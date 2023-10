Femme enceinte : les bases pour un confort maximal

La grossesse constitue une période très importante de la vie d’une femme. En dehors du changement progressif de la physionomie de son corps, la femme enceinte doit également apprendre à composer avec de nouvelles envies, de nouvelles phobies. Il lui faut trouver un moyen d’adapter son quotidien et son environnement à sa situation.

Néanmoins, bien qu’une grossesse puisse s’avérer quelque peu pénible à vivre, certaines dispositions permettent aux femmes enceintes de vivre toute cette période paisiblement. Voici donc les conseils à suivre pour une grossesse sereine.

Avoir un sommeil de qualité

C’est bien connu, les femmes enceintes dorment beaucoup. Elles ne sont certainement pas à blâmer, car cela est dû au bouleversement hormonal qui se produit dans leur corps. Le premier trimestre d’une grossesse est généralement marqué par une grosse fatigue en raison de l’augmentation soudaine du taux de progestérone dans le sang.

Cette sensation de fatigue s’estompe progressivement au cours du deuxième semestre qui est, d’après les dires de plusieurs mamans, le plus gratifiant. Faites donc autant de siestes et de grasses matinées que vous voulez. Vous en avez bien besoin.

En sens inverse, vous manquerez de plus en plus de sommeil durant les dernières semaines de la grossesse ; ceci en raison de ce que vous commencez à vous préparer à la parturition. Il est donc indispensable de rester à l’écoute de votre corps.

Adapter son habillement

Le ballonnement du ventre représente l’un des premiers signes extérieurs d’une grossesse. Comme le ventre, plusieurs autres parties du corps changent aussi afin de s’adapter à la présence et à la croissance du futur bébé. Il est alors important d’adapter son habillement à sa nouvelle morphologie.

Les femmes enceintes doivent privilégier les vêtements amples comme un t shirt femme wordans pour être à l’aise et ne pas se sentir à l’étroit dans leurs tenues. Il n’y a pas de raison à cesser de s’habiller de manière coquette quand on attend un enfant. Toutefois, il est déconseillé d’adopter un look entièrement oversize, au risque de s’habiller comme une patate. Lorsque vous enfilez un haut ample, il est préférable d’y associer un pantalon ou une jupe près du corps et vice-versa.

Surveiller son alimentation

Une femme enceinte doit faire attention à tout ce qu’elle ingère et se conformer à plusieurs interdictions.

Les aliments à éviter

La période de grossesse représente une période de privations pour la femme. Il s’avère particulièrement difficile de se priver de certains aliments que l’on aime, notamment au début de la grossesse. Néanmoins, il faut bien cela pour préserver votre santé et celle de votre enfant à naître. Les aliments comme les œufs crus, les poissons crus ou encore les fromages au lait cru ou à pâte molle doivent momentanément disparaitre de votre régime alimentaire.

Il faudra aussi éviter de consommer certaines charcuteries, car comme les aliments précédents, elles peuvent vous donner une salmonellose ou une listériose. Par ailleurs, à moins d’être totalement immunisée contre le toxoplasme, la femme enceinte doit aussi s’assurer de laver soigneusement ou d’éplucher les fruits et légumes qui sont en contact avec la terre avant de les consommer. Si vous ne connaissez pas encore votre statut par rapport à cette pathologie, un simple test sanguin suffira à vous le révéler.

Les aliments à consommer

Une femme enceinte doit avoir une alimentation saine, riche et variée. Au nombre des aliments recommandés pour les femmes qui attendent un bébé, on retrouve :

Les fruits et les légumes ;

Les céréales complètes ;

Les produits laitiers ;

Les aliments riches en Oméga 3 ;

Les légumineuses et ;

Les oléagineux.

Pour régler les problèmes de constipation dont certaines femmes se plaignent lors des premiers mois de grossesse, il est recommandé de consommer des aliments riches en fibres. De même, à l’occasion de vos visites médicales, votre gynécologue peut vous recommander de prendre des compléments alimentaires de grossesse afin de combler ou de prévenir des carences. Il pourrait aussi, au besoin, vous orienter vers une diététicienne ou une nutritionniste. Ordinairement, une femme enceinte prend entre 8 et 12 kg de plus au cours de sa grossesse. La qualité de votre alimentation vous aidera aussi à contrôler votre prise de poids.

Avoir une vie sexuelle normale

Contrairement aux idées reçues, il n’existe aucune contre-indication à l’activité sexuelle durant la grossesse.

Pendant la grossesse, il est important pour la femme d’avoir une vie sexuelle épanouie (ici).

Lorsqu’approche le terme de la grossesse, il est même recommandé d’avoir des rapports intimes réguliers avec son conjoint afin de faciliter la délivrance.

Pratiquer une activité physique régulière

Eh oui ! Même enceinte, il faut continuer à se bouger. Il reste tout de même préférable d’obtenir au préalable l’aval de son médecin. Le sport demeure l’un des meilleurs moyens de lutter contre la fatigue, mais aussi contre les sauts d’humeur. Une activité physique régulière vous aidera à vous sentir bien mentalement et à contrôler votre prise de poids.

Les sports présentant des risques de choc importants comme la boxe, le cyclisme, le roller ou l’équitation restent vivement déconseillés. Il faut plutôt se tourner vers les sports doux comme :

La marche ;

Le yoga prénatal ou ;

La natation.

Avec votre état, il n’est pas question de courir après la performance. Dès lors que vous ressentez de la fatigue, il faut arrêter tout effort. Selon l’étape de votre grossesse, diverses activités physiques peuvent vous être recommandées par votre médecin. Le yoga prénatal ne comporte par exemple que des positions adaptées pour les femmes enceintes.

Trouver une oreille attentive

Au cours de la grossesse, la femme enceinte est en proie à de nombreuses craintes et à de multiples interrogations. Il est important pour elle d’extérioriser tous ses doutes et craintes pour vivre sa grossesse avec sérénité. Pour trouver des réponses à vos inquiétudes, n’hésitez pas à les partager avec les personnes qui suivent votre grossesse. Votre entourage devrait aussi vous accompagner et vous soutenir durant cette période délicate de votre vie. Par chance, en France, les séances de préparation à l’accouchement sont remboursées par l’assurance maladie. En conséquence, c’est aussi une bonne occasion pour vous de discuter de vos craintes et de faire part de vos interrogations.