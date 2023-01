Comment répondre à un message Instagram ?

Les médias sociaux sont des canaux à travers lesquels les personnes de divers horizons échangent aujourd’hui. Ils recouvrent toutes les activités qui intègrent la technologie, les interactions sociales ainsi que la création de contenus digitaux. Parmi les plateformes les plus connues actuellement, Instagram ne cesse de monter en chiffre et d’agrandir le nombre de ses utilisateurs.

Il a été créé par Kevin Systrom et Mike Krieger. Sa première version a été lancée le 6 octobre 2010. Par ailleurs, il faut notifier qu’en 2012, l’application a été rachetée par le groupe américain Meta. Dès lors, il n’a pas cessé de subir des transformations pour devenir l’une des meilleures applications du siècle.

De nombreux utilisateurs adorent se connecter à leurs comptes pour publier des photos et des vidéos. Mais la plupart d’entre eux ne savent pas comment répondre à un message spécifique. Si vous êtes aussi dans ce cas, découvrez ici des informations pour vous aider à cet effet.

Vous pouvez répondre à un message spécifique sur Instagram en utilisant votre ordinateur de bureau, votre pc ou votre téléphone.

L’option de réponse à un message précis permet d’être le plus clair possible et de discuter efficacement avec son interlocuteur. Elle permet d’expliquer au mieux un fait à une personne en faisant référence au message dont il s’agit.

Le processus est très simple et se fait en peu de temps. Sur le téléphone, il vous faudra vous connecter d’abord à votre compte et ouvrir la boîte de discussion de votre interlocuteur. Ensuite, vous devez sélectionner le message auquel vous souhaitez répondre et le maintenir pour quelques secondes, afin que les options se présentent. Cliquez sur « Répondre » parmi les options qui s’alignent et rédigez votre réponse. Une fois cette étape terminée, cliquez sur « Envoyer » pour clôturer le processus.

Cependant, si vous utilisez un ordinateur, connectez-vous dans un premier temps à votre compte. Après cela, il vous faudra :

parcourir la section des messages pour sélectionner la personne à qui vous envisagez de parler ;

sélectionner le message pour lequel vous désirez écrire une réponse ;

cliquer sur l’icône « Répondre » parmi les petites icônes qui se présentent à côté du message ;

taper votre texte en guise de réponse ;

appuyer sur l’icône « Envoyer » cette fois et le tour est joué.

Pourquoi ne puis-je pas répondre à un message spécifique sur Instagram ?

Si vous avez déjà essayé à de nombreuses reprises de répondre à un message spécifique sur Instagram sans succès, ceci pourrait certainement vous aider. En réalité, si la fonctionnalité de messagerie de votre Instagram n’est pas mise à jour, vous ne pouvez pas accéder à la possibilité de réponse aux messages. Pensez donc à mettre à jour votre application en allant sur Play Store. Recherchez Instagram et lancez la mise à jour.

Pour répondre à un message Instagram spécifique sur iPhone, vous devez appuyer sur l’icône de votre messagerie au niveau de la page d’accueil de l’appli.

Ensuite, il vous faudra appuyer sur le message auquel vous voulez répondre après l’avoir repéré dans la liste des messages. Sur la page de conversation, faites glisser tout doucement le message spécifique vers la droite.

Ceci vous permettra de faire apparaître le bouton « Répondre ». Vous pouvez aussi longuement cliquer sur le message jusqu’à ce que l’option « Répondre » apparaisse vers le bas sur le côté gauche de l’écran. Tapez alors votre message et appuyez sur « Envoyer » pour finir.

Si vous utilisez un téléphone Samsung, connectez-vous à votre compte Insta si vous désirez répondre à un message précis. Ouvrez la boîte de discussion que vous avez en commun avec la personne qui attend votre réponse. Faites un long appui sur le message pendant quelques secondes et relâchez une fois que les options apparaissent. Choisissez « Répondre », rédigez votre texte et cliquez sur « Envoyer ».

Avant de prétendre répondre à un message dans un groupe sur Instagram, ouvrez la conversation du groupe. Recherchez par la suite le message en question. Appuyez longuement dessus et balayez vers la droite. Une icône de flèche apparaîtra alors et vous verrez que le message sélectionné sera épinglé au-dessus de la zone permettant de saisir du texte. Vous pouvez donc saisir votre réponse et l’envoyer sans plus attendre.

Il est possible d’utiliser Instagram sur des sites mobiles de type iOS et Android. Vous pouvez également l’utiliser sur Windows Phone et sur des PC ayant des fonctionnalités très réduites. Pour répondre aux messages de façon spécifique, n’hésitez pas à mettre en pratique les différentes indications ci-dessus et assurez-vous d’avoir une bonne connexion internet.

