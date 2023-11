Pourquoi, comment et sur quel site acheter des likes Facebook ?

Si vous disposez d’une page, d’une photo ou d’une publication sur Facebook, vous savez sûrement à quel point il est difficile d’obtenir rapidement un grand nombre de likes. A l’inverse de TikTok par exemple, Facebook est un réseau social sur lequel faire le “buzz” en peu de temps est quasiment impossible.

Depuis quelques années, il est possible d’acheter des likes sur Facebook et certains propriétaires de pages ont réussi à faire décoller leurs statistiques en un rien de temps. Alors que vaut l’achat de likes ?

Nous avons testé pour vous et nous allons vous donner notre avis détaillé sur cette technique en vous présentant les détails de cette pratique mais aussi les meilleurs sites sur lesquels acheter des likes Facebook.

L’achat de likes sur Facebook est une pratique couramment utilisée par les entreprises, les marques et les individus dans le but d’accroître leur présence en ligne et d’améliorer leur image sur le réseau social. Cette stratégie consiste à payer pour obtenir un nombre spécifique de “J’aime” sur une page Facebook ou une publication particulière. Il s’agit d’une approche rapide pour augmenter sa visibilité et attirer l’attention sur son contenu.

Le processus d’achat de likes Facebook se décompose en 5 étapes :

Choisir un fournisseur

Choisir un produit : likes page, likes vidéo, likes photo

Sélectionner la quantité de likes que vous souhaitez

Entrez le lien de votre page ou publication Facebook

Valider votre commande

Une fois la commande validée, vous n’aurez qu’à patienter quelques heures avant de voir les premiers j’aime arriver sur votre page ou publication Facebook.

Différence entre les likes organiques et les likes achetés

Avant d’avoir recours ou non à l’achat de likes sur Facebook, vous devrez comprendre la différence entre les likes organiques et les likes achetés pour adopter une stratégie efficace sur Facebook.

Les likes organiques

Les likes organiques proviennent de profils réels qui ont choisi de liker votre page ou votre publication de leur propre volonté, souvent parce qu’elles trouvent votre contenu intéressant ou qu’ils ont été ciblés par Facebook Ads. Ces likes sont précieux car ils reflètent un réel intérêt pour votre marque ou votre contenu.

Les likes achetés

À l’inverse, les likes achetés sont obtenus via un processus de transaction, et ne reflètent pas nécessairement un intérêt authentique pour votre contenu. Bien que cette pratique puisse rapidement augmenter le nombre de “J’aime” sur votre page, gardez toujours en tête que cela ne garantit pas une augmentation proportionnelle de l’engagement ou de l’intérêt réel pour votre marque.

Il existe de nombreux sites internet sur lesquels il est possible d’acheter ce type de services. Nous avons testé les principaux afin de vous aider à choisir le meilleur site pour acheter des likes sur Facebook.

Acheterlikeetfollow

Acheterlikeetfollow est reconnu comme étant le site le plus fiable pour acheter des likes sur Facebook. En effet, avec une note de 4,6/5 sur TrustPilot, cette plateforme est la mieux notée de toutes. Son service client est également qualifié par ses clients comme étant de haute qualité et très réactif.

Les services proposés

Likes pour page Facebook

Likes pour publication facebook

Avis Page Facebook

Vues de vidéo Facebook

Les services proposés sur acheterlikeetfollow sont de qualité. Ils sont décrits comme étant réels, Français et pas chers.

Le prix des likes

Ce site est également réputé pour proposer des likes facebook pas chers, à des prix défiants toute concurrence. Voici une idée des prix proposés :

100 likes Facebook = 2,50€

500 likes Facebook = 4,50€

1000 likes Facebook = 8,90€

5000 likes Facebook = 28,90€

Notre avis sur acheterlikeetfollow

Après l’avoir essayé à plusieurs reprises sur certains de nos réseaux sociaux, nous pouvons confirmer que cette plateforme est bien de qualité comme elle est décrite dans les avis laissés par les clients sur leur page TrustPilot. Notre avis sur acheterlikeetfollow est donc très positif.

Si nous devions évoquer qu’un seul point à mettre en avant sur cette plateforme c’est sans hésiter la qualité du service client qui est réellement réel, réactif et arrangeant.

Addlikes

La deuxième place de notre classement des meilleurs sites pour l’achat de likes Facebook revient au site addlikes. C’est la deuxième plateforme la mieux notée sur TrustPilot avec une note de 4,8/5. Moins réputée que le site précédent, addlikes est un fournisseur de likes facebook très réputé sur le marché. Leur site est simple et épuré, mais très efficace.

Le services proposés

Les likes proposés à la vente sont décrits comme étant :

Pour une page Facebook

Pour un post

Réels

Français

Stables

Pas cher

Le prix des j’aime

Même s’ils s’auto désignent comme étant “pas chers”, les likes proposés sur addlikes sont à un prix supérieur à ceux proposés sur acheterlikeetfollow. Les 100 j’aime Facebook sont proposés à partir de 2,69€.

Notre avis sur addlikes

Une fois de plus, les avis laissés par les clients sur cette plateforme ne mentent pas. Le service client est excellent et la livraison des services achetés est très rapide. Notre avis sur addlikes est donc positif.

Fastlike

Le site Fastlike propose un service d’achat de likes pour les pages Facebook, ciblant les utilisateurs souhaitant accroître leur visibilité et leur notoriété sur le réseau social. Ils offrent une gamme de forfaits de likes, affirmant que ces derniers proviennent de profils réels et actifs, avec une livraison rapide et une garantie sans perte.

Les prix proposés

Les prix varient de 5€ pour 100 likes à 13,999€ pour 500,000 likes, avec des réductions significatives par rapport aux prix standards. Cette plateforme est légèrement plus chère que les deux présentées précédemment.

Notre avis sur fastlike

Ce site est fiable et les likes livrés sont plutôt de bonne qualité. Cependant, d’un point de vue prix, il est plus cher que les deux autres plateformes présentés précédemment (deux fois plus cher), alors que la qualité de likes n’est pas forcément meilleure.

123followers

Le site 123followers offre un service d’achat de likes Facebook spécifiquement pour des utilisateurs français. Le service promet de booster la diffusion et l’activité des publications sur Facebook en fournissant de vrais likes français, permettant d’acquérir de nouveaux clients, augmenter la portée et l’interaction des publications, et améliorer l’image de marque.

Les tarifs proposés

Les options de quantité de likes vont de 100 à 10 000, avec des prix débutant à 9,90€ et allant jusqu’à 550,00€.

Notre avis sur 123followers

Cette plateforme est excellente si vous souhaitez acheter exclusivement des likes Facebook Français. Les prix proposés sont cette plateforme sont bien plus élevés que les précédentes ce qui se justifie selon eux par la qualité et la prévenance des likes.

Avant d’essayer l’achat de likes, nous nous demandions “pourquoi acheter des likes sur Facebook ?”. Entre a-priori et supposés risques, nous n’avions pas vraiment quoi penser de l’achat de likes sur Facebook. Mais après avoir essayé sur plusieurs mois, nous avons répertorié pour vous les principaux avantages de cette pratique :

Une amélioration de la crédibilité et de la réputation

Le nombre de likes sur une page ou une publication Facebook est souvent perçu comme un indicateur de sa popularité et de sa fiabilité. En augmentant artificiellement ce nombre, vous pouvez espérer améliorer l’image de votre marque ou de votre profil, rendant ainsi votre contenu plus attirant aux yeux des nouveaux visiteurs.

La crédibilité et la réputation en ligne sont des éléments essentiels pour bâtir une relation de confiance avec son audience, et l’achat de likes peut être une stratégie pour y parvenir plus rapidement.

Une augmentation portée des publications

Facebook utilise un algorithme complexe pour déterminer quels contenus sont montrés à quels utilisateurs. Un nombre élevé de likes peut signaler à l’algorithme que votre contenu est de qualité et intéressant, augmentant ainsi sa visibilité et sa portée. Cela signifie que vos publications sont plus susceptibles d’apparaître dans le fil d’actualité de vos abonnés, et même d’atteindre de nouveaux utilisateurs qui ne suivent pas encore votre page.

Une amélioration du classement dans les résultats de recherche

L’un des principaux avantages de l’achat de likes sur Facebook est l’amélioration potentielle de votre classement dans les résultats de recherche. Les moteurs de recherche comme Google prennent en compte les signaux sociaux, y compris le nombre de likes, pour évaluer la pertinence et la qualité de votre page. En achetant des likes sur votre page, vous envoyez un signal positif aux moteurs de recherche, ce qui peut contribuer à non seulement améliorer votre positionnement sur Facebook mais aussi celui de votre site sur Google.

Plus d’interaction sur vos photos et vidéos

L’engagement est une monnaie précieuse sur Facebook.

Plus vos publications reçoivent de likes, de commentaires et de partages, plus elles sont susceptibles d’apparaître dans le fil d’actualité de vos abonnés et d’atteindre un public plus large.

Pourquoi s’en priver ?

En achetant des likes, vous pouvez donner un coup de pouce initial à vos publications photo et vidéo, encourageant ainsi une interaction naturelle de la part de vos vrais abonnés.

Un impact positif sur vos ventes

Avoir un grand nombre de likes peut également jouer un rôle dans la décision d’achat de vos clients potentiels. Les consommateurs ont tendance à faire confiance aux marques qui affichent un fort soutien social, et un grand nombre de likes peut servir de preuve sociale, encourageant les utilisateurs à s’engager davantage avec votre marque et, finalement, à convertir.

Des études de cas et des exemples réels montrent que les entreprises avec une présence Facebook forte et un grand nombre de likes ont tendance à voir une augmentation de leurs conversions et de leurs ventes.

Notre avis général sur cette pratique

Même si acheter des likes sur Facebook est une stratégie qui est couramment utilisée par les entreprises et les influenceurs, elle reste assez méconnue des petits créateurs de contenu indépendants. La stratégie d’achat de likes pour une page ou une publication Facebook est selon nous très efficace pour faire croître rapidement et facilement sa communauté, gagner du temps et faire gonfler les statistiques.

Cependant, ne vous attendez pas à devenir populaire du jour au lendemain comme par miracle en ayant recours à cette méthode. De manière générale, les likes achetés ne seront pas issus de profils de gens comme vous et moi mais plutôt de profils créés pour l’occasion.