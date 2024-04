Responsabilité sociale des entreprises : le secret d’un personnel heureux et performant

Dans un monde où la recherche de sens et d’impact est de plus en plus importante, les entreprises socialement responsables (RSE) tirent leur épingle du jeu.

En effet, elles attirent et retiennent les talents en offrant un environnement de travail épanouissant et porteur de valeurs. Mais quels sont les secrets de leur succès ?

Ce que vous devez retenir :

Les employés des entreprises engagées dans la RSE sont plus satisfaits et engagés, ce qui augmente leur productivité et créativité.

Les initiatives RSE, comme celles de Wagram Voyages, renforcent la fidélité des employés et améliorent l’image de marque de l’entreprise.

La RSE attire des talents en quête de sens, offrant aux entreprises un avantage concurrentiel significatif dans la rétention et l’attraction de ces talents.

Décryptage pour un personnel heureux et performant

Des employés plus satisfaits et engagés

Le rapport le confirme : les employés des entreprises RSE sont 85% plus satisfaits et 75% plus engagés que leurs homologues des entreprises non RSE. Cette satisfaction accrue se traduit par une meilleure productivité, une plus grande créativité et une réduction du stress.

Pourquoi ?

Les employés des entreprises RSE se sentent fiers de travailler pour une organisation qui s’engage à faire le bien. Ils ont le sentiment de contribuer à un monde meilleur et d’appartenir à une communauté qui partage leurs valeurs. Cette fierté et ce sentiment d’appartenance boostent leur motivation et leur engagement.

Exemple concret

Wagram Voyages se distingue par son engagement RSE exemplaire. L’agence s’attaque au défi de la décarbonation en mesurant et compensant les émissions carbone de chaque voyage d’affaires, et en investissant dans des projets de reforestation en France. Wagram Voyages s’implique également dans l’économie sociale et solidaire en collaborant avec des entreprises du secteur adapté et en soutenant l’entrepreneuriat social.

L’entreprise s’engage sur le plan sociétal en signant la Charte de la diversité et en sensibilisant ses clients et collaborateurs aux enjeux sociétaux. La gouvernance transparente de Wagram Voyages se traduit par la création d’un comité RSE et la publication d’un rapport annuel. L’entreprise encourage le dialogue permanent avec ses clients, collaborateurs et fournisseurs pour co-construire une stratégie RSE inclusive et durable.

Résultats concrets :

Amélioration de l’image de marque et de la réputation de l’entreprise

Fidélisation des clients et des collaborateurs

Attraction de nouveaux talents

Réduction des coûts et optimisation des ressources

Un atout pour la fidélisation des talents

Dans un contexte de guerre des talents, les entreprises RSE ont un atout majeur : elles attirent et retiennent les meilleurs profils. En effet, 80% des employés déclarent être plus enclins à rester dans une entreprise RSE.

Conclusion

La RSE n’est plus une option mais une nécessité pour les entreprises qui veulent prospérer dans le monde de demain. En s’engageant à faire le bien, les entreprises RSE attirent et retiennent les talents, boostent la performance et construisent un avenir durable.

