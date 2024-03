Transition énergétique et mobilité réinventée : les véhicules électriques alliant silence et puissance pour un avenir durable !

Dans cet article, nous allons vous présenter les caractéristiques uniques de la Renault 5 E-Tech et son impact potentiel sur le marché des véhicules électriques. Les vrais prix de cette voiture révolutionnaire seront dévoilés en mai prochain.

La Renault 5 E-Tech révolutionne le marché avec ses caractéristiques inédites

La fonction V2G : une première sur le marché français

L’une des particularités les plus marquantes de la Renault 5 E-Tech est sa fonction V2G (Vehicle to Grid) qui permet de réduire considérablement la facture d’électricité liée au coût de recharge. En effet, grâce à cette technologie innovante, les propriétaires de la Renault 5 E-Tech pourront injecter l’énergie excédentaire de leur batterie dans le réseau électrique national, ce qui contribuera à compenser jusqu’à 50% du coût de recharge à domicile.

La fonction V2G fonctionne grâce à une station de recharge spéciale développée par Mobilize, filiale de Renault. Cette station permet à la fois de recharger et décharger la batterie de la voiture et d’envoyer l’électricité ainsi produite directement dans le réseau. La Renault 5 E-Tech sera donc capable de stocker de l’énergie quand elle est moins chère et moins carbonée, et de la revendre lorsque le besoin s’en fait ressentir.

La Renault 5 E-Tech et la station Mobilize : une solution intelligente pour moduler sa consommation

Outre son caractère novateur, la solution proposée par la Renault 5 E-Tech et la station Mobilize permet également aux clients de mieux maîtriser leur consommation d’énergie.

En effet, l’application dédiée à la voiture offre la possibilité de paramétrer le taux de charge souhaité ainsi que le niveau d’autonomie minimal requis. La station de recharge gérera alors de manière autonome ces paramètres en fonction des conditions tarifaires, assurant à chaque instant un équilibre optimal entre coût et autonomie.

Prix et disponibilité de la Renault 5 E-Tech électrique

Les véritables prix de la Renault 5 E-Tech électrique seront annoncés en mai prochain, lors de l’ouverture officielle des commandes. Néanmoins, il est d’ores et déjà possible de réserver cette voiture dont les premières livraisons sont prévues pour la fin de l’année. La version la moins chère avec une capacité de batterie de 40 kWh sera disponible ultérieurement en 2025, tandis que la version dotée d’une batterie de 52 kWh offrant jusqu’à 400 km d’autonomie selon le cycle WLTP sera commercialisée dès cette année.

Un succès anticipé pour la citadine électrique

La Renault 5 E-Tech connaît déjà un véritable engouement auprès du grand public, avec plus de 50 000 pré-réservations enregistrées à ce jour. La version à 25 000 € semble particulièrement plébiscitée, se plaçant ainsi dans la même gamme de prix que ses concurrentes directes sur le marché des véhicules électriques tels que la Fiat 500 électrique et la nouvelle Dacia Spring.

Un design néo-rétro salué par la critique

Outre ses performances techniques, la Renault 5 E-Tech séduit également par son look néo-rétro qui rappelle la célèbre R5 originale. L’intérieur du véhicule est spacieux, moderne et bien pensé, offrant de nombreux espaces de rangement et un système d’infodivertissement à la hauteur des attentes actuelles. Les finitions Techno et Iconic Cinq proposées au lancement incluent diverses options allant des jantes en alliage aux sièges chauffants, en passant par une caméra de recul et des capteurs d’obstacles. De quoi ravir les adeptes de confort et de modernité.

La Renault 5 E-Tech s’annonce comme une véritable révolution sur le marché des véhicules électriques grâce à sa fonction V2G unique en France et son design néo-rétro attrayant. Avec des prix compétitifs et des caractéristiques novatrices, cette voiture a toutes les chances de connaître un succès important dès sa commercialisation en 2024.