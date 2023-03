Connexion Hotmail Messagerie : se connecter à la boîte Mail Hotmail/Outlook

Hotmail et Outlook font désormais partie d’un seul et même ensemble. Ainsi, vous pouvez ouvrir votre compte Outlook suivant la même procédure que pour l’ouverture d’un compte Hotmail.

Il suffira de vous vous connecter avec votre adresse électronique sur Hotmail pour tomber sur l’interface Outlook.com. Voici étape par étape comment s’y prendre.

Vous avez du mal à vous connecter à votre compte de messagerie Outlook.com, Hotmail, Live ou MSN ? Il existe quelques étapes qui vous permettront de contourner ce problème. Elles consistent à :

aller sur la page de connexion Outlook.com ;

cliquer sur « Se connecter » ;

saisir votre adresse email ou numéro téléphonique et cliquer sur « Suivant » ;

passer à la page suivante et saisir votre mot de passe ;

et à sélectionner la touche « Se connecter ».

Si vous souhaitez accéder directement à Outlook.com les fois à venir, pensez à cocher la case « Maintenir la connexion ». Dans le cas contraire, vous pouvez la décocher et entrer votre mot de passe à chaque connexion.

Pour retrouver votre boîte Outlook, il suffit de faire un double clic sur l’icône de la partition où Windows XP est installé. Vous accèderez sur une page affichant Documents et Paramètres. Ensuite, double-cliquez sur le dossier qui porte votre nom d’utilisateur et cliquez sur OK pour ouvrir le dossier Outlook.

Pourquoi devrais-je me connecter à une boîte de réception Hotmail/Outlook ?

Se connecter à une boîte de réception Hotmail ou Outlook présente de nombreux avantages. Ce Webmail, disposant d’une interface intuitive et facile à utiliser, propose différentes options : agenda, calendrier, gestion des tâches, etc.

Il vous donne la possibilité de trier vos emails et de les classer par dossier afin d’en faciliter la gestion. Vous pourrez également envoyer un email directement depuis Microsoft Word. Cet outil présente une utilité toute particulière pour les professionnels.

Avec Outlook, ces derniers peuvent créer des signatures personnalisées ou concevoir une adresse email spécifique à votre nom de domaine. La communication au sein de l’entreprise s’en trouve donc considérablement améliorée.

L’autre avantage est que vous pouvez discuter en temps réel avec vos contacts Facebook, Windows Live ou MSN à partir de Outlook.com. Vous pouvez également accéder aux emails d’autres fournisseurs de messagerie. En prime, toutes ces fonctionnalités sont totalement gratuites.

Vous pouvez vous connecter à votre boîte de réception Outlook en utilisant des URLs tels que : outlook.com, hotmail.com, outlook.fr, live.com ou encore msn.com. Pour cela, il faudra :

sélectionner « Connecter » ;

saisir votre adresse email ou numéro téléphonique ;

cliquer sur « Suivant » ;

saisir votre mot de passe ;

et cliquer sur connecter.

Afin de ne pas avoir à répéter la procédure pour les prochaines connexions, vous pouvez cocher la case « Maintenir la connexion ». Par contre, si vous utilisez un ordinateur partagé, cette action vous est déconseillée, au risque de mettre en péril vos informations personnelles.

Configurer votre boîte de réception Hotmail/Outlook ?

La configuration de votre boîte Outlook entraîne une mise à jour automatique sur vos différents appareils à votre prochaine connexion. Pour configurer votre compte Hotmail, vous aurez à :

exécuter Outlook ;

saisir votre adresse email et votre mot de passe dans la fenêtre Microsoft Outlook Connector ;

sélectionner le nom qui apparaît dans vos messages ;

cocher la case « Enregistrer le mot de passe » et cliquer sur OK ;

cliquer ensuite sur OK et redémarrer Outlook.

Toutefois, si vous rencontrez toujours des difficultés pour vous connecter, les informations suivantes vous seront utiles.

J’ai oublié le mot de passe de mon compte Hotmail/Outlook

Si votre mot de passe vous a échappé, il faudra cliquer sur le lien « Mot de passe oublié » sur la page de connexion. Vous aurez ensuite à suivre les étapes indiquées pour réinitialiser le mot de passe. La page dénommée « Centre d’aide » contient aussi des informations utiles que vous pourrez consulter.

Pour récupérer votre compte Hotmail, vous pouvez cliquer sur « Mot de passe oublié ». Vous serez ensuite redirigé vers une page où vous trouverez plusieurs options pour récupérer votre code de sécurité. Pour finir, vous serez redirigé vers une page qui vous permettra de vérifier votre identité.

Pour maintenir la connexion, il faudra cocher la case « Conserver ma connexion ». Vos informations ainsi enregistrées, vous n’aurez plus besoin d’entrer vos données pour vos prochaines visites sur le site. Cette option s’avère pratique, surtout lorsque vous avez tendance à oublier votre mot de passe.

Que faire si la connexion échoue ?

Jusque-là, si vous ne réussissez pas à récupérer votre compte, il faudra cliquer sur « Mot de passe oublié » et puis sur « je n’ai rien de tout cela ». Après cela, vous aurez à compléter la page Microsoft afin de récupérer votre compte.

Quelles sont les différences entre hotmail.co.uk et hotmail.com et Outlook ?

Ils sont pratiquement similaires. Toutes les adresses Hotmail peuvent être converties en Outlook puisqu’il s’agit juste d’un changement de nom. Toutefois, vous pouvez conserver votre ancien compte Hotmail tout en bénéficiant des fonctionnalités d’Outlook.

La meilleure solution consiste à utiliser Cleanfox qui est capable de supprimer efficacement les mails. Son utilisation nécessite une association avec votre adresse, ce qui lui permettra d’analyser vos mails et de les classer par expéditeur. Le logiciel vous propose ensuite des messages à supprimer ou des newsletters desquelles vous pouvez vous désabonner.