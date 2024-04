ESGRH, l’école spécialisée en Ressources Humaines propose des cursus professionnalisants

L’être humain a toujours été la plus précieuse des ressources. Bien entendu, le secteur professionnel n’exclut pas cette évidence.

Alors, étant attendu que les ressources humaines jouent un rôle central dans la réussite et la pérennité des entreprises, l’importance de former des professionnels qualifiés et compétents dans ce domaine ne peut être sous-estimée.

C’est dans cette optique que l’ESGRH, l’école spécialisée en Ressources Humaines basée à Paris, déploie son expertise et son engagement pour former les leaders RH de demain. Depuis ses débuts, elle incarne l’excellence et l’innovation dans le domaine de la formation supérieure. Elle assure à ses étudiants un parcours d’apprentissage riche, stimulant et professionnalisant.

Présentation de l’ESGRH : un pilier qui prône l’excellence dans le secteur RH

Depuis sa fondation, l’ESGRH s’est imposée comme un établissement d’enseignement supérieur technique privé de référence. Elle joue un rôle prépondérant dans la formation des futurs professionnels des ressources humaines. Nichée au cœur du 11e arrondissement de Paris, cette institution rayonne par son dévouement à l’épanouissement académique et professionnel de ses étudiants.

À l’ESGRH, l’excellence est une valeur fondatrice. L’école s’engage à offrir un enseignement de qualité, alliant rigueur académique et pertinence professionnelle. Fort d’une équipe professorale composée d’experts du domaine, elle garantit à ses étudiants un accompagnement ciblé et des programmes de formation à la pointe de l’innovation.

Outre son emplacement idéal au cœur de la capitale française, l’ESGRH se distingue par son réseau professionnel étendu et ses partenariats stratégiques avec des entreprises renommées. Ces liens privilégiés permettent aux étudiants de bénéficier d’opportunités de stage enrichissantes et de rencontres avec des professionnels du secteur, de quoi favoriser leur insertion professionnelle et leur développement personnel.

Chaque année, l’ESGRH forme une nouvelle génération de leaders, prêts à relever les défis complexes du monde du travail avec assurance et compétence.

Vue d’ensemble des cursus professionnalisants de l’ESGRH

L’ESGRH se démarque par son approche pédagogique axée sur la professionnalisation et l’acquisition de compétences opérationnelles dès les premières années d’études. En effet, son offre de formation comprend de nombreux cursus adaptés aux besoins du marché du travail :

BTS Support à l’Action Managériale (SAM)

Ce diplôme de niveau bac+2 constitue une première étape fondamentale dans le parcours des étudiants désireux de se spécialiser dans le domaine des ressources humaines. Grâce à un programme complet et diversifié, les étudiants acquièrent les bases essentielles du management et de la gestion administrative.

Bachelor RH

Accessible à un niveau Bac+2, ce programme de trois ans permet aux étudiants de consolider leurs connaissances et de se spécialiser davantage dans les domaines clés des ressources humaines. Grâce à des cours théoriques enrichissants et des stages en entreprise, les étudiants développent des compétences solides et polyvalentes.

3ème année passerelle/année de réorientation

Cette année est spécialement conçue pour permettre aux étudiants en réorientation afin de leur permettre de trouver leur voie et de se réorienter vers les métiers des ressources humaines. Au travers d’un accompagnement rigoureux, ils peuvent mettre en valeur leurs compétences et leurs aspirations professionnelles.

4ème année Responsable RH

À ce stade, les étudiants entrent dans le vif du sujet. Ici, c’est déjà le Mastère1. À travers des cours avancés, des études de cas pratiques et des projets en entreprise, ils acquièrent les compétences nécessaires pour occuper des postes à responsabilités dans ce domaine stratégique.

5ème année (7 spécialisations disponibles en Mastère2)

En dernière année de Mastère, les étudiants ont l’opportunité de se spécialiser en choisissant l’une des sept branches proposées par l’ESGRH. Que ce soit dans le recrutement, la formation, la gestion sociale, la RH et l’Intelligence Artificielle ou tout autre domaine connexe, cette année permet aux étudiants d’approfondir leurs connaissances et de se démarquer sur le marché du travail.

Les avantages des cursus professionnalisants de l’ESGRH

Suivre un cursus professionnalisant à l’ESGRH présente aux étudiants une série d’avantages significatifs. Ils sont préparés de manière optimale à une carrière florissante dans le domaine des ressources humaines.

D’abord, l’approche pédagogique résolument orientée vers la professionnalisation constitue un atout majeur. Les étudiants bénéficient d’un enseignement ancré dans la réalité du terrain, combinant habilement théorie et pratique. Grâce à des cours dispensés par des professionnels aguerris du secteur et à des projets concrets en entreprise, ils développent une expertise opérationnelle recherchée par les employeurs.

Par ailleurs, les nombreux partenariats de l’ESGRH avec des entreprises renommées accordent aux étudiants des opportunités de stage et d’immersion professionnelle particulièrement enrichissantes. Ces expériences pratiques leur permettent d’appliquer leurs connaissances en situation réelle, de développer leur réseau professionnel et d’acquérir une vision globale des enjeux et des défis du monde professionnel.

Aussi, l’autre avantage indéniable des cursus professionnalisants de l’ESGRH réside dans leur adaptabilité aux besoins et aux aspirations individuelles des étudiants.

Les perspectives de carrière après un cursus à l’ESGRH : vers un avenir brillant dans les Ressources Humaines

Opter pour un cursus à l’ESGRH ouvre les portes vers un avenir professionnel riche en opportunités et en succès dans le domaine des ressources humaines. À travers une formation complète et professionnalisante, les diplômés de l’ESGRH bénéficient de perspectives de carrière prometteuses et variées.

Les compétences acquises au cours du cursus leur permettent d’accéder à un large éventail de postes dans le domaine des ressources humaines. Que ce soit en tant que chargé de recrutement, gestionnaire de la formation, responsable du développement des talents, ou encore consultant en gestion des ressources humaines, les diplômés de l’ESGRH sont hautement qualifiés pour occuper des rôles stratégiques au sein des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs.

Mieux, la reconnaissance et la réputation de l’ESGRH sur le marché du travail garantissent aux diplômés une attractivité auprès des employeurs. Les entreprises reconnaissent la qualité de la formation dispensée par l’école, ainsi que la pertinence des compétences et des connaissances acquises par ses étudiants. Ainsi, les diplômés sont souvent recherchés et valorisés sur le marché de l’emploi. Surtout, ils bénéficient des opportunités d’évolution de carrière rapide et gratifiante.

De plus, la polyvalence des compétences acquises tout au long du cursus à l’ESGRH leur offre la possibilité de s’adapter aux évolutions du marché du travail et d’explorer divers secteurs d’activité. Ils ont la possibilité de travailler dans des entreprises privées, des organisations publiques, des ONG ou encore dans le secteur de la consultance.

Enfin, l’ESGRH met à la disposition de ses diplômés un réseau professionnel étendu et dynamique, constitué d’anciens élèves, d’enseignants, de professionnels du secteur, ainsi que de partenaires institutionnels et des entreprises. Un réseau qui constitue à l’évidence une ressource précieuse pour chaque produit de l’école