Quels sont les différents modes d’une cigarette électronique ?

Les cigarettes électroniques revêtent différentes formes et selon ces formes, elles peuvent posséder un, voire plusieurs, modes de vape. De quoi s’agit et quels réglages peut-on faire ?

Quels sont les formes de cigarettes électroniques ?

Les cigarettes électroniques se déclinent en plusieurs formes. Certaines ont des paramètres personnalisables, tandis que d’autres non.

Puff : les cigarettes électroniques jetables, dites puffs, sont sans aucun réglage. Elles ne possèdent d’ailleurs aucun bouton.

Pod : les cigarettes électroniques pod comportent des cartouches pod à remplacer. Elles peuvent être avec réglages ou sans réglages, selon les modèles. La plupart sont simples à utiliser, avec un réglage possible de la puissance.

Box mod avec un clearomiseur : les box, accompagnées de clearomiseurs, comportent pour la plupart des modèles de multiples modes de vape. Les modèles pour débutant(e)s se limitent le plus souvent au réglage de la puissance, mais les modèles pour personnes plus expérimentées ont plusieurs modes de vape, voire tous les modes de vape disponibles.

Mod mécanique : un mod mécanique n’a pas de modes de vape, mais demande des connaissances pointues pour être utilisé. Il faut par exemple connaître la loi d’ohm et être capable de fabriquer ses propres résistances et bien choisir l’accu selon le montage effectué. À réserver aux experts et expertes !

Les différents modes des cigarettes électroniques

Dans le monde de la vape, la diversité des cigarettes électroniques et de leurs fonctionnalités peut sembler trop complexe pour les nouveaux utilisateurs. Rassurez-vous, on vous explique mode par mode de quoi il s’agit !

1 Mode VW (Wattage Variable)

Le mode VW, ou Wattage Variable, est l’un des modes les plus simples et les plus couramment utilisés sur les cigarettes électroniques. Avec ce mode, le vapoteur ou la vapoteuse peut ajuster la puissance de sortie de l’appareil en Watts. Plus la puissance est élevée, plus la production de vapeur est abondante et la sensation de gorge, appelée hit, est intense.

Le mode VW est idéal pour débuter car il est facile à utiliser et offre une expérience de vapotage constante et prévisible. La seule chose à respecter est la plage d’utilisation de puissance des résistances, qui varie selon les modèles et leur valeur en ohm. La plage de puissance recommandée est inscrite sur les résistances et est précisée dans les fiches produits du matériel.

2 Mode TC (Contrôle de Température)

Le mode TC, ou Contrôle de Température, est conçu pour offrir un vapotage plus précis en permettant aux vapoteurs et vapoteuses de régler et de contrôler la température de la résistance. Plutôt que de simplement ajuster la puissance, le mode TC surveille la température de la résistance et limite la puissance en conséquence pour éviter toute surchauffe. Cela aide éviter ce que l’on appelle les dry hits, où la résistance chauffe trop fortement, ce qui brûle le coton qui la compose.

Le mode TC nécessite de bonnes connaissances pour l’utiliser. On ne peut pas opter pour le contrôle de température avec n’importe quelle résistance. Celle-ci doit être composée d’un matériau spécifique : titane (Ti), nickel (Ni) ou stainless steel (SS).

3. Mode TCR (Coefficient de Température de la Résistance)

Le mode TCR, ou Coefficient de Température de la Résistance, est une version avancée du mode TC qui permet aux vapoteurs et vapoteuses de personnaliser les paramètres de température en fonction des caractéristiques spécifiques de leur résistance. En ajustant le coefficient de température, les utilisateurs peuvent optimiser les performances du mode TC pour différents types de fils résistifs, tels que le nickel, le titane ou l’acier inoxydable.

Le mode TCR permet de sauvegarder vos préférences afin d’avoir une expérience de vape quasi sur mesure.

4. Mode Curve

Le mode Curve, qui est assez récent, donne la possibilité de créer des courbes de puissance personnalisées. Plutôt que de maintenir une puissance de sortie constante, le mode Curve permet de régler la puissance émise par la box à différents niveaux pendant la durée de l’inhalation. Il est ainsi possible d’avoir une puissance plutôt basse au début de la bouffée, puis plus forte en fin de bouffée.

La personnalisation avec ce mode de vape est très poussée et convient aux personnes qui ont déjà de solides connaissances avec les autres modes.

5 Le mode Bypass

Le mode Bypass est assez original ! Il imite le fonctionnement d’un mod mécanique tout en conservant les fonctionnalités de sécurité électroniques d’un mod régulé. De cette façon, le ressenti est similaire à celui d’un mod méca, mais de façon totalement sécurisé. Avec le mode Bypass, la cigarette électronique délivre directement la tension de la batterie (en Volts) à la résistance. Ainsi, la puissance dépend de la charge restante de la batterie et de la résistance.

Le mode Bypass est apprécié pour son rendu plus naturel, mais demande des connaissances approfondies pour être utilisé.