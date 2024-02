Les produits Apple séduisent de nombreux étudiants, et ce, pour de multiples raisons. Ils se distinguent par leur niveau de performance accru, leur qualité hors pair et leur simplicité. Ils facilitent l’apprentissage tout en stimulant la créativité. Ces appareils permettent ainsi aux étudiants d’apprendre dans des conditions optimales, quels que soient leur niveau et leur domaine d’étude.

Que ce soit pour prendre des notes, faire des recherches, réaliser des projets, communiquer ou se divertir, ils constituent des alliés de choix, tout en confirmant le souci du détail de la marque à la pomme. Cela est un véritable plus pour les utilisateurs qui accordent une importance toute particulière à l’esthétique. Quels sont les incontournables d’Apple pour les étudiants ?

Le MacBook d’Apple est incontournable pour les étudiants

Le MacBook est le produit phare d’Apple et il est très apprécié par les étudiants. C’est un ordinateur portable qui se distingue par sa conception élégante, sa puissance, son autonomie, sa compacité et sa légèreté. Il existe plusieurs modèles, tels que le MacBook Air, le plus abordable et le plus léger. Celui-ci convient aux étudiants qui se déplacent souvent et aux utilisateurs occasionnels.

Il est possible de choisir un MacBook Air reconditionné pour les étudiants ayant un budget limité. Ces appareils ont été remis à neuf par des réparateurs agréés par Apple. Leur état de fonctionnement, leur esthétique et leur fiabilité ont donc fait l’objet d’une inspection des plus rigoureuses. Les modèles proposés sont certifiés et authentiques.

Le MacBook Pro associe, quant à lui, la polyvalence à la performance ainsi qu’à la sophistication. Bien qu’étant pensé spécialement pour les professionnels, ce modèle peut faire le bonheur de certains profils d’étudiants. Il est surtout adapté aux utilisateurs qui ont besoin de plus de puissance pour des tâches exigeantes, à l’instar du montage vidéo, de la programmation, de la modélisation 3D, etc. Il est aussi possible de trouver des MacBook Pro reconditionnés.

Dans tous les cas, un MacBook récent est équipé d’une puce Apple M1 ou M2, conçue spécialement pour macOS. Cette puce offre des performances exceptionnelles, une autonomie satisfaisante et une compatibilité avec des applications iOS et iPadOS. Un ordinateur portable 13 pouces de la marque embarque de surcroît un écran Retina qui offre une résolution de 2 560 x 1 600 pixels ainsi qu’une clarté irréprochable.

Les modèles les plus sophistiqués, à l’image des MacBook Pro M2 Pro/Max, sont dotés d’un écran Liquid Retina XDR. La résolution de ce dernier est de 3 024 x 1 964 ou 3 456 x 2 234 pixels. L’écran offre également une luminosité XDR de 1 000 nits en plein écran et 1 600 nits en pointe. À tout cela s’ajoutent la technologie True Tone et un taux de rafraîchissement adaptatif atteignant 120 Hz.

Par ailleurs, un MacBook dispose d’un clavier confortable rétroéclairé, d’un trackpad précis, d’une webcam HD et de haut-parleurs stéréo. On note aussi son système d’exploitation macOS qui est simple, intuitif et sécurisé. Ces ordinateurs portables intègrent des applications utiles pour les étudiants : Pages, Numbers, Keynote, Notes, Rappels, Calendrier, Mail, Safari, FaceTime, iMovie ou GarageBand.

Les utilisateurs peuvent profiter des services Apple tels que l’iCloud ou Apple Music. Par conséquent, le MacBook est un ordinateur portable complet, qui répond aux besoins des étudiants, tant sur le plan académique que personnel. Il peut faire le bonheur des utilisateurs les plus exigeants.

L’iPad pour les étudiants : mobilité et polyvalence

L’iPad figure aussi parmi les incontournables d’Apple pour les étudiants. C’est une tablette tactile qui offre une mobilité et une polyvalence incomparables tout en étant pensée pour être performante et design. Compte tenu des possibilités qu’elle offre, cet appareil est parfois qualifié de mini MacBook. Il est disponible en plusieurs modèles, selon les préférences et les usages de chacun :

: le plus abordable et le plus polyvalent, il convient à un usage quotidien et aux tâches légères, l’iPad Air : le plus élégant et le plus puissant, il est idéal pour les étudiants qui veulent accomplir des tâches plus avancées dans les meilleures conditions,

: le plus compact et le plus léger, il est parfait pour les utilisateurs qui sont constamment en déplacement, l’iPad Pro : le plus sophistiqué et le plus impressionnant. Il est conçu pour les étudiants qui souhaitent profiter d’une tablette professionnelle et innovante pour des tâches gourmandes en ressources.

Il existe une version reconditionnée pour tous ces modèles. L’iPad embarque une puce Apple A12, A14 ou M1, qui offre des performances remarquables. Il est doté d’un écran Liquid Retina ou XDR de haute qualité, d’un bouton Home avec Touch ID et d’une caméra TrueDepth avec FaceID.

Nous pouvons mentionner sa caméra arrière avec flash LED, son port USB-C ou Lightning, son haut-parleur stéréo ou quadriphonique et son connecteur magnétique Smart Connector. La tablette est livrée avec un système d’exploitation iPadOS qui est optimisé pour le multitâche et l’utilisation tactile.

Cet appareil intègre les mêmes services et applications que le MacBook. Certaines applications lui sont spécifiques, comme Procreate, Affinity Photo, LumaFusion, GoodNotes, Notability, Swift Playgrounds… En raison de sa compatibilité avec l’Apple Pencil, le Smart Keyboard, le Smart Folio et la Smart Cover, l’iPad peut se transformer en un véritable outil de productivité. Il peut constituer un ordinateur, un bloc-notes, un studio de création, une console de jeu, un appareil photo, un téléphone, un scanner, etc.

Les écouteurs sans fil AirPods

Lorsque l’on évoque la marque Apple, il est impossible de faire l’impasse sur ses écouteurs sans fil AirPods. Ces accessoires offrent une liberté de mouvement et une expérience sonore exceptionnelles. Ils se connectent facilement aux appareils de la marque à la pomme.

Les étudiants peuvent en profiter pour écouter de la musique pendant qu’ils étudient à la maison ou ailleurs. Les AirPods leur permettent alors de se créer un environnement paisible dans lequel ils seront moins distraits et plus concentrés. Les utilisateurs peuvent aussi utiliser ces écouteurs sans fil pour téléphoner à leurs camarades, leurs proches, etc. Ils peuvent en faire usage pour solliciter Siri ou pour profiter de cours en ligne, de livres audio et de podcasts.

On en distingue deux variantes. Les AirPods standard sont les plus classiques et les plus discrets. Ils sont adaptés aux étudiants qui veulent bénéficier d’écouteurs qui associent la simplicité à l’efficacité. Les AirPods Pro sont plus avancés et plus confortables, ils sont conçus pour les utilisateurs qui veulent des accessoires personnalisables et performants. Ils garantissent une excellente expérience sonore et permettent aux étudiants de s’isoler des bruits qui peuvent les stresser ou les distraire.

Leur nouvelle génération est munie d’une puce H1 leur permettant d’offrir 50 % de temps de conversation supplémentaires. Cette puce dispose d’une architecture sonore propre à la marque pour une synchronisation améliorée et une expérience audio sans précédent. Elle garantit, par ailleurs, des connexions plus rapides. Quoi qu’il en soit, les AirPods sont aussi équipés de capteurs optiques, de microphones, d’accéléromètres et de gyroscopes.

L’Apple Pencil pour les étudiants en art !

L’Apple Pencil est un stylet révolutionnaire permettant aux étudiants en art et en design d’ouvrir un monde de possibilités créatives. Cet accessoire est conçu pour accroître significativement la polyvalence de l’iPad. Il permet une précision exceptionnelle, aussi bien dans le dessin que dans la prise de notes. Que ce soit pour esquisser des concepts artistiques, pour annoter des documents ou pour créer des illustrations détaillées, l’Apple Pencil offre une expérience incomparable.

Grâce à ce stylet, les utilisateurs peuvent transformer l’écran de leur iPad en une toile digitale. Les utilisateurs en art et en design y trouveront une extension naturelle de leur créativité, les aidant à exprimer leur vision de façon immersive.

Le stylet d’Apple est équipé d’une pointe sensible à l’inclinaison. Cette dernière permet aux utilisateurs d’écrire, de dessiner, de colorier, de surligner et de gommer avec une grande finesse. Le stylet est aussi muni d’un bouton tactile qui permet de changer de mode ou d’outil en un geste. Il se connecte magnétiquement à l’iPad, ce qui permet de le recharger sans fil et de le maintenir en place. Cet équipement est livré avec une pointe de rechange et un adaptateur Lightning.

De juillet à octobre, profitez de l’offre étudiante d’Apple !

Cette offre permet à un étudiant de profiter d’une multitude d’avantages :

une réduction de 10 % sur l’achat d’un MacBook, d’un Mac mini ou d’un iMac,

une réduction de 5 % sur l’achat d’un iPad Air ou d’un iPad Pro,

des Airpods gratuits pour l’acquisition d’un MacBook, d’un iMac, d’un Mac Mini, d’un iPad Air ou d’un iPad Pro,

un abonnement gratuit de trois mois à Apple Music,

un abonnement gratuit de douze mois à Apple TV+,

un abonnement gratuit de six mois à Apple News+,

un abonnement gratuit de six mois à Apple Arcade…

Ceux qui veulent en profiter n’ont qu’à se rendre sur le site officiel d’Apple. Ils devront ensuite choisir un produit spécifique et vérifier leur statut d’étudiant, d’enseignant ou de membre du personnel administratif. Enfin, ils n’auront plus qu’à passer commande.