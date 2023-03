Les plus grandes cyberattaques de l’histoire de la F1

Au fil du temps, la F1 a connu plusieurs cyber attaques malveillantes qui ont non seulement touché l’industrie de la course automobile mais également les pilotes. Découvrons dans cet article les plus grandes cyber attaques de l’histoire de la Formule 1

La Formule 1, également connue sous le nom de F1, est le sport automobile le plus prestigieux et le plus médiatisé au monde. Depuis sa création, elle a été victime de plusieurs cyber attaques majeures qui ont perturbé les activités de l’organisation, des équipes et des pilotes..

2013 fut une année très difficile pour l’équipe de Formule 1 Marussia, qui a été victime d’un piratage informatique ayant entraîné la fuite des plusieurs données sensibles et confidentielles. Les pirates ont volé des informations sur la conception de la voiture de l’équipe, avec des informations telles que : des plans détaillés et des données de simulation. Cette attaque a non seulement compromis l’intégrité de l’équipe mais également leur sécurité.

Cette attaque est survenue alors que l’équipe se préparait pour le Grand Prix de Singapour, perturbant ainsi les opérations de l’équipe pendant l’évènement. Sur le long terme, Marussia a dû revoir ses procédures de sécurité informatique et a mis en place des mesures plus robustes pour protéger les données de l’équipe et des voitures.

L’attaque contre Honda en 2015

En 2015, l’équipe de Formule 1 Honda a été cible d’une cyber attaque désastreuse, qui a perturbé ses opérations durant l’évènement du Grand Prix d’Australie. L’attaque a été menée par des pirates informatiques chinois, qui ont infecté les systèmes informatiques de l’équipe qui a rendu les ordinateurs inutilisables.

Malheureusement, il n’y pas suffisamment d’informations disponibles pour déterminer le type exact de cette attaque. Certains rapports indiquent que l’attaque était probablement une attaque ransomware, un cheval de Troie ou une attaque de type “spear phishing”.

Pendant que plusieurs spectateurs cherchaient comment regarder la course de F1 gratuitement en ligne, l’équipe a dû faire face à de très gros problèmes techniques impactant considérablement leur performance. Plusieurs données ont été perdues parmi lesquelles les plans de conception de la voiture de l’équipe, ce qui a mis en danger la propriété intellectuelle de l’entreprise.

La tentative de cyberattaque contre Mercedes en 2020

En Février 2020, l’équipe de Formule 1 Mercedes a été la cible d’une tentative de cyber attaque qui a été déjouée avant qu’elle ne puisse causer des dégâts. Les pirates ont essayé d’accéder aux informations confidentielles de l’équipe en utilisant des techniques telles que l’ingénierie sociale et le phishing. L’attaque a été rapidement détectée et déjouée par l’équipe de sécurité informatique de Mercedes. Ils ont pu bloquer les tentatives d’accès non autorisé et empêcher les pirates de pénétrer le système.

Depuis cet incident, Mercedes a mis en place des mesures de sécurité renforcées telles que des systèmes de détection et de prévention d’intrusion, des pare-feu sophistiqués et des protocoles de sécurité rigoureux pour la protection de leurs données.

La cyberattaque contre Williams en 2021

C’est en Août 2021 que l’équipe de Formule 1 Williams avait prévu de révéler par réalité augmentée, sa nouvelle voiture pour la saison 2022. Williams Racing, prévoyait de livrer au grand jour au travers d’une application de réalité augmentée, leur nouveau bijou, la voiture FW43B. Malheureusement, cet événement prestigieux a été interrompu par une cyberattaque qui visait les systèmes informatiques de l’équipe, empêchant ainsi la présentation en ligne prévue pour la nouvelle voiture.

Au lieu de la présentation par réalité augmentée, la voiture a été présentée aux fans via une série d’images. L’écurie a fait une annonce officielle expliquant les raisons de ce changement et rassurant les fans sur l’amélioration de leurs mesures de sécurité.

Ferrari fait face à un rançongiciel et à une arnaque aux NFT en 2022

En mars 2022, l’équipe de Formule 1 Ferrari a été la cible d’une double attaque de cybercriminalité qui a affecté ses activités et sa réputation. La première a été une attaque de rançongiciel qui a verrouillé l’accès de l’équipe à certains de ses fichiers et données critiques, exigeant une rançon pour leur récupération. La deuxième attaque était une arnaque de vente de jetons non fongibles (NFT), qui a utilisé le nom et le logo de Ferrari pour tromper les fans de la F1 en achetant des jetons de collection qui n’étaient pas authentiques.

L’attaque de rançongiciel a entraîné une perturbation des activités de Ferrari, car les pirates ont crypté certains des fichiers et des données de l’entreprise, y compris des données de conception et des documents commerciaux. L’entreprise décida de ne pas payer la rançon demandée, mais a plutôt travaillé avec des experts en sécurité pour restaurer les données cryptées à partir de sauvegardes.