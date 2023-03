Shield TV Pro de Nvidia 2023 : La Box Android la plus performante du marché

Shield TV Pro 2023 : Box Android la plus performante disponible sur le marché

Box multimédia très prisée, la Nvidia Shield est un boîtier qui séduit plusieurs utilisateurs. Sortie en fin de l’année 2019, elle constitue une prouesse de la technologie convoitée pour ses performances et sa durabilité encore en 2023.

En plus de la meilleure qualité sonore et visuelle qu’elle propose, la Nvidia offre également d’autres avantages non négligeables.

Si l’achat de cet article vous tente, quelques informations supplémentaires à son propos vous seraient bénéfiques.

Qu’est-ce que Nvidia Shield TV Pro ?

Box multimédia Américaine, la Nvidia Shield TV Pro est une passerelle qui permet de profiter des sons et des contenus vidéos en streaming.

Associé à la télévision par le biais d’un câble HDMI, le boîtier devance les précédentes créations de la marque par sa mise à jour régulière.

Modèle plus abouti, la Nvidia shield TV Pro possède mémoire de stockage intégré, avec une capacité de 16 Go. De même, vous retrouver sur l’appareil, deux ports USB 3.0 qui vous permet de sauvegarder davantage de contenus lorsque la mémoire interne est pleine.

Avantages shield TV pro

La Nvidia Shield TV Pro est un dispositif qui offre une expérience TV assez particulière. En s’appuyant sur une technologie avancée HDR, son utilisation permet de bénéficier des avantages sur divers aspects, notamment le son, le visuel, sa compatibilité avec d’autres applications et sa mémoire de stockage.

Le rendu sonore Nvidia Shield TV Pro

Nvidia Shield prend en charge les normes Dolby Atmos, qui favorise l’obtention d’un rendu sonore vif et ultra immersif. Intégré au Nvidia Shield TV Pro, vous passez des moments uniques en home cinéma. Les sonorités sont assez agréables et peuvent être améliorées en mode surround.

La qualité des contenus vidéos

En ce qui concerne le visuel, l’utilisation de ce boîtier très avancé vous offre un rendu optimal. Les images sont beaucoup plus réalistes avec une luminosité impeccable grâce aux certifications Dolby Vision. La qualité des contenus vidéos dont vous bénéficiez avec la Nvidia Shield TV Pro surpasse celle des appareils de la même catégorie. Le box permet notamment de lire différents types de vidéo, quel que soit le format.

La compatibilité avec d’autres applications

L’autre aspect particulier de la Nvidia Shield TV Pro est bien évidemment sa compatibilité avec des fonctionnalités Android. Cette association favorise une utilisation fluide du dispositif. Ce dernier est compatible avec Alexa et Google pour télécommander vos programmes à partir des notes vocales. Sa télécommande rétroéclairée avec une touche spécialement dédiée à Netflix favorise cette fonctionnalité.

Autres articles :

Inconvénients shield TV pro

Les avantages offerts par Nvidia Shield TV Pro sont très appréciés par de nombreux utilisateurs. Cependant, ce dispositif n’est pas exempt de défaut. Le premier inconvénient qu’on lui trouve est le prix d’achat. Bien que cela ne soit pas lié à la performance de l’appareil, le tarif fixé n’arrange que peu d’utilisateurs.

Sur la Nvidia Shield TV Pro, l’absence d’un système de refroidissement par ventilateur et de port microSD sont des détails relevés comme inconvénients. Néanmoins, cela ne constitue pas un frein à la performance de la passerelle multimédia.

Pourquoi acheter une Nvidia Shield TV ?

Plusieurs raisons valables peuvent vous pousser à effectuer l’achat d’une Nvidia Shield. D’abord, le boîtier choisi pour l’appareil est très esthétique et facile à transporter. Sa taille permet également de l’installer tout en économisant de l’espace.

En plus de la qualité des images et de la sonorité, Nvidia Shield est très résistant. Après l’achat, vous avez la possibilité d’en faire usage pendant de nombreuses années. Le box conserve sa performance acoustique grâce à la disponibilité de la mise à jour sous Android.

Depuis son interface intuitive, quelques cliques suffisent pour améliorer la performance de la Nvidia Shield. La possibilité de le téléguider avec sa télécommande ou un Android fluidifie son utilisation. Notez également que le dispositif peut servir de consoles pour jouer aux jeux vidéos et apporter sa touche sur la qualité des images.

Après l’achat d’une Nvidia Shield, il est important de respecter certains détails afin de s’en servir pour suivre vos programmes télé. Pour commencer, vous avez besoin d’une connexion Wi-Fi ou Ethernet, d’un compte Google, d’un câble HDMI 2.0 et d’une télévision.

Reliez la Nvidia Shield à votre télévision par un câble HDMI 2.0. À l’arrière de chacun de ces appareils se trouve un port HDMI adapté pour la connexion. Ensuite, connectez le box multimédia grâce à un câble d’alimentation. La première fiche du câble est branchée au dispositif et la seconde sur une prise électrique. Vérifiez l’écran de la télévision et suivez les instructions afin de fournir les informations de votre compte Google. La connexion internet ou Ethernet est indispensable durant cette phase.

La configuration de la Nvidia Shield TV Pro se fait seulement en quelques étapes. Dès que vous connectez le dispositif à votre télévision, il ne vous reste qu’à configurer le contrôle de la télécommande. Cette configuration permet de gérer le volume du box multimédia avec fluidité.

Pour ce faire, allez dans la section paramètres, puis cliquez sur affichage et son. Entrez finalement dans contrôle du volume pour activer le HDMI-CE et IR. Une fois que la configuration est faite, vous pouvez profiter de votre produit sans aucune difficulté