Pouvez-vous suivre toutes les plus grandes tendances technologiques ? Il y en a des tonnes. Des nouveaux Apple Goggles, qui semblent ultra-futuristes, à la puce nanotechnologique d’Elon Musk, on peut avoir l’impression que cela devient incontrôlable.

Pourtant, c’est excitant de se demander et de voir où la technologie nous mènera. Ci-dessous, nous explorerons les plus grandes tendances technologiques attendues pour dominer en 2024.

Ce que vous devez retenir :

Le métavers, enrichi par la réalité étendue, promet de transformer nos interactions numériques, malgré des investissements massifs sans retour immédiat.

L’IA générative dans les jeux vidéo, comme démontré par les nouveaux Apple Goggles, révolutionne la création de contenu et l’expérience de jeu.

Le traitement avancé de la voix et du langage, à travers des systèmes comme Alexa et Siri, rend l’interaction avec la technologie plus intuitive que jamais.

La technologie de santé personnalisée progresse vers des soins plus adaptés et des diagnostics plus précis grâce à l’IA et à la surveillance à distance.

Métavers et Réalité Étendue

Le métavers, enrichi par la Réalité Étendue (XR), révolutionnera nos interactions numériques. Mais il n’est pas encore tout à fait là.

Le potentiel du métavers est énorme. Il pourrait transformer l’éducation et la formation professionnelle et réinventer la manière dont nous menons nos réunions d’affaires. Du moins, c’était la théorie des gens.

Des géants de la technologie comme Meta (anciennement Facebook) et Microsoft investissent des milliards dans le développement des technologies du métavers. Mais ne demandez pas à Meta au sujet de leur investissement et de son rendement – on dit qu’ils ont perdu autant de milliards qu’ils en ont investi. Ils n’ont pas la meilleure réputation.

Intelligence Artificielle Générative dans les Jeux Vidéo

L’IA générative est intéressante – le monde entier en parle certainement. Regardez les nouveaux Apple Goggles, et vous réaliserez à quel point nous en sommes proches. Imaginez entrer dans un jeu vidéo où chaque personnage que vous rencontrez est créé comme si vous pouviez le toucher. Imaginez des niveaux de réalisme et d’imprévisibilité sans précédent. Ou des jeux multijoueur en ligne, comme Call of Duty, où vous pouvez réellement courir et jouer.

L’IA générative génère de nouveaux contenus basés sur des données apprises, et les entreprises de jeux vidéo s’y intéressent déjà.

Ubisoft’s La Forge, par exemple, a introduit Ghostwriter, un outil d’IA de génération de texte conçu pour enrichir les dialogues des PNJ, rendant chaque rencontre dans le jeu unique et captivante.

Des jeux comme “No Man’s Sky” ont déjà évoqué les possibilités avec des univers générés de manière procédurale. Pourtant, malgré le fait que nous vivions des moments excitants, il semble que ce type de jeu prenne des années avant de dominer totalement.

Voice and Language Processing

Nous avons parcouru un long chemin depuis la simple reconnaissance de commandes. Les systèmes d’aujourd’hui peuvent comprendre des dialogues complexes, différentes langues, et bien plus encore. L’apprentissage automatique et le traitement du langage naturel ont révolutionné le jeu, il n’y a pas à le nier. Le fait que l’IA permette aux systèmes de saisir les nuances et les contextes dans le discours humain est incroyable.

Avec les commandes vocales, l’IA est plus avancée que jamais – c’est presque trop intuitif. Il n’y a pas de meilleur exemple que votre favori à la maison, Alexa. Ou, si vous faites partie de l’armée d’iPhone, Siri.

Technologie de santé personnalisée

L’une des façons est avec la formation et le coaching personnalisés. Les entreprises créent des systèmes entièrement basés sur l’IA qui fonctionnent sans intervention humaine. Elles examinent également les modèles assistés par l’IA où l’IA complète les efforts des coachs humains – vous avez peut-être déjà vu des publicités à ce sujet sur les médias sociaux.

Attention – la plupart d’entre elles prétendent que l’IA a changé leur corps en X semaines. Ce n’est pas toujours facile. L’IA est bonne, mais pas à ce point.

Le secteur progresse également vers des soins de santé personnalisés – quelque chose que de plus en plus de patients demandent. Et tout cela grâce à des innovations technologiques comme les dispositifs de surveillance à distance. Ce n’est pas votre suivi de fitness typique (tout le monde en a un maintenant) ; c’est un dispositif capable de fournir des informations complètes sur la santé d’un individu en surveillant les symptômes physiologiques. Néanmoins, des montres de fitness comme Whoop font bien cela.

Par exemple – des dispositifs sont en train d’être créés capables d’analyser le souffle exhalé pour changer la façon dont les problèmes gastro-intestinaux et les intolérances alimentaires sont diagnostiqués. Jusqu’à récemment, le diagnostic de ces problèmes était vraiment délicat.

Quelle tendance technologique vous intéresse le plus pour 2024 ? La façon dont la technologie progresse, nous serons bientôt submergés par les robots. Au moins, la plupart de ces avancées sont révolutionnaires – peut-être même trop révolutionnaires, si l’on considère à quelle vitesse l’IA progresse.