison allongés

Ces délais plus longs s’expliquent en partie par la conjoncture actuelle, marquée notamment par une pénurie de composants électroniques et une forte demande en matière de véhicules électriques. Ainsi, bon nombre de constructeurs font face à des retards de production et d’approvisionnement qui impactent les délais de livraison. En outre, il faut également prendre en compte que la Model Y est désormais majoritairement fabriquée dans l’usine Tesla de Berlin Brandenbourg, dont l’activation complète est encore en cours.

Les alternatives pour 2022

Pour les clients qui ne souhaitent pas attendre si longtemps et cherchent une alternative écologique pour cette année, il existe de nombreux autres modèles électriques dont la disponibilité est meilleure :

La Tesla Model 3 : Bien qu’elle n’offre pas le même espace que le Model Y, elle reste une option intéressante en termes de prix et de performance.

: Bien qu’elle n’offre pas le même espace que le Model Y, elle reste une option intéressante en termes de prix et de performance. Le Hyundai Kona Electric : Ce SUV compact offre également une autonomie intéressante allant jusqu’à 480 km en version 64 kWh.

: Ce SUV compact offre également une autonomie intéressante allant jusqu’à 480 km en version 64 kWh. La Volkswagen ID.4 : Concurrent direct de la Model Y, cet autre SUV électrique propose un rapport qualité-prix compétitif.

En conclusion, l’arrivée de cette nouvelle version de la Tesla Model Y adaptée aux professionnels et à un tarif plus attractif, représente une excellente opportunité pour ces derniers d’entrer davantage dans l’ère de la mobilité électrique. Reste désormais à voir si cela permettra à la marque américaine de continuer à dominer le marché des véhicules électriques malgré les défis actuels qui affectent toute l’industrie automobile telles que la pénurie de semi-conducteurs et l’allongement des délais de livraison.