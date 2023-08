Fin du CAPTCHAS chez Google et d’Apple : Intelligence Artificielle VS CAPTCHA

CAPTCHA : Sécurité chez Google et d’Apple

Google et Apple ont révélé leur intention de mettre fin à l’utilisation des Captchas d’ici la fin de l’année, selon Cybersecurity Insiders. Les Captchas, qui visent à distinguer les humains des robots en ligne, sont devenus vulnérables face aux avancées de l’intelligence artificielle, capable de les résoudre en quelques secondes. Cette décision pose un défi pour maintenir la sécurité en ligne tout en améliorant l’expérience des utilisateurs. Bien que les Captchas aient contribué à la sécurité en ligne, des alternatives comme l’authentification à deux facteurs sont nécessaires pour éviter les bots. Néanmoins, cette course entre la technologie et la sécurité continue, mettant en lumière les défis constants pour protéger la confidentialité des utilisateurs.

Dans un monde où la sécurité en ligne est primordiale, les outils de protection tels que les CAPTCHA et la double authentification (2FA) sont essentiels pour protéger les informations sensibles.

Dans cet article, nous discuterons de ce qu’est un CAPTCHA, comment l’intelligence artificielle menace leur efficacité et les alternatives possibles pour renforcer la sécurité.

Qu’est-ce qu’un CAPTCHA ?

Le terme «CAPTCHA» signifie “Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart“. En d’autres termes, c’est un test destiné à vérifier si l’utilisateur qui tente d’accéder à un site Web ou à effectuer une action en ligne est bien un humain et non un robot automatisé.

Les CAPTCHA sont généralement constitués de séquences visuelles ou auditives confuses, telles que des images déformées de lettres ou de chiffres, que seuls les humains peuvent résoudre avec précision. Ils agissent comme un filtre de sécurité pour empêcher les bots malveillants d’accéder aux sites Web ou de créer de faux comptes.

Types courants de CAPTCHA :

Texte : L’utilisateur doit saisir une série de caractères déformés ou brouillés qui apparaissent dans une image.

Audio : Les utilisateurs ayant une déficience visuelle ont la possibilité d’écouter un fichier audio contenant des mots ou des chiffres qu’ils doivent saisir dans un champ de texte.

Images : L’utilisateur doit sélectionner des images spécifiques correspondant à une description donnée (par exemple, toutes les images contenant un chat).

Intelligence Artificielle VS CAPTCHA

Avec l’avancée rapide de l’intelligence artificielle (IA) et du machine learning, la capacité des robots à tromper les systèmes de sécurité s’améliore également.

Les IA peuvent désormais résoudre certains types de CAPTCHA avec une précision similaire ou supérieure à celle des humains, rendant ces tests moins fiables pour protéger les informations en ligne.

Parmi les exemples d’IA capables de déjouer les CAPTCHA, on peut citer Vicarious, une entreprise spécialisée dans le développement d’algorithmes de vision par ordinateur qui a réussi à résoudre des CAPTCHA textuels avec un taux de réussite de 90%. De plus, Google a développé son propre système, appelé reCAPTCHA, qui utilise des techniques d’apprentissage profond pour distinguer les humains des robots.

Cependant, malgré ces avancées technologiques, les CAPTCHA continuent d’évoluer pour être plus difficiles à résoudre par les IA. Par exemple, les CAPTCHA basés sur l’image sont encore relativement efficaces car ils nécessitent généralement une compréhension contextuelle que les machines ne possèdent pas encore pleinement.

Les différentes solutions de sécurisation : Authentification à deux facteurs (2FA)

Face aux limites des CAPTCHA, il est essentiel d’explorer d’autres alternatives pour renforcer la sécurité en ligne. Une option populaire est l’authentification à deux facteurs (2FA), qui nécessite que les utilisateurs fournissent deux preuves distinctes de leur identité avant de pouvoir accéder à un compte ou effectuer une transaction.

Types courants d’authentification à deux facteurs :

Mot de passe + code envoyé par SMS : Après avoir saisi leur mot de passe, l’utilisateur reçoit un code unique par SMS qu’il doit ensuite entrer sur le site Web.

Mot de passe + application d’authentification : L’utilisateur doit saisir son mot de passe et un code généré par une application d’authentification telle que Google Authenticator ou Authy.

Mot de passe + clé de sécurité matérielle : L’utilisateur doit insérer une clé USB spéciale dans son ordinateur après avoir saisi son mot de passe pour prouver son identité.

L’utilisation de la 2FA représente une amélioration significative de la sécurité par rapport aux CAPTCHA seuls, car elle rend beaucoup plus difficile pour les pirates informatiques de s’emparer des informations sensibles des utilisateurs.

Alors que les CAPTCHA continuent à évoluer pour résister aux développements de l’intelligence artificielle, il est essentiel de compléter ces tests avec d’autres méthodes de sécurisation telles que la double authentification pour assurer une protection optimale des données en ligne. En combinant ces approches, les entreprises et les individus peuvent réduire les risques associés aux cyberattaques et protéger leurs informations sensibles contre les menaces émergentes.