Comment lancer une application mobile ?

Au cours de ces dernières années, l’utilisation du mobile s’est énormément intensifiée au quotidien. Les smartphones sont désormais utiles pour réaliser une diversité de tâches, quels que soient les profils des usagers.

Cela a également contribué à la démocratisation des applications mobiles dans la vie courante. Pour les concevoir et les lancer, de nombreuses étapes clés doivent absolument être respectées. Quelles sont les bonnes pratiques à connaitre pour réussir un lancement d’application ?

Se préparer techniquement

Avant de rendre l’accès de votre application mobile public, vous devrez préalablement bien la concevoir. Pour cela, il est recommandé de prendre en compte les nouveautés disponibles sur iOS et Android. Ces deux systèmes d’exploitation sont les plus populaires en ce moment sur les terminaux mobiles. Pensez aussi à vous servir d’un gestionnaire de version, dans le but d’écrire vos différents codes. C’est le meilleur moyen de corriger plus facilement les bugs qui pourraient se produire.

L’utilisation du deeplinking est en plus conseillée, si vous souhaitez faire développer une application mobile. Cette dernière fournira ainsi à ses utilisateurs, une expérience centrée sur la convivialité. Jouez également la carte de la personnalisation en ce qui concerne le OnBoarding. L’expérience doit être différente, selon le canal d’acquisition des usagers de votre appli mobile. En respectant ce point, vous aurez plus de chances d’accroitre le taux d’inscription de 50% au moins.

Une bonne application mobile doit intégrer des notifications push. Elles permettent de fidéliser le public cible, et d’augmenter le taux de rétention. Assurez-vous également d’inclure des outils pour évaluer les performances de votre création. Ces données vous aideront à améliorer l’application, et proposer de meilleures versions au fil du temps.

Bien penser la stratégie de marketing

Une application mobile doit être considérée comme n’importe quel produit que vous comptez lancer sur le marché. Par conséquent, une grande attention doit être accordée à l’aspect du marketing.

Ici, il s’agit surtout d’aller à la recherche des applis de la concurrence, et de les évaluer. Cela vous permettra d’avoir une réelle plus-value, et de vous démarquer. Vous devez également chercher à obtenir les meilleures places sur les stores. L’impact sur le nombre de téléchargements n’est pas à sous-estimer.

Toutefois, l’idéal serait de finaliser votre application mobile à 100% avant de la rendre disponible sur ces sites. Vous aurez ainsi plus de chances d’être visible. Évidemment, le référencement naturel doit être mis à contribution pour lancer une application mobile. Mettez aussi les réseaux sociaux à profit, pour assurer la promotion de votre outil. Nouez des contacts avec des influenceurs ou blogueurs de votre niche, et envoyez-leur un dossier de presse.

Ces premiers utilisateurs vous permettront d’en toucher d’autres via leurs différentes communautés. Avec cette stratégie, le lancement de votre application mobile sera une réussite certaine.

Peaufiner la phase de prélancement

Le succès d’une application mobile dépend en grande partie de la qualité du programme de bêta-testeurs. Les missions des personnes sélectionnées à cet effet consistent à détecter :

Les différentes défaillances ;

Les bugs ;

Les dysfonctionnements liés aux versions ;

Etc.

Il ne faut en aucun cas survoler cette étape, si vous souhaitez que votre outil soit bien accueilli par le marché. Mieux, l’idéal serait de faire évaluer votre version bêta par les prospects. Cela vous fournira des retours plus fiables, et véritablement axés sur les problèmes à corriger. Il ne serait pas non plus superflu de concevoir une landing page destinée à promouvoir ensuite l’appli. Cette stratégie vous permettra d’avoir un trafic plus important vers votre produit.

En fonction des pays ciblés par votre campagne de lancement, il serait peut-être judicieux de proposer une version pour chaque région. De même, parcourez les guides officiels des plateformes avant la publication de votre appli mobile. Mettez également à disposition un canal via lequel votre produit pourra être évalué, et un outil pour signaler les bugs. Votre stratégie de test ne doit comporter aucune faille, si vous souhaitez que le succès soit au rendez-vous.

Procéder au lancement de l’application

Après ces différentes étapes, votre application mobile est enfin prête à être lancée. Vous devrez vous servir du kit presse et des relations publiques afin de poursuivre le processus de promotion.

L’idéal est de faire savoir aux personnes contactées pendant la phase de marketing que l’outil est désormais disponible. Fournissez-leur une version à tester, et assurez-vous d’avoir le maximum d’évaluations en peu de temps. Cela vous permettra d’obtenir un meilleur positionnement sur les différents stores.

Une telle visibilité aura également un impact non négligeable sur les téléchargements organiques qui en découleront. Concentrez-vous sur l’obtention de cinq évaluations avec les scores les plus élevés. Offrez des cadeaux aux premiers usagers de votre solution dans l’optique de les fidéliser. À cet effet, vous pourriez utiliser :

Des messages de remerciement ;

Des réductions ;

Du contenu exclusif ;

Etc.

Vous ne devez surtout pas dormir sur vos lauriers après avoir effectué ces différentes actions. Il est également possible de mettre les publicités sponsorisées à contribution. Cela vous permettra de rendre votre application mobile plus virale. L’avantage est que la portée organique prendra le relais, au cours des jours qui suivront. Soyez en plus à l’affût de toutes les actualités en rapport avec votre produit. Activez une alerte avec le nom de l’application mobile pour ne rien rater.

Continuer la promotion après la mise en ligne

Votre application mobile a été bien accueillie par les utilisateurs, et le lancement peut être considéré comme une réussite. Vous êtes fier d’avoir bien travaillé, mais tout ne s’arrête pas là. Il s’agit à présent de penser à la prochaine mise à jour à déployer. Personne n’a envie d’utiliser la première version d’une appli pendant un temps indéfini. L’actualisation vous permettra de corriger les bugs, mais aussi de fidéliser le public cible.

Ayez un œil constant sur tout ce qui se dit à propos de votre outil. Passez donc en revue :

Les avis ;

Les critiques ;

Les mentions.

Vous aurez ainsi connaissance des reproches faits par les utilisateurs, et pourrez corriger rapidement les failles. Cette réactivité aura un impact positif sur les notes de votre application mobile. Utilisez tous les canaux à votre disposition pour booster sa visibilité, toutes les fois que vous en aurez l’occasion. Surveillez également les performances globales, et fournissez les correctifs nécessaires dans les meilleurs délais.

Autres articles :