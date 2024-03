Comment réduire les allergènes par la filtration de l’air ?

Respirez librement : Stratégies de filtration pour réduire les allergènes en milieu professionnel”

Améliorer la qualité de l’air que l’on respire est un sujet central du bien-être en entreprise. Des bureaux à l’air dégradé renferment en effet des particules nocives pour les employés. Pollens, poussières ou substances chimiques peuvent être les déclencheurs de réactions allergiques et, avec elles, de maladies chroniques. Alors comment combattre ces allergènes en filtrant l’air des locaux ? Voici quelques éléments de réponse.

Les allergènes, causes invisibles de problèmes de santé

Les allergies aux pollens

En constante hausse, le taux d’allergies chroniques atteint aujourd’hui 20 à 25% de la population générale en France, d’après les chiffres du gouvernement. Parmi elles, les allergies respiratoires saisonnières sont les plus répandues. Le fameux « rhume des foins » décrit une sensibilité accrue aux pollens qui, au printemps, circulent massivement dans l’air. Portés par le vent, ils pénètrent dans les pièces lorsque celles-ci sont aérées, mais aussi via les vêtements et les chaussures. Une fois à l’intérieur, ces pollens s’accrochent aux surfaces et aux tissus et restent dans l’air si celui-ci n’est pas purifié.

Acariens et moisissures

Les allergies peuvent aussi provenir des éléments intérieurs, avec la poussière qui s’accumule dans les recoins des pièces et les acariens présents sur le mobilier et les tapis. Des champignons et moisissures peuvent par ailleurs se développer dans les endroits humides et mal ventilés, provoquant là aussi des réactions allergiques, à la fois respiratoires et cutanées.

Les polluants aéroportés

Les statistiques indiquent que l’air est plus pollué dans une pièce qu’en extérieur, avec un taux pouvant être 50 fois supérieur. Quand on a l’impression d’évacuer les éléments nuisibles en aérant, on fait en réalité pénétrer des particules fines nocives présentes en extérieur (transport, industrie, émissions de chauffage…), ainsi que les virus aéroportés.

Ces particules se mêlent alors aux substances toxiques contenues, par exemple, dans les peintures : elles restent en suspension dans l’air et imprègnent les tissus, contribuant à créer une pollution intérieure. Or, tous ces éléments peuvent être perçus par le système immunitaire comme des allergènes et à leur tour entraîner des réactions allergiques, voire des pathologies plus graves encore.

Les conséquences d’une qualité de l’air dégradée au travail

Toutes ces particules irritantes entraînent des problèmes respiratoires (rhinites, asthme) et des réactions dermatologiques (démangeaisons, dermatites, eczéma) désagréables et parfois très gênantes. Un air chargé de pollen, de poussière et d’acariens, voire de moisissures, constitue donc un environnement extrêmement nocif pour toute personne sensible aux particules qu’elle respire. On le sous-estime souvent, mais les peintures, parfums ou produits chimiques utilisés dans les bureaux provoquent également des problèmes de santé.

Si ces allergènes sont invisibles, les conséquences dans le milieu professionnel sont importantes. Un employé touché par ces allergies va souffrir de différents effets impactant à la fois sa vie personnelle et son efficacité au travail : irritations de la gorge, du nez et des yeux, mais aussi maux de tête, troubles du sommeil, état de fatigue, manque de concentration, irritabilité, syndromes dépressifs…

Filtrer l’air des bureaux pour le bien-être des employés

Quand un local professionnel est mal ventilé ou purifié, les allergènes restent à l’intérieur et peuvent alors provoquer de puissants désagréments chez les collaborateurs qui y sont sensibles. Imaginez un employé souffrant du rhume des foins : il est non seulement gêné en extérieur, mais reste confronté à la source de son allergie sur son lieu de travail et n’a donc aucun répit.

La première des décisions à prendre pour lutter contre les particules occasionnant des réactions allergiques est de mettre en place un nettoyage approfondi des locaux. Cependant, il ne suffit pas de dépoussiérer et déshumidifier les bureaux pour parfaitement les assainir. Il faut aussi prendre des mesures pour purifier l’air ambiant. Aérer et ventiler peut être utile mais, on l’a vu, cela peut aussi faire entrer de nouveaux allergènes.

Filtrer grâce aux purificateurs d’air

La solution réellement efficace est donc de filtrer les particules allergènes, c’est-à-dire les bloquer et les éliminer afin de faire circuler un air pur et sain dans les bureaux. Il est recommandé aux entreprises de s’équiper de solutions de filtration d’air qui luttent contre les pollens, mais aussi les bactéries, les spores de moisissure et toutes particules fines nocives.

Ces purificateurs d’air viennent agir en complément de la ventilation afin de purifier un air de mauvaise qualité. Il s’agit d’une réponse très concrète aux allergies et aux intolérances pouvant affecter les employés puisque l’air rejeté par le filtre est purifié, nettoyé des particules allergisantes aéroportés.

Des filtres HEPA pour un air pur en entreprise

Pour améliorer la qualité de l’air dans les bureaux et, en conséquence, protéger la santé des travailleurs, les systèmes les plus efficaces sont les purificateurs d’air HEPA (High Efficiency Particulate Air, soit haute efficacité contre les particules dans l’air), une technologie qui élimine les particules ultrafines et combat donc les déclencheurs des allergies.

Les filtres HEPA sont associés à des filtres à air moléculaires, tous certifiés et reconnus pour leur efficacité face aux particules allergènes. Bien plus efficace que les autres systèmes et répondant aux recommandations de santé publique, cette technologie avancée permet d’éliminer la quasi-totalité des particules inférieures à 0,1 micron contenues dans l’air, ce qui inclut les allergènes.

Lutter contre les allergènes dans les locaux professionnels, c’est réduire l’asthme et les maladies chroniques respiratoires. C’est, plus globalement, offrir un air propre aux employés. Grâce à des purificateurs d’air HEPA, les entreprises disposent donc d’alliés indispensables pour le bien-être au travail.

En conclusion, la filtration de l’air au travail émerge comme une stratégie incontournable pour réduire les allergènes. En optimisant les systèmes de purification, les entreprises peuvent créer des environnements plus sains, améliorant ainsi le bien-être des employés et leur productivité. L’investissement dans des solutions de filtration adaptées démontre une préoccupation envers la santé des collaborateurs tout en favorisant une atmosphère propice à la concentration. Par conséquent, intégrer ces technologies contribue non seulement à minimiser les risques d’allergies, mais également à instaurer un cadre professionnel propice à l’épanouissement et à la performance collective. Un air pur devient un pilier essentiel du bien-être en milieu professionnel.

DQ0KICAgIDxkaXYgY2xhc3M9Imx3ZC1jb250YWluZXIiIGlkPSJsd2RfYm90dG9tX3NlY3Rpb24iPg0NCiAgICAgICAgPGRpdiBpZD0ibHdkX2NvbnRhaW5lcl9sb2dvIj4NDQogICAgICAgICAgICA8aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9sYXJldnVldGVjaC5mci93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvd3AtbGVnYS13aXphcmQvdmlld3MvLi4vaW1hZ2VzL2x3ZC1sb2dvLW1lbnRpb25zLnBuZyIgYWx0PSIiIHdpZHRoPSI2MCI+DQ0KICAgICAgICA8L2Rpdj4NDQogICAgICAgIDxkaXYgaWQ9Imx3ZF9jb250YWluZXJfbGlzdCI+DQ0KICAgICAgICAgICAgPHVsPg0NCiAgICAgICAgICAgICAgICANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGxpPjxzcGFuPkNvbnRlbnUgY29uw6d1IGV0IHByb3Bvc8OpIHBhciAjRTIwMjRfMzkwNDQ2LiBMYSByw6lkYWN0aW9uIGRlIExhIFJldnVlIFRlY2ggbidhIHBhcyBwYXJ0aWNpcMOpIMOgIGxhIHLDqWFsaXNhdGlvbiBkZSBjZXQgYXJ0aWNsZS48L3NwYW4+PC9saT4NDQogICAgICAgICAgICAgICAgDQogICAgICAgICAgICAgICAgDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDxsaT48c3Bhbj5DcsOpZGl0cyBpbWFnZXMgOiBGUkVFUElLPC9zcGFuPjwvbGk+DQ0KICAgICAgICAgICAgICAgIA0KICAgICAgICAgICAgICAgIA0KICAgICAgICAgICAgPC91bD4NDQogICAgICAgIDwvZGl2Pg0NCiAgICA8L2Rpdj4NDQo=