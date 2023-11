Préparer l’Accueil de Bébé : Guide pour Identifier les Articles Essentiels

Élaborer la liste de naissance idéale : mode d’emploi

L’exercice que constitue l’élaboration d’une liste de naissance n’est pas facile pour les nouveaux parents. Ils ne savent pas toujours les éléments les plus utiles à inclure.

Pourtant, l’objectif est d’indiquer aux proches les articles qu’il vous faut pour accueillir le nouveau-né. Cela permet d’éviter d’avoir des objets en double, ou inutiles de leur part.

La création d’une liste de naissance est aujourd’hui d’une grande simplicité grâce à diverses ressources. Comment s’y prendre pas à pas ?

Déterminer les articles essentiels

Une liste de naissance idéale doit avant tout se baser sur les indispensables. Il s’agit de tout le nécessaire dont vous aurez vraiment besoin pour préparer l’arrivée du bébé dans des conditions optimales. De façon concrète, vous pourriez inclure :

La layette et les diverses tenues de bébé ;

Certains accessoires et une sortie de bain ;

Du matériel pour préparer les repas de bébé ;

Des meubles ;

Des dispositifs de sécurité, et de quoi faciliter les sorties du bébé ;

Des éléments de décoration et des jouets du premier âge.

Évidemment, faire sa liste de naissance doit impérativement se baser sur les besoins de chaque couple. Il est conseillé de réaliser un inventaire des objets que vous possédez déjà. Cela vous évitera d’acheter des articles en trop par exemple. En ce qui concerne les tailles des vêtements pour bébé, il n’est pas toujours évident de savoir laquelle sera adaptée à votre nourrisson. Pour être sûr de ne pas vous tromper, prenez en compte l’estimation de ses mensurations faite par le médecin.

Choix de la plateforme et du format de la liste

Une fois que votre grossesse a été annoncée à votre entourage comme ici, vous devriez commencer l’ébauche de votre liste de naissance. Il existe actuellement de nombreuses références vers lesquelles se tourner pour y arriver efficacement.

Dans certains magasins physiques ou en ligne, vous n’aurez que l’embarras du choix des objets présents dans les catalogues disponibles. Il est même possible de bénéficier d’orientations, pour sélectionner les meilleurs articles pour la naissance de votre enfant en cas d’indécision.

L’une des références les plus fiables dans ce domaine aujourd’hui est Minipouce. C’est une plateforme qui rassemble de nombreuses marques d’articles de naissance, et dont l’ergonomie est excellente. Vous y trouverez toutes les ressources dont vous avez besoin pour élaborer une liste de naissance sur-mesure. Elle prendra en compte tous les aspects, dès le début de la grossesse à l’accouchement. Les parents qui le souhaitent pourront également :

Procéder à la création d’une cagnotte pour leur liste de naissance ;

Inciter leurs proches à s’investir dans l’achat des produits indiqués.

La liste de naissance collaborative en ligne est aujourd’hui une grande tendance. Elle permet d’ajouter les éléments de votre choix en quelques clics, et votre entourage peut en faire autant. Tout le nécessaire se trouve sur le site de Minipouce, et votre tâche consiste simplement à joindre des liens. Les produits portent la griffe des enseignes les plus réputées, ou de créateurs moins connus, et sont de qualité. Cela vous permet d’avoir en un seul endroit, l’essentiel pour étoffer votre catalogue de naissance selon vos préférences.

Les articles disponibles sont généralement accompagnés d’une photo qui en donne un meilleur aperçu. Ces pièces jointes rendent la liste de naissance plus attractive, et il ne vous restera plus qu’à la partager avec vos proches. À cette fin, vous pourrez mettre à contribution les e-mails ou réseaux sociaux. Votre entourage procèdera ensuite au choix des articles qu’il souhaite vous offrir, et ces cadeaux seront retirés de la liste.

Conseils pour une liste de naissance équilibrée

Comme vous l’aurez compris, l’élaboration d’une liste de naissance ne doit pas être improvisée. Il est important de prendre connaissance de certaines astuces pour éviter de se tromper. Idéalement, vous devriez connaitre le sexe du bébé avant de procéder à la préparation du catalogue de naissance. Cela vous permettra de choisir plus facilement les articles appropriés. Vous ne prendrez pas nécessairement des gigoteuses ou pyjamas identiques s’il s’agit d’un garçon ou d’une fille.

Bien entendu, les parents qui préfèrent être surpris à la naissance pourront miser sur des articles mixtes. Les modèles et couleurs associés conviendront au bébé, quel que soit son sexe. Pensez aussi à ajouter des produits que vous n’utiliserez pas forcément dans l’immédiat dans la liste. Un nouveau-né a des besoins progressifs, et il vous faudra ensuite :

Des draps ;

Des sacs de couchage ;

Des biberons ;

Etc.

Veillez également à miser sur des articles de tous types, et dont les prix sont variés. Vos amis et votre famille pourront aisément choisir des cadeaux adaptés à leurs budgets. Tout le monde ne dispose pas de la même capacité financière, et vous devez le garder à l’esprit. L’idéal serait donc de concevoir une liste de naissance qui inclut des options accessibles à tous. Donnez aussi l’opportunité aux personnes qui recevront le lien du catalogue de se cotiser pour vous offrir des articles.

Soyez raisonnable quant à la longueur de votre liste de cadeaux de naissance. Ne ciblez que les objets dont vous avez réellement besoin, et évitez tout ce qui peut être superflu. Cela concerne notamment la poussette, qui doit être adaptée à la région dans laquelle vous vivez. Une poussette conçue pour la ville ne sera pas d’une grande utilité pour se promener en forêt par exemple. Faites donc le choix le plus approprié en fonction des sorties à effectuer avec le bébé.

Dès que la création de la liste de naissance est terminée, il ne vous reste plus qu’à la distribuer à votre entourage. Cette étape n’est pas pour autant simple, car vous devrez agir avec tact.

Il ne s’agit pas de donner l’impression à votre famille et vos amis que vous leur exigez quelque chose. Soyez subtil dans votre présentation, en mettant en avant votre réceptivité aux cadeaux qu’ils pourraient vous offrir.

Le partage de la liste des articles indispensables pour l’arrivée de votre bébé peut se faire dans un cadre informel. Saisissez un échange avec vos proches et amis pour indiquer à leur demande, ce qu’il faut pour votre bébé. Le lien de la liste de naissance peut ensuite être envoyé via un mail ou un message privé sur les réseaux sociaux. Quelle que soit la formule choisie, assurez-vous de faire comprendre aux destinataires que rien ne leur est imposé.