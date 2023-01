Guidage vocal sur google maps : Comment activer la fonctionnalité?

Google Maps est l’une des applications de navigation les plus populaires sur les smartphones. Il dispose d’une tonne de fonctionnalités très intéressantes. L’une des plus utiles est le guidage vocal.

Ce dernier fournit des indications vocales détaillées aux utilisateurs pour les aider dans leurs déplacements au quotidien.

Vous souhaitez savoir comment l’activer le Guidage vocal sur google maps ? Découvrez tout dans cet article.

Pourquoi je n’ai pas de son sur mon GPS ?

Votre GPS peut arrêter subitement d’émettre du son. Cela peut être causé par le fait que le son est désactivé sur votre téléphone ou votre tablette. Pour régler le problème, il vous suffit d’ouvrir l’application Google Maps sur votre appareil et d’appuyer sur votre initiale pour faire apparaitre le menu.

Par la suite, rendez-vous dans « Paramètres », puis « Paramètres de navigation ». À ce niveau, vérifiez que le son des haut-parleurs de votre téléphone ou tablette est réglé correctement.

Pourquoi Google Maps ne me parle pas ?

Il peut arriver que Google Maps ne vous parle pas. Si vous rencontrez ce problème, inutile de paniquer ou de courir voir votre réparateur. Il s’agit d’un dysfonctionnement bénin qui peut être réglé en seulement quelques clics. En premier lieu, vérifiez si le volume de votre téléphone ou tablette n’est pas baissé. Si c’est le cas, augmentez-le simplement à l’aide des touches sur l’appareil.

Dans le cas où le problème ne proviendrait pas de là, vérifiez alors si la voix est activée dans Google Maps. Pour cela, rendez-vous dans l’application, appuyez sur votre initiale et sélectionnez « Paramètres ». Ensuite, cliquez sur « Paramètres de navigation » et examinez la rubrique « Son et voix ».

Si vous remarquez que le son est « coupé », alors appuyez sur « Réactivé ». Google Maps pourra dès lors vous parler et vous guider. Par ailleurs, n’oubliez pas de vider le cache de l’application de temps à autre.

Google permet d’interagir avec vos écrans connectés grâce au mode Conversation continue. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez envoyer des instructions à l’assistant et obtenir des réponses claires.

Pour activer le micro de Google Maps, il vous suffit de dire ‘’Hey Google’’ et d’exposer votre requête. À titre d’exemple, vous pouvez dire ‘’Hey Google, quel est l’itinéraire pour quitter ma maison pour la pharmacie la plus proche’’ ou encore ‘’Hey Google, quel temps fera-t-il demain ?’’.

Pour mettre fin à la conversation, il suffit d’arrêter de parler. L’Assistant comprendra que vous n’avez plus d’autres requêtes. Ainsi, le micro se désactivera. Il est aussi possible de terminer la conversation en disant « Merci beaucoup » ou « Merci, Google ».

Avantages Guidage Vocal Google Maps ?

Le guidage vocal sur google maps est une fonctionnalité très utile. Au prime abord, il a été imaginé pour les personnes ayant une déficience visuelle. Il les accompagne en leur fournissant toutes les informations nécessaires sur le chemin qu’elles doivent emprunter, les virages à venir, les obstacles sur la route et bien d’autres éléments.

L’objectif est de les aider à se déplacer d’un point A à un point B de façon autonome et sans craindre d’être victime d’un accident ou un choc. De plus, cette fonctionnalité est facile à utiliser. Il suffit d’entrer votre point de départ, l’adresse de destination ainsi que l’itinéraire que vous souhaitez emprunter. Ainsi, Maps vous donnera des instructions pour vous y rendre aisément. Vous n’aurez qu’à vous laisser guider.

Il faut ajouter que le guidage vocal sur google maps peut aussi être très bénéfique pour les personnes normales. Cet outil permet de trouver facilement son chemin. Vous n’avez plus à craindre de vous perdre surtout lorsque vous vous rendez dans des endroits inconnus. Aussi, plus besoin d’avoir les yeux fixés sur l’écran de votre téléphone pendant la conduite. Une voix douce et parfaitement audible vous guidera à chaque étape.

Inconvénients Guidage Vocal Google Maps ?

Malgré ses nombreux avantages, le guidage vocal de google maps n’est pas encore disponible pour tout le monde. Actuellement, cette mise à jour a seulement été proposée en anglais aux États-Unis et en japonais au Japon. Toutefois, Google a assuré qu’il mettra bientôt à disposition le support pour d’autres langues et de nouveaux pays. Alors, il vous faudra patienter un peu pour avoir cette fonctionnalité en français et en profiter.

L’option de guidage vocal est disponible sur iOS et Android. Pour l’activer, il vous faut suivre quelques étapes simples. Vous aurez à :

ouvrir l’application Google Maps ;

appuyer sur votre initiale ou votre photo de profil se trouvant en haut de l’écran ;

sélectionner « Paramètres », puis « Paramètres de navigation » ;

trouver la rubrique « Options de marche » au bas du menu ;

activer « Guidage vocal détaillé ».

Vous serez ainsi dirigé efficacement et en toute sécurité.

