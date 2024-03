L’intérêt des UGC pour le SEO de votre marque

Le SEO (Search Engine Optimization) est un ensemble d’ajustements visant à faire bondir la visibilité d’un site web sur les moteurs de recherche. Il s’agit de le conformer aux préconisations de ces derniers. Les robots d’indexation peuvent ainsi le positionner en priorité sur une multitude de requêtes.

Le SEO repose sur de multiples critères parmi lesquels le contenu revêt une importance capitale. En parlant de « content », les moteurs de recherche tiennent également compte des contenus générés par les utilisateurs. De fait, les marques qui savent exploiter tout le potentiel de l’UGC peuvent booster son référencement naturel.

Qu’est-ce que l’UGC ou User Generated Content ?

L’UGC fait référence à chaque contenu créé et publié par les utilisateurs eux-mêmes. Il peut s’agir :

de commentaires,

d’avis,

de témoignages,

de photos,

de vidéos,

de podcasts,

de publications sur les réseaux sociaux,

de blogs, etc.

C’est un reflet authentique de leur expérience, de leur satisfaction et de leur éventuelle insatisfaction vis-à-vis d’une marque, d’un produit ou d’un service. L’UGC peut créer de l’engagement, du lien social et de la confiance entre l’entreprise et ses différents utilisateurs.

Il est important pour le référencement de votre marque puisqu’il apporte une certaine valeur ajoutée à votre site internet. L’UGC enrichit votre contenu avec des informations pertinentes, variées, originales et authentiques. Il accroît aussi bien votre crédibilité que votre notoriété. Vous montrez que votre portefeuille client est constitué de personnes satisfaites, engagées et fidèles.

L’user generated content vous permet de surcroît de vous créer un excellent bouche-à-oreille et une e-réputation sans faille.

C’est parce que vous incitez les utilisateurs à recommander votre marque et vos offres à leur entourage.

Selon les experts, les contenus sont 20 fois plus rassurants quand ils ne sont pas créés par vous-même, mais par vos clients.

Le même levier améliore significativement le taux de clic, le temps passé sur votre site internet, les taux de conversion et de fidélisation. Il renforce le positionnement de vos pages web sur les moteurs de recherche.

Cela est grâce à l’utilisation de mots-clés naturels et des expressions de longue traîne.

Les avantages de l’UGC pour le référencement de votre marque

En choisissant d’utiliser les UGC obtenus pour votre business, vous pouvez optimiser le référencement de votre marque. Ces contenus sont frais, réguliers et particulièrement appréciés par les moteurs de recherche. Ces derniers favorisent les sites internet qui s’actualisent fréquemment. L’UGC vous permet aussi de couvrir des sujets que vous n’auriez pas forcément abordés.

Vous répondez aux besoins, aux attentes ainsi qu’aux questions des utilisateurs. Le même levier SEO diversifie et enrichit votre contenu, en utilisant divers formats, différents tons et différents points de vue. Il permet ainsi de susciter l’intérêt des visiteurs, de les convertir, de les fidéliser et de les inciter à revenir sur votre site internet.

L’user generated content accroît en plus votre autorité et votre popularité. C’est parce qu’il vous donne la possibilité de gagner des backlinks de qualité provenant de diverses externes. Parmi ces dernières, citons par exemple les réseaux sociaux, les forums, les blogs, etc. Nous pouvons y ajouter la création de liens internes qui améliore significativement la navigation et la cohérence de votre site internet.

L’UGC optimise aussi votre visibilité et votre pertinence via l’utilisation des mots et expressions clés correspondant aux attentes des internautes. Il vous donne la possibilité de cibler des mots-clés de longue traîne. Ces derniers sont moins concurrentiels, spécifiques et plus susceptibles de générer du trafic qualifié.

L’UGC encourage l’interaction et le partage, des indicateurs importants pour le classement dans les moteurs de recherche. Il contribue à augmenter votre notoriété, en générant des contenus positifs qui influencent les perceptions des internautes.

L’UGC agit comme un catalyseur pour la visibilité des marques qui savent en exploiter tout le potentiel. En encourageant vos utilisateurs à partager leurs expériences sur les médias sociaux, vous créez un véritable engagement social. Vous vous donnez aussi les moyens de booster la viralité de votre marque.

Tout cela génère des signaux positifs pour les moteurs de recherche, indiquant que vous suscitez l’intérêt et l’interaction des utilisateurs. Ces derniers vont relayer votre marque à leur propre communauté qui peut être constituée de potentiels prospects. Cela vous permet de toucher des personnes que vous n’auriez certainement atteintes autrement. Autrement dit, l’UGC vous donne la possibilité d’étendre avec le minimum d’effort votre portée au-delà de votre audience initiale.

Le même levier apparaît comme une source constante de termes pertinents émanant directement des utilisateurs. Chaque fois que ces derniers partagent leurs expériences, ils utilisent naturellement des mots-clés pour décrire votre marque ou votre produit. Ces mots sont authentiques, organiques et contribuent à l’optimisation de votre SEO. Les moteurs de recherche accordent bien sûr une grande importance à la pertinence des mots-clés dans votre contenu.

L’UGC peut contribuer à votre référencement local. Cela est possible grâce à l’utilisation des mots-clés géolocalisés, l’affichage des témoignages locaux, la sollicitation des avis sur Google Business Profile… Les contenus générés par les utilisateurs vous permettent de cibler des internautes proches de votre zone d’activité, de les attirer et de les convertir.

Conseils pour créer un UGC de qualité

Vous devez en premier lieu encourager les clients à décrire en détail leur interaction avec votre marque ou votre produit. Plus un UGC est détaillé, plus il est susceptible de fournir des données pertinentes pour les autres utilisateurs et les moteurs de recherche. Pour inciter chaque utilisateur à générer un contenu de qualité, vous devez bien sûr lui donner une raison, un moyen et une récompense.

Veuillez mettre en place un appel à l’action (CTA ou call to action) clair et attrayant. Assurez-vous que le processus de soumission de contenu est simple et accessible. Vous devez permettre aux utilisateurs de partager leurs expériences sans encombre. Plus le processus est facile, plus vous obtiendrez des participations. Une fois que vous l’aurez mis en place, veuillez l’expliquer clairement aux internautes. Veuillez récompenser les utilisateurs pour chaque contenu généré afin de valoriser leur implication et leur participation.

Il est aussi conseillé de répondre activement à leurs avis et à leurs commentaires. Cette interaction montre aux utilisateurs que leurs opinions sont valorisées, ce qui incite davantage à la participation. Vos réponses peuvent en plus clarifier certains points, résoudre des problèmes potentiels et montrer votre proactivité dans la satisfaction client.

Afin de garantir la pertinence et la qualité de l’UGC, vous devez jouer la carte de la modération. Triez les contenus générés par les utilisateurs, vérifiez-les minutieusement, filtrez-les, supprimez ceux qui n’ont aucune valeur et les spams… Pensez à valoriser chaque contenu pertinent, en le mettant en avant et en remerciant son auteur. Vous créez ainsi une relation de confiance et de respect avec vos utilisateurs, qui se sentiront appréciés, reconnus, privilégiés et écoutés.

Exploitez l’UGC dans votre marketing numérique

Veuillez d’abord intégrer l’UGC à votre site internet en l’affichant sur vos pages d’accueil, de produits, de service, de témoignages… Il vous est aussi possible de lui dédier une page web entière. Vous pouvez intégrer des plug-ins, des widgets, des API… Ces outils permettent de synchroniser l’UGC provenant de différentes sources avec votre site internet. L’user generated content vous permet d’enrichir votre plateforme web, d’optimiser son SEO et de renforcer sa crédibilité.

Vous aurez aussi tout à gagner en l’intégrant dans vos campagnes publicitaires. Vous pouvez le diffuser sur les médias sociaux, les moteurs de recherche, les sites partenaires… Vous avez la possibilité d’en profiter pour créer des publicités personnalisées qui s’adaptent aux profils de vos utilisateurs. De fait, l’UGC vous permet de toucher une audience plus large et plus diversifiée, de créer de l’émotion et de l’engagement. Il peut en plus augmenter votre retour sur investissement.

Pensez à l’inclure dans votre service client et utilisez-le comme un moyen de communication, de résolution de problèmes et de fidélisation. Vous pouvez créer une communauté d’utilisateurs, qui s’entraident, se soutiennent et se conseillent mutuellement. L’UGC vous permet ainsi de maîtriser vos coûts, d’améliorer la satisfaction et la fidélisation des clients et de créer du lien social. Exploité stratégiquement, l’user generated content augmente le trafic et améliore le parcours client.