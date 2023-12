Comment rédiger parfaitement les balises meta de votre site ?

Les balises meta sont des éléments qui permettent de décrire une page web aux utilisateurs et aux moteurs de recherche. Elles se composent de deux informations essentielles : la balise title et la balise meta description.

Ces deux éléments ont une double fonction : influencer le positionnement d’un site, en aidant Google à étudier et à faire harmoniser la requête des utilisateurs et la page web concernée ; l’autre est d’inciter les usagers à sélectionner le lien proposé. D’où la nécessité de les optimiser au mieux. Voici les quelques astuces pour rédiger des balises meta performantes.

La balise <title> renseigne aux utilisateurs et aux moteurs de recherche le thème d’une page web. De nombreux critères sont à respecter pour sa rédaction.

Convaincre rapidement l’internaute

Une balise title performante doit comporter un nombre de caractères limité. Sur un ordinateur, Google coupe les titres qui excèdent 65 caractères. Le nombre de caractères idéal se trouve entre 55 et 65. En cas d’excès, la portion de titre affichée est succédée de trois points de suspension.

Ainsi, vous devez pouvoir convaincre l’internaute d’accéder à votre site avec les 55-65 premiers caractères. Pour vous lancer plus rapidement et vous donner des idées, il est possible d’utiliser un générateur de titre.

Opter pour les bons mots clés

Un titre permettant de répondre à une requête précise, le choix des mots-clés est décisif. Ces derniers doivent non seulement décrire précisément ce que votre page ou article offre, mais doivent aussi inciter à cliquer. Partir d’un mot-clé principal est la façon idéale de construire vos balises meta, afin de ne pas vous éloigner, tout en optimisant votre référencement (SEO).

Attention cependant : il est important d’éviter l’accumulation de mots-clés non-nécessaire. En effet, Google peut estimer que vous tentez de tromper les utilisateurs et ses algorithmes.

Choisir des titres descriptifs et distincts

Il est important que chaque page d’un site web ait une balise title et qu’elle diffère d’une page à l’autre. Toutefois, que ce soit pour l’algorithme de Google ou pour les utilisateurs, un titre assez générique est susceptible de manquer de concision et de pertinence, et ne pas permettre de se différencier de la concurrence.

La balise <meta name=”description”> fournit les quelques lignes de description qui ont pour objectif d’indiquer un court résumé ou un « teaser » du contenu de la page. Le but est de faire cliquer les internautes qui ont besoin d’un bref aperçu après lecture de votre titre.

Une accroche unique, concise et impactante

La meta description comprend généralement entre 150 et 160 caractères. En effet, Google retranche les descriptions qui excèdent cette fourchette de caractères. La partie affichée est donc suivie de trois points de suspension. Ainsi, ce sont ces 150-160 premiers caractères qui pourront persuader un internaute d’accéder ou pas à votre site.

Attention cependant, Google réécrit souvent des meta descriptions lui-même, à son bon vouloir. Il est important d’en rédiger une de qualité, mais en gardant en tête que c’est le contenu de votre page qui peut être montré sur les résultats de recherche à la place.

Un texte réellement descriptif de votre page web

Une balise meta description efficace doit décrire le contenu de votre page web de manière explicite et judicieuse. Il n’est nullement question de répéter le titre ou d’y ajouter des mots clés non adéquats au sujet. Il s’agit de susciter chez l’internaute l’envie de découvrir votre page web en lui montrant ce qu’il va y trouver et en quoi cela répond à sa requête. Ainsi, vous pouvez utiliser un vocabulaire captivant et incitatif, sans tomber dans le piège du clickbait ou de la promesse mensongère (ici).

Un appel à l’action efficace et clair

La balise doit susciter chez l’utilisateur l’envie de cliquer sur votre lien. Pour cela, vous pouvez utiliser des verbes d’action comme « explorez », « apprenez », « découvrez », etc. Ajoutez aussi un élément de rareté ou d’urgence à l’exemple de « en exclusivité », « dernière chance », « tout de suite », etc. dans le cas d’offres promotionnelles. Ces éléments doivent cependant être cohérents avec le contenu de votre page web et ne pas être abusifs.

Les balises meta Open Graph sont des éléments qui permettent de personnaliser l’aspect d’une page web sur les réseaux sociaux. Elles renseignent plusieurs informations : le titre, la description, l’image, le type, l’URL et le nom du site. Ces données ont pour objectif de rendre votre page web plus attrayante et diffusable sur les réseaux sociaux.

Paramétrer, puis prévisualiser ses balises meta Open Graph

Un outil en ligne, Meta Tags, vous aide à générer et à prévisualiser facilement et sans erreurs ces lignes de code. Il suffit de télécharger une image, de saisir un titre et une description. Regardez ensuite l’aspect de ces données sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest et même Slack. Vous devez vérifier que vos données s’afficheront convenablement sur les réseaux sociaux.

Produire les balises meta Open Graph

Quand vous êtes satisfait, vous n’avez plus qu’à cliquer sur Generate Meta Tags, en haut à droite, pour obtenir vos balises meta Open Graph. Si votre site comporte un nombre élevé de contenus (au cas où vous faites usage d’un CMS à l’exemple de WordPress), vous pourrez tout de même commuter certaines valeurs par des variables pour généraliser l’optimisation de vos balises meta Open Graph.

Vérifier et corriger ses balises meta Open Graph

L’outil Meta Tags fournit par ailleurs des liens vers les debuggers pour vider le cache Facebook, Twitter, LinkedIn et Google. Une documentation est tout de même fournie pour permettre à tous d’appréhender l’intérêt des balises meta Open Graph pour l’accessibilité des sites web et le SEO.

Les balises meta sont des indispensables pour réussir à optimiser la visibilité et l’attrait de votre site web. Elles vous permettent de présenter votre contenu aux visiteurs, ainsi qu’aux moteurs de recherche, et de les persuader de suivre votre lien.

En définitive, les balises meta sont essentielles pour améliorer la présentation et la visibilité de votre site web. Elles vous permettent de décrire votre contenu aux visiteurs et aux moteurs de recherche, et de les convaincre à suivre votre lien. En appliquant les astuces présentées dans cette revue, vous pourrez rédiger des balises meta performantes et pertinentes. Il faut aussi les personnaliser à chaque page de votre site. Les balises meta sont, en effet, un outil efficace pour améliorer votre positionnement naturel et votre taux de clic.

Autres articles :