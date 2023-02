Attaque homographique : Attaque d’un nom de domaine international par homographe

Très peu connue, l’attaque de nom de domaine international par homographe est l’une des plus graves agressions cybercriminelles qu’une entreprise peut subir. Elle se traduit par l’appropriation frauduleuse de la désignation de domaine d’une marque ou d’une entreprise.

De plus en plus fréquent, ce phénomène mérite d’être étudié. Pour avoir plus d’informations à propos, lisez ce qui suit.

Qu’est-ce qu’une attaque d’un nom de domaine international par homographe ?

Les spécialistes parlent d’attaque de nom de domaine international par homographe lorsque des domaines sont enregistrés avec des noms identiques aux originaux.

Ces dénominations appartiennent généralement à des entreprises (sites internet) ou à des marques assez réputées qui ont été ciblées par des personnes mal intentionnées.

Le but de cette intrusion malveillante est de tromper la vigilance des utilisateurs du site et les amener à se connecter à de fausses plateformes. Grâce à cette manœuvre, les hackers arrivent à avoir les données personnelles des internautes, à rendre un mail-phishing plus authentique et à partager des logiciels malveillants.

Pour réaliser ce type d’attaque, le cybersquatteur se sert d’un ou de plusieurs caractères semblables de différents alphabets pour créer et enregistrer un faux nom de domaine. De manière simple, cette intrusion consiste à remplacer par exemple la lettre O par un 0 (zéro). Aussi simple qu’elle puisse paraître, cette astuce peut permettre d’usurper l’identité des sites comme google.com en le transformant en g00gle.com.

Cependant, il faut noter que cette méthode n’est plus vraiment fonctionnelle sur le plan international. En effet, les acteurs de la menace et les experts en sécurité ont fini par comprendre qu’il existe une ressemblance subtile entre les lettres de divers alphabets. Lorsqu’elle est mise en œuvre, l’attaque peut empêcher la structure victime d’accéder à son site et bouleverser son travail.

Quels sont les inconvénients de l’attaque d’un cybersquatting ?

Les inconvénients d’une attaque de nom de domaine international par homographe varient en fonction de manière dont le cybersquatteur utilise votre site.

La mise en cause de la réputation de votre société

L’attaque homographique est une violation de votre marque. En effet, si la personne qui vole l’identité de votre entreprise s’en sert pour proposer des services, il fait de la contrefaçon. Ce qui ne fera pas honneur à la réputation de votre structure. Vos ventes chuteront et vos clients n’auront plus confiance en vous. Par conséquent, vous connaîtrez une baisse de productivité, ce qui réduira de façon considérable vos revenus.

En plus, l’attaque homographique peut ternir l’image de votre entreprise. En effet, le cybercriminel peut intégrer des mots-clés à connotation négative dans l’URL usurpée du site de votre structure. Le but de cette manœuvre est de détruire complètement votre réputation. Certains vont jusqu’à créer des sites internet malveillants afin de diffuser des informations nuisibles sur votre établissement. En fonction de la gravité de leur action, vous pouvez assister à la destruction de votre travail.

L’implication de votre structure dans la cybercriminalité

Pour une raison ou pour une autre, certaines personnes se servent des domaines dont les identités ont été usurpées à des fins criminelles comme :

l’escroquerie via hameçonnage ;

la distribution de logiciels malveillants ;

la réalisation de campagne de spam via mail.

Ces différentes actions peuvent avoir des conséquences graves sur votre société. Vous pouvez par exemple vous retrouver mêlé à des activités illégales. Dans ce contexte, vous serez contraint de mettre votre site en arrêt afin de résoudre le problème.

Au regard de tous les dégâts que cette ingérence malveillante peut engendrer, il est important que vous preniez les dispositions nécessaires pour vous protéger. De manière générale, il est recommandé de procéder à l’enregistrement du nom de domaine de votre société auprès d’une institution de propriété intellectuelle. En plus de faire de vous le propriétaire légitime de cette dénomination aux yeux de la loi, cette action vous offre une protection juridique.

Vous devez aussi enregistrer le nom de votre établissement avec plusieurs autres domaines de niveau 1 (TLD). À titre d’exemple si votre société s’appelle Amaltransport, vous devez penser à sauvegarder les domaines comme amaltransport.com, amaltransport.org, amaltransport.net. De cette manière, les hackers n’auront pas du mal à se servir de votre nom.

