Créez un site Web unique et dynamique avec Kendodev

Dans le monde concurrentiel d’aujourd’hui, il est crucial pour les entreprises de disposer d’un site web professionnel qui se démarque de la concurrence. Chez Kendodev, nous offrons une gamme complète de services de conception et de développement de sites Web pour répondre à vos besoins et objectifs spécifiques.

De la création de sites Web personnalisés à la stratégie de référencement en passant par les solutions e-commerce, vous pouvez compter sur notre expertise pour vous aider à réussir en ligne.

Ce que vous devez retenir :

Services complets de conception et de développement de sites Web offerts par Kendodev, adaptés à vos besoins spécifiques, de la création de sites vitrine à la mise en place de solutions e-commerce.

Équipe de designers expérimentés pour concevoir un design personnalisé en accord avec l’identité de votre marque, garantissant une expérience utilisateur attrayante et mémorable.

Importance du référencement pour une meilleure visibilité en ligne : allocation de 30% à 50% du budget global au référencement, analyse SEO complète pour améliorer le classement dans les moteurs de recherche.

Engagement de Kendodev envers l’excellence et la satisfaction des clients, attesté par les témoignages de clients satisfaits et la proposition d’une analyse SEO gratuite.

Nos différents services de création de sites Web

Site vitrine HTML : À partir de 400€ HT, nous créerons un site vitrine simple et élégant pour présenter vos produits et services. Ce type de site est facile à maintenir et ne nécessite aucune connaissance technique particulière.

Site CMS : Avec des tarifs commençant à 800€ HT, nous utilisons des plateformes populaires comme WordPress et Prestashop pour concevoir et personnaliser votre site Web selon vos directives. Vous pourrez ainsi ajouter et gérer facilement votre contenu sans avoir besoin d'être un expert en informatique.

Site e-commerce : Si vous souhaitez vendre en ligne, nous proposons également des solutions e-commerce à partir de 1500€ HT. Nous vous offrirons une formation complète pour que vous puissiez gérer vos produits, vos prix et vos clients en toute autonomie.

Un design sur mesure pour votre entreprise

Notre équipe de designers expérimentés travaillera avec vous pour créer un design qui reflète l’identité de votre marque et qui attire et retient les visiteurs. Vous nous fournissons votre logo, vos couleurs et vos exigences, et nous préparerons un design soigné en conséquence.

Un référencement efficace pour une meilleure visibilité

La création d’un site Web est essentielle pour votre présence en ligne, mais elle ne suffit pas. Votre stratégie de référencement doit être au cœur de vos préoccupations dès le début du projet. Nous vous conseillons d’allouer 30% à 50% de votre budget global au référencement afin d’optimiser la visibilité de votre site sur les moteurs de recherche.

Une analyse SEO complète pour un meilleur classement

Nos experts en référencement effectueront une analyse complète de la configuration de votre site et de votre entreprise pour élaborer une stratégie SEO qui vous permettra d’améliorer rapidement votre positionnement dans les moteurs de recherche et d’accroître le nombre de visiteurs sur votre site. Cette analyse comprend la recherche de mots-clés, le suivi de votre référencement, l’étude du flux de visiteurs et le taux de rebond, pour répondre à tous vos besoins en matière de référencement naturel.

Témoignages de clients satisfaits

Voici quelques témoignages de nos clients qui montrent notre engagement envers l’excellence et la satisfaction de nos clients :

Joao Dos Santos, Artisan maçon : “Les instructions ont été correctement suivies, délai OK. Je recommande.”

Pascal Langianni, Gérant de boutique e-commerce : "J'ai eu un problème avec mon site où le paiement ne fonctionnait plus. La formation pour ajouter mes produits s'est bien passée; aujourd'hui je gère seul même si je n'avais presque pas de connaissance en informatique."

En faisant confiance à Kendodev pour la conception, le développement et le référencement de votre site Web, vous pouvez être sûr que votre entreprise bénéficiera d’une présence en ligne forte et unique qui séduira vos clients et stimulera votre croissance. Visitez notre site kendodev.fr pour découvrir tous les services que nous proposons.