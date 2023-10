Comment configurer un VPN pour sécuriser sa navigation ? 

L’accès aux données d’une personne ou d’une entreprise permet d’avoir énormément d’informations sur cette dernière. Les sécuriser devient alors une préoccupation de premier plan pour toute personne qui surfe sur internet, surtout que les pirates informatiques sont de plus en plus doués. L’une des solutions qui semblent faire leurs preuves est le VPN. En quoi est-il donc si efficace ?

Qu’est-ce qu’un VPN ?

Le sigle anglais VPN (Virtual Private Network), traduit littéralement, signifie Réseau Virtuel Privé. Il s’agit d’un environnement sécurisé composé d’un réseau de plusieurs serveurs privés situés un peu partout dans le monde et dans lequel toutes les données sont cryptées et les identités des ordinateurs masquées. Il est impossible non seulement de lire vos données, mais de vous identifier aussi.

Fonctionnement d’un réseau sans VPN

Sur internet, votre ordinateur a une adresse IP par laquelle on vous reconnaît. Toutes les opérations que vous lancez partent de cette adresse IP, puis passent par votre fournisseur d’accès internet avant d’aller vers la cible pour exécution. Les données qui doivent venir vers vous suivent le chemin inverse.

Aucune sécurité avancée n’est mise en place pour la confidentialité et la sécurité de vos données. Un pirate informatique peut alors facilement vous identifier quand vous êtes connecté à internet et tenter d’accéder à vos données.

Fonctionnement d’un réseau avec VPN

Lorsqu’un VPN est installé sur un ordinateur connecté à internet, l’adresse IP de l’appareil est remplacée par une « fausse ». La possibilité vous est même donnée de falsifier votre localisation en choisissant un des pays abritant les routeurs de votre fournisseur de VPN comme étant le pays d’où vous êtes connecté.

Par ailleurs, toutes les données échangées avec un VPN sont chiffrées et donc illisibles par une personne tierce. Lors de l’installation du VPN sur votre ordinateur, l’algorithme de chiffrage et de déchiffrage est installé. Vos données sont donc chiffrées avant publication sur internet et les données reçues (chiffrées aussi) sont automatiquement déchiffrées dès qu’elles arrivent sur votre ordinateur. Ce processus de chiffrage-déchiffrage est imperceptible par l’utilisateur. Ainsi, même si les données devaient être interceptées, elles seraient inexploitables.

Plus encore, avec le VPN, vous naviguez dans un réseau privé. Vos données ne transitent plus par votre fournisseur d’accès ; elles passent par un « canal » totalement isolé du grand public.

Bien qu’il existe une pléthore de VPN, leurs installations et paramétrages restent relativement simples. Après l’installation, vous aurez accès à l’interface de paramétrage. Ici, vous aurez juste besoin de choisir le serveur par lequel vous préférez vous connecter. Le pays où se trouve le serveur choisi sera considéré comme votre emplacement. Généralement, vous n’aurez pas besoin de plus que ça. Dans les paramètres du VPN, vous pouvez définir si vous préférez que le VPN démarre dès l’allumage du PC ou si vous le démarrerez manuellement. Le paramétrage reste relativement le même pour tous les appareils disposant d’une interface évoluée comme les ordinateurs, les smartphones, les smart TV, etc. Pour les autres appareils dont l’interface n’est pas assez évoluée, votre fournisseur de VPN pourra vous donner des instructions pour effectuer le paramétrage.

Sachez qu’il existe une variante de systèmes VPN où il n’y a aucun logiciel client à installer sur l’ordinateur. Il faut juste disposer d’un navigateur web pouvant ouvrir des sessions HTTPS SSL/TLS.

Quels sont les avantages du VPN ?

Anonymat

La fausse adresse IP et la possibilité qu’un VPN vous accorde de donner une fausse localisation assurent votre anonymat sur internet. Désormais, plus personne ne peut connaitre votre identité et votre localisation réelle.

Sécurité des données

Un VPN chiffre vos données et les fait transiter dans un réseau privé afin que l’accès et le décryptage soient impossibles. Vous avez donc l’assurance que vos données sont sécurisées.

Accès aux contenus géobloqués

Certaines données sont rendues inaccessibles dans certaines régions du monde pour diverses raisons. Internet se sert de votre adresse IP pour vous géolocaliser et déterminer si vous avez droit à certains types de contenus ou pas. Étant donné qu’avec un VPN, vous pouvez changer votre localisation, lorsque vous détectez que vous êtes géobloqués, il suffira de changer le paramétrage de votre VPN pour que votre fausse adresse IP vous permette d’avoir accès à ces contenus.

Téléchargements illégaux

Dans certains pays, les téléchargements de torrents ou les téléchargements P2P sont considérés comme illégaux et punis par la loi. Certaines structures sont alors mises en place pour surveiller le trafic internet et détecter les internautes qui s’adonnent à ce type de pratique. Grâce à l’anonymat que vous confère un VPN, vous n’aurez plus de soucis à vous faire.

Utilisation des réseaux publics

Dans un réseau public, même si vous avez un identifiant et un mot de passe confidentiels pour vous connecter, votre vulnérabilité au piratage de données est élevée. Un pirate informatique connecté au même réseau que vous n’aurait pas trop de mal à avoir accès à vos données. Mais, un VPN vous aiderait à isoler vos données grâce au « chemin » spécialement sécurisé qu’elles emprunteront.

Lorsqu’un appareil se connecte à Internet via un VPN, seuls les fichiers du mécanisme de chiffrement et de changement d’adresse IP sont installés sur son stockage. L’espace de stockage requis pour l’installation d’un VPN sur un appareil reste donc minime. Les VPN actuels sont compatibles avec presque tous les systèmes d’exploitation. De ce fait, ils sont compatibles avec la plupart des appareils (télévisions, ordinateurs, téléphones, divers appareils connectés).

Afin de sécuriser plus aisément tous les appareils connectés à un réseau, certains fournisseurs de VPN offrent même la possibilité d’installer leurs VPN directement sur le routeur par lequel vous accédez à internet. Il ne sera donc plus nécessaire d’installer le VPN sur chaque appareil individuellement. Tous les appareils connectés à internet à partir de ce routeur sont protégés par le VPN. Même certains fabricants de routeurs intègrent nativement un logiciel client de VPN à certains modèles.

La réalisation d’un système de VPN a un coût relativement élevé pour le fournisseur. C’est probablement la raison pour laquelle les VPN totalement gratuits sont presque inexistants. Il est juste possible de télécharger des versions d’évaluation qui proposent une expérience limitée et/ou qui expirent au bout de quelques jours, voire quelques semaines. Vous pourrez donc en installer gratuitement juste pour vous faire une idée de l’interface et des spécificités, mais si vous tenez à avoir l’intégralité des fonctionnalités du VPN dans de bonnes conditions, vous allez devoir payer un abonnement auprès du fournisseur.

Il est important de souligner que peu importe le VPN pour lequel vous optez, la possibilité existe que le fournisseur (qui a accès aux différents serveurs que vous utilisez) ait accès à vos données d’identification et de navigation. S’il est donc de mauvaise foi, il peut les utiliser à sa guise, même les vendre si possible sur le dark web. Il est donc important de s’assurer que le fournisseur est fiable pour que la sécurité de vos données soit totalement garantie. Dans tous les cas, vous aurez une meilleure garantie de sécurité de vos données en utilisant un VPN que si vous naviguez sans.

Les meilleurs VPN de 2023

Ne pouvant pas tous les citer, voici une liste de quelques VPN qui sont actuellement recommandables.

NordVPN

Compatible avec tous les systèmes d’exploitation, il peut être installé directement sur le routeur. Les serveurs sont répartis dans une soixantaine de pays, et avoir un abonnement vous assure la protection de 6 appareils.

ExpressVPN

Compatible avec tous les systèmes d’exploitation, vous avez la garantie, en cas de non-satisfaction au bout de 30 jours, d’être remboursé.

SurfShark

Compatible avec la plupart des systèmes d’exploitation, il offre un bon rapport qualité-prix.

CyberGhostVPN

Compatible avec la plupart des systèmes d’exploitation, ses serveurs sont répartis dans une centaine de pays, et un abonnement de 2 ans vous donne droit à 3 mois offerts. Vous avez aussi la garantie de remboursement en cas d’insatisfaction au bout de 45 jours.

AtlasVPN

Compatible avec la plupart des systèmes d’exploitation, ce VPN donne droit à une protection sur un nombre illimité d’appareils. Il donne aussi au client la garantie de remboursement en cas d’insatisfaction au bout de 30 jours.

ProtonVPN

Compatible à la plupart des systèmes d’exploitation, il donne droit à une protection sur une dizaine d’appareils.

PureVPN

Il se démarque surtout par la simplicité de son interface.

Légalité des VPN

Contrairement aux apparences, les VPN sont légaux dans la plupart des pays du monde, à l’exception d’une dizaine de pays parmi lesquels la Biélorussie, la Chine, l’Égypte, l’Irak, la Corée du Nord, l’Oman, la Russie, la Turquie, le Turkménistan et les Émirats arabes unis.

En dépit de la sécurité qu’ils apportent, les VPN peuvent être utilisés à des fins malsaines compte tenu de l’anonymat et de l’invisibilité qu’ils apportent à leurs utilisateurs. Même si l’utilisation des VPN est autorisée dans votre pays, faites-en un usage responsable. Toute activité déclarée illégale et commise grâce ou sans un VPN est condamnable.