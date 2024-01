Génération de leads : Tous les avantages de la solution innovante Conversociads© pour les entreprises

La génération de leads btob ou btoc est une opération déterminante pour l’aboutissement d’une stratégie marketing.

Elle consiste essentiellement à attirer l’attention des prospects et susciter leurs intérêts. Cependant, le tout ne suffit pas de générer des leads. Encore faudrait-il que ces derniers soient qualifiés. Soucieuse du développement des entreprises, hipto a donc mis en place une solution innovante, Conversociads©, pour l’achat de leads btob ou leur génération.

hipto, pionnier de la génération de leads

Consciente de l’importance des leads btob ou btoc dans le processus de croissance des entreprises, hipto.com s’est donné pour mission de révolutionner les modèles de prospection traditionnels. En réalité, cette entreprise innovante, à travers son outil Conversociads©, fournit des leads exclusifs et ultra-qualifiés.

Particulièrement, hipto est un allié de taille pour de nombreuses entreprises, et ce, dans divers secteurs. Ceux-ci prennent en compte aussi bien l’assurance mutuelle, les télécommunications, l’énergie, l’éducation que les travaux.

Alliant la puissance des audiences des réseaux sociaux à des technologies conversationnelles, hipto arrive à collecter un maximum de données pertinentes tout au long du parcours de vente. Ce faisant, elle accompagne les équipes commerciales dans la conversion des leads. Cliquez ici pour mieux comprendre.

Cette opération, facilitée en amont, se fait plus rapidement et plus simplement. Par ailleurs, hipto repose sa solution de génération de leads sur trois piliers essentiels : les publicités sociales, la conversation et la conversion.

La solution Conversociads© : un outil efficace pour la génération de Leads btob ou btoc

Conversociads© est une solution conçue par hipto et qui présente un fonctionnement particulier. Concrètement, elle génère des leads en conformité avec les prescriptions du RGPD.

Qu’est-ce que Conversociads© ?

Développé par l’entreprise hipto, Conversociads© est un outil novateur facilitant l’achat de leads btob ou btoc. En réalité, il s’agit d’une plateforme innovante qui utilise à la fois la force des médias sociaux et la publicité en ligne.

Fonctionnement du Conversociads©

L’une des particularités de cette solution unique en son genre réside dans le ciblage précis des audiences pertinentes pour une entreprise. Fonctionnant au moyen d’algorithmes puissants, cet outil procède à l’analyse des données des internautes. Par cette approche, il parvient à faire correspondre les personnes identifiées et le profil défini préalablement.

Les prospects identifiés, Conversociads© met en place des campagnes publicitaires stratégiques. Ces dernières ont pour objectif principal d’instaurer chez les potentiels clients un sentiment de confiance qui les amène à partager leurs coordonnées.

Connaissant l’importance des informations comme l’adresse e-mail ou le numéro de téléphone pour une entreprise, on se rend compte du travail efficace effectué par la solution Conversociads©. C’est justement cette clé qui ouvre les portes de la génération de Leads btob ou btoc.

Conversociads© et génération de leads conformes au RGPD

Il ne faut point occulter le fait que Conversociads© met un point d’honneur sur le respect des exigences et des principes du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Ainsi, lors du traitement des données personnelles des utilisateurs, la gestion des leads btob ou btoc générés se fait de manière légale et en toute transparence.

Génération de leads btob ou btoc par Conversociads© : une kyrielle d’avantages à noter

L’outil Conversociads© de hipto est réputé pour assurer la personnalisation des publicités. Par ce fait, il permet de captiver facilement l’attention de vos potentiels acheteurs. En réalité, les publicités, lorsqu’elles correspondent davantage aux attentes du public visé, participent à l’établissement d’une réelle connexion entre l’entreprise et son audience.

Par ailleurs, Conversociads© met un tableau de bord à disposition de l’entreprise afin qu’elle puisse accéder à des informations capitales pour son développement. Elles concernent notamment le nombre de leads générés, les taux de conversion et le coût par lead.

Grâce à cette visibilité en temps réel, il est possible d’évaluer l’efficacité de la campagne de génération de leads. En outre, le pilotage de la campagne en sera grandement facilité. L’entreprise aura même la possibilité de procéder à des modifications, souvent nécessaires pour augmenter ses performances.

Avec Conversociads©, l’obtention d’analyses et d’insights détaillés dépend du nombre de leads par commande. Dans l’idéal, il est donc recommandé de viser un minimum de 500 leads, ce qui en fait une véritable source de trésor pour les entreprises. Celles-ci, par ce fait, peuvent également obtenir de précieuses informations sur les comportements d’achat de leads btob ou les intérêts.

Aussi, l’analyse des data fournies par la solution Conversociads© permet d’identifier les tendances émergentes. Bien évidemment, il s’agit d’un atout non négligeable pour une entreprise en quête d’amélioration de sa stratégie marketing.

À titre d’illustration, l’identification des centres d’intérêt les plus connus parmi les leads générés peut permettre à une entreprise d’adapter son offre et sa communication. Ainsi, elle arrivera à mieux répondre aux attentes de ses prospects. De même, en ayant une meilleure compréhension des habitudes d’achat de leads btob, elle peut modeler sa stratégie de tarification ou de promotion.

Utilisation de Conversociads© : des résultats effectifs pour les entreprises

L’utilisation de Conversociads© est sans doute la solution idéale pour augmenter le nombre de leads btob ou btoc qualifiés. Ces derniers présentent la particularité d’être réellement intéressés par les produits offerts ou services proposés par l’entreprise.

Les prospects, lorsqu’ils sont touchés par les entreprises avec le bon message, sont plus enclins à passer à l’action. Les leads sont ainsi facilement convertis en clients payants. L’augmentation du chiffre d’affaires de l’entreprise, dans ces conditions, induit une réelle croissance.

Il ne fait aucun doute, l’exploitation de la solution Conversociads© mise à disposition par hipto permet aux entreprises d’élever leur retour sur investissement. En ciblant précisément leur audience, elles parviennent à l’optimisation et à la maîtrise de leur budget de marketing digital. Les dépenses inutiles en publicité sont ainsi évitées.

Dans la même logique, les entreprises, grâce à Conversociads©, gagnent en visibilité sur les réseaux sociaux. En effet, cet outil contribue au renforcement de leur marque et à l’accroissement de leur notoriété. La réputation allant de pair avec la confiance, elles disposent désormais d’une force commerciale, et pas des moindres.

Pour finir, il suffit pour les entreprises de mettre en place une véritable stratégie pour garantir la fidélisation des prospects devenus clients. Ce cercle vertueux n’est pas sans soutenir la croissance perpétuelle des entreprises