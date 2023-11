Quelles sont les principales tendances technologiques pour 2024 !

Depuis plusieurs décennies, la technologie impacte notre quotidien avec des inventions révolutionnaires. Et alors que 2024 approche à grands pas, l’horizon technologique se dessine déjà et promet plusieurs innovations destinées à restructurer encore plus notre tissu social et économique.

Bien plus que de simples inventions, ces développements ambitionnent de redéfinir la façon dont nous interagissons avec le monde numérique au quotidien. Quelles sont les tendances technologiques pour 2024 ? Découvrez la réponse dans la suite de cet article.

L’avènement de la technologie 5G

L’année 2024 va être marquée par l’avènement de la technologie 5G. Le déploiement généralisé de cette dernière marque le début d’une nouvelle ère dans le domaine de la connectivité mobile. En effet, la 5G améliorera la vitesse et la fiabilité de la connexion. Elle permettra des transferts de données 100 fois plus rapides qu’avec la 4G. Cela rendra le streaming sans latence et permettra un téléchargement presque instantané. De quoi améliorer l’expérience utilisateur en termes de connexions mobiles.

De même, l’avènement de la 5G ouvrira la voie à de nouvelles applications et des services innovants. Des domaines tels que la télémédecine, la robotique, l’automatisation, l’intelligence artificielle et bien d’autres pourront considérablement se développer. En outre, grâce à la 5G, il sera possible de connecter un plus grand nombre d’appareils simultanément. Ceci contribuera à d’énormes progrès en termes de commodité dans notre vie au quotidien. Les entreprises seront en mesure d’exploiter la puissance de l’informatique pour offrir des services plus rapides et plus fluides au public.

Par ailleurs, l’avènement de la 5G sera bénéfique pour la planète grâce à son efficacité énergétique. En effet, cette technologie est conçue pour consommer moins d’énergie à l’inverse de ses prédécesseurs. Cela permettra donc de réduire considérablement l’empreinte carbone.

La démocratisation de l’intelligence artificielle (IA) générative

Cette année, l’IA s’est révélée au public, démontrant ses nombreuses potentialités dans divers secteurs. En 2024, elle sera encore plus présente dans notre quotidien et dévoilera toute sa puissance et son utilité. Et à en croire les professionnels, l’intelligence artificielle générative sera bien plus avancée que l’IA classique. En effet, elle sera capable de générer des réponses plus naturelles en s’inspirant des données existantes. Cela rendra donc la création de contenus plus efficace et plus créative.

De même, cette nouvelle technologie pourra accompagner les créateurs dans leur travail, notamment dans la conception de designs complexes en leur faisant des suggestions automatiques. En outre, elle optimisera les différents processus de création grâce à l’automatisation intelligente.

Les systèmes d’IA avancés deviendront essentiels dans plusieurs domaines, allant de la santé à la finance, en passant par le marketing et l’automobile. Ils contribueront à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et de l’expérience client. Si autrefois l’IA inspirait la peur, elle est désormais perçue comme une opportunité. Nombreux sont ceux qui le considèrent comme un assistant personnel intelligent et disponible h24, 7 j/7. Employée correctement, cette technologie peut aider son utilisateur à être plus efficace, plus rapide et plus productif. Aussi, elle permet de réaliser un gain de temps et d’énergie important. Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur l’IA générative, consultez le site aforma.net, votre source de confiance pour vos ressources technologiques.

Le renforcement de la cybersécurité et de la protection des données

Ces dernières années, les cyberattaques se sont considérablement multipliées. Selon un récent sondage, une entreprise sur deux a déjà été victime d’une cyberattaque au cours des trois dernières années. Le coût total de ces attaques dépasse les 6000 milliards de dollars. Et si rien n’est fait, ce coût va doubler d’ici la fin de 2024. Face à cette menace croissante, la cybersécurité est devenue un défi majeur.

En 2024, des solutions technologiques permettant de faire face aux différentes attaques seront proposées. Celles-ci auront pour objectif de renforcer les défenses, mais aussi de protéger les bases de données. Pour réaliser ces exploits, ces technologies utiliseront l’intelligence artificielle et le machine learning. Avec ces outils, elles pourront analyser les comportements utilisateur afin de détecter des anomalies et identifier les menaces potentielles en temps réel. En cas de danger, elles pourront répondre automatiquement. Aussi, ces systèmes proposeront des techniques de cryptage avancées pour assurer la confidentialité et l’intégrité des données.

L’amélioration de la réalité augmentée (RA) et la réalité virtuelle (RV)

La réalité augmentée et la réalité virtuelle devraient franchir de nouveaux paliers en 2024. Grâce à ces technologies, le monde réel et les domaines numériques ne devront plus faire qu’un. Elles promettent des expériences plus naturelles, immersives plus réalistes et convaincantes. Ces solutions technologiques pourront être utiles dans différents secteurs tels que l’éducation, le divertissement, la formation professionnelle et même la santé. Elles pourront par exemple permettre de visualiser des projets dans un environnement tridimensionnel réel avant réalisation. Aussi, elles pourront être une excellente aide à la décision.

La révolution de la blockchain et des monnaies numériques

La technologie blockchain et les cryptomonnaies vont continuer à gagner du terrain en 2024. La blockchain offre des solutions de stockage et de traçabilité des données de plus en plus fiables. Elle crée une trace d’audit qui dévoile la provenance des données. Aussi, elle permet de renforcer la protection des données contre les falsifications et les activités non autorisées. Pour ce faire, elle utilise un système de cryptage robuste, de chiffrement de bout en bout et crée une technique d’enregistrement impossible à modifier. Les informations sont enregistrées sur un réseau d’ordinateurs et non sur un serveur, ce qui rend l’accès aux données quasiment impossible pour les pirates informatiques.

De même, la blockchain garantit des transactions rapides et efficaces grâce à la rationalisation des processus. Les entreprises exploiteront davantage cette technologie pour optimiser leurs opérations commerciales, améliorer la transparence des chaînes d’approvisionnement et renforcer la confiance des consommateurs dans les transactions en ligne.

Concernant les cryptomonnaies, elles réservent aussi plusieurs surprises pour l’année prochaine. À en croire les experts, de nouvelles monnaies verront le jour. Aussi, des plateformes de trading devront émerger pour faciliter l’accès et la gestion des actifs numériques.

L’émergence de l’internet des objets (IoT)

En 2024, l’Internet des objets (IoT) va être omniprésent. Cette technologie crée un espace interconnecté où les appareils physiques et les plateformes numériques se rejoignent. Selon les experts, cette interconnexion devrait être très avantageuse dans notre quotidien. Elle devrait être utilisée pour la mise en place d’appareils domestiques connectés, d’infrastructures modernes, mais aussi d’agriculture intelligente.

Par ailleurs, en 2024, nous devrons également assister à l’optimisation de la robotique et de l’automatisation ; l’émergence des clients-machines ; l’évolution de l’ingénierie des marchés.