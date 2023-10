Mise à jour KB5031445 pour Windows 10 : Améliorations de performances et résolution de problèmes

Introduction à la mise à jour KB5031445

La dernière mise à jour disponible pour Windows 10, nommée KB5031445, apporte plusieurs améliorations en termes de performances et de stabilité.

Dans cet article, nous passerons en revue les principales nouveautés et corrections introduites par cette mise à jour. Vous trouverez également des informations sur la manière de procéder pour télécharger et installer cette mise à niveau.

Amélioration des performances et de la stabilité du système

Microsoft a travaillé sur l’amélioration des performances de Windows 10 depuis quelque temps déjà, et cette nouvelle mise à jour semble être un pas dans la bonne direction.

La mise à jour KB5031445 résout plusieurs problèmes de performance liés à des fuites de mémoire dans deux processus spécifiques : ctfmon.exe et TextInputHost.exe.

En corrigeant ces fuites, Microsoft a réussi à améliorer la stabilité globale du système d’exploitation ainsi que sa réactivité face à différentes tâches.

Cette amélioration des performances peut être particulièrement bénéfique pour les utilisateurs qui rencontrent des problèmes de mémoire vive (RAM) élevée ou dont le système se bloque régulièrement. En mettant à jour votre ordinateur avec cette nouvelle version, vous pourrez constater une nette différence en termes de rapidité et de fluidité.

Résolution de problèmes d’impression

Outre les améliorations de performance, la mise à jour KB5031445 corrige également un problème lié aux imprimantes utilisant des pilotes v4. Certains utilisateurs rencontraient en effet une erreur d’impression lors de l’utilisation de ces dispositifs. Désormais, ce souci est résolu et l’impression fonctionne correctement avec ces pilotes.

Un autre problème a été corrigé, celui qui empêchait Microsoft Outlook de répondre lorsque vous tentiez d’imprimer des pièces jointes d’e-mails à l’aide d’une imprimante IPP (Internet Printing Protocol). Grâce à cette mise à jour, il n’y aura plus de blocage lors de l’exécution de telles tâches.

Amélioration de l’outil Robocopy

Enfin, Microsoft a aussi résolu un problème associé à l’outil de copie de fichiers Robocopy. Lors de l’utilisation du commutateur « /efsraw », certaines données pouvaient ne pas être correctement copiées. Cette nouvelle version assure désormais que toutes les informations sont transférées de manière adéquate et sans perte lors de l’utilisation de cet outil.

Problème connu de la mise à jour KB5031445

Malgré ces nombreuses corrections et améliorations, la mise à jour KB5031445 présente également un problème connu, dont Microsoft est actuellement conscient. Il est important de garder cela à l’esprit avant de procéder à la mise à niveau, et de surveiller les futures mises à jour visant à résoudre ce problème.

Pour déclencher le téléchargement et l’installation de la mise à jour KB5031445 sur votre ordinateur Windows 10, vous pouvez suivre ces étapes :

Accédez à l’ adresse indiquée par Microsoft pour rechercher des mises à jour .

. Vérifiez la disponibilité d’une nouvelle version en cliquant sur « Rechercher des mises à jour ».

Si la mise à jour KB5031445 est disponible, suivez les instructions pour la télécharger et l’installer.

Vous pouvez également effectuer un téléchargement direct de cette mise à jour si vous préférez. Dans tous les cas, il est recommandé de sauvegarder vos données importantes avant d’effectuer toute installation ou mise à niveau.

En résumé

La mise à jour KB5031445 apporte des améliorations notables aux performances et à la stabilité de Windows 10. Elle corrige plusieurs problèmes liés à la fuite de mémoire, l’impression et l’outil Robocopy. Cependant, elle présente également un problème connu sur lequel Microsoft travaille actuellement. Pour profiter de ces nouveautés, n’hésitez pas à télécharger et installer cette mise à jour dès qu’elle sera disponible.