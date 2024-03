Comment bien choisir son espace de coworking à Paris ?

Le télétravail et le freelance ont modifié notamment la configuration de l’écosystème du monde de l’emploi. Ils ont décentralisé les espaces de travail, rendu plus responsables les employés et refoulé le stress constant du travail.

Tous ces avantages n’ont cependant pas pour objectif de faire baisser la productivité des entreprises. Bien au contraire, en termes de rendement, les exigences demeurent les mêmes et les attentes sont toujours plus grandissantes d’un employeur à son employé.

En conséquence, les espaces de coworking ont acquis une grande importance pour toutes les personnes qui désirent un cadre tout à fait aménagé pour booster leur production

Identifiez vos besoins professionnels et personnels pour choisir un espace de coworking adapté à votre activité et à votre style de travail.coworking

Prenez en compte la localisation de l’espace, en privilégiant l’accessibilité aux transports en commun et l’environnement du quartier.

Évaluez les équipements disponibles dans les espaces de coworking, tels que la connexion Internet, les salles de réunion et les espaces de détente, pour garantir votre confort et votre efficacité au travail.

Comparez les services proposés, notamment les options d’abonnement et les tarifications, afin de choisir un espace qui correspond à votre budget et à vos besoins spécifiques.

Identifiez vos propres besoins

Les espaces de coworking ont pris une grande ampleur dans la Ville lumière. L’écosystème du travail dans Paris a été toujours différent de celui des autres villes. En conséquence, l’impact de télétravail dans la région parisienne est encore plus visible. Les espaces de coworking foisonnent avec chacun d’eux des offres spécifiques capables de répondre aux attentes de chaque catégorie de professionnels. Vous pouvez trouver sur ce site celui qui vous convient le mieux.

Mais avant, vous devez définir quels sont vos besoins, quelles sont vos attentes et quelles sont vos priorités. En fonction de ceux-ci, vous pourrez choisir un espace productif et émergeant pour votre créativité. Faites un point sur vos besoins professionnels et personnels. En fonction de votre travail, examinez par exemple si vous avez besoin d’un espace privé pour recevoir vos clients ou d’un espace partagé par plusieurs coworkers ; si vous avez besoin d’une connexion rapide ou si internet n’est pas prioritaire pour votre travail.

En matière de besoin personnel, examinez les conditions d’optimisation de votre génie. L’ambiance dont vous avez besoin au quotidien pour donner le meilleur de vous-mêmes est un élément essentiel pour le choix de votre espace de coworking. Vous pouvez porter une attention particulière au design du lieu, aux décorations, aux constructions. Faites-y peut-être un tour dans les heures d’ouverture et appréciez l’ambiance. Vous aurez certainement plus d’éléments d’analyse pour opérer votre choix.

Prenez en compte la localisation de l’espace de coworking

Le lieu où le coworking est situé peut notamment impacter votre choix. En effet, la proximité géographique, même si elle est un atout dont il faut tenir compte, ne résume pas les facteurs géographiques qui peuvent l’emporter dans votre choix d’espace coworking. L’accessibilité de votre espace de coworking aux transports communs est par exemple un critère primordial pour le choix de ce lieu de travail. Si le lieu est bien desservi par les transports communs, il facilite l’accès à vos clients.

Les espaces de travail proches des centres de ville peuvent avoir l’avantage d’être des lieux d’effervescence et de vie urbaine très animée. Vous pouvez avoir un restaurant, un café et un balcon non loin. Ce sont des atouts environnants qui vous aident à gérer au mieux vos temps de pause. Mais si vous préférez des espaces plus calmes pour mieux travailler, il est préférable que vous portiez votre choix sur les quartiers résidentiels.

Paris possède au final plusieurs quartiers qui sont représentatifs des types de secteur d’activité. En effet, il existe des villes auxquelles on associe d’office des types d’activité. Quand on évoque un quartier comme sentier, il représente le numérique et la startup. Vous pouvez donc choisir un espace de coworking à Paris en fonction des quartiers qui représentent votre secteur d’activité (ici). Ce choix vous permet de mieux vous identifier dans la tête des clients et de mieux vous configurer à votre espace coworking dans Paris.

Les offres de l’espace de coworking dans Paris

Après avoir analysé vos besoins en matière de coworking et après avoir choisi la meilleure position géographique dans laquelle un espace de coworking vous sera bénéfique, vous pouvez vous tourner résolument vers les offres disponibles. Les offres sont de deux ordres : l’équipement et les services.

En quoi l’équipement peut-il orienter votre choix des espaces de coworking ?

La nécessité des espaces de coworking et l’importance qu’ils ont gagnée dans le monde du travail viennent du confort suffisant qu’ils proposent. Les équipements sont donc des mises en place dont le but est d’assurer le maximum de confort aux abonnés.

De plus en plus, on remarque que les infrastructures intègrent une connexion à la pointe de la nouveauté et donc ultrarapide, des espaces de travail innovants et très intuitifs, puis des salles de réunion très équipées et des espaces de détente agréables. Vous avez besoin d’autant de confort pour déployer votre génie.

Les infrastructures dans un coworking prennent en compte aussi les offres diversifiées de locaux. Vous pouvez chercher des espaces de coworking dans Paris qui proposent des open spaces et la location des bureaux privés de travail. Le choix idéal de cet espace en fonction de votre secteur d’activité vous intègre également à une communauté dynamique. L’appartenance à une communauté comme telle améliore votre expérience professionnelle et vous met en contact avec d’autres professionnels du même secteur que vous.

En quoi les services peuvent-ils déterminer votre choix ?

Les services comprennent surtout les options d’abonnement, la tarification des offres de l’espace de coworking. Vous pouvez en un premier moment prendre les renseignements nécessaires qui vous situent sur le budget qu’il faut à votre insertion. Vous pouvez chercher un espace aux tarifications variables et incluant plusieurs options. Les coûts peuvent en effet varier en fonction des services qui y sont inclus. Cherchez donc un espace où vous pouvez choisir d’y aller ponctuellement ou vous abonner en mensuel ou en annuel.

Vous pouvez trouver des espaces qui offrent également des réductions pour certains statuts sociaux comme les étudiants. Renseignez-vous donc sur les offres spéciales d’un de ces établissements pour profiter d’une expérience à coût réduit. Les offres spéciales peuvent être très intéressantes pour les freelancers ou les personnes en quête d’un budget allégé. Toutefois, un tarif amoindri exprime un rapport qualité-prix. Les tarifs plus élevés peuvent intégrer des expériences de prémium très enrichissantes pour une carrière professionnelle.

