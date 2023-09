NVIDIA Shield : Fonctionnement, caractéristiques et services intégrés à la Box TV Multimédia

Pour regarder Netflix sur sa TV, jouer ou encore écouter sa musique favorite, les box TV ont su s’adapter à chaque besoin en proposant des services toujours plus performants.

Parmi ces dispositifs multimédias, la NVIDIA SHIELD se démarque par ses multiples options et son aspect très fonctionnel.

Au-delà de cette promesse, que faut-il vraiment savoir sur cette box Android qui ne cesse de séduire un large public ?

Les principales caractéristiques de la NVIDIA SHIELD TV

La NVIDIA SHIELD TV est reconnue pour être une box multifonction puissante, répondant aux besoins des amateurs de streaming, jeux vidéo ou connectique étendue. Voici quelques points clés qui font la force de ce boîtier :

La performance d’un système d’exploitation Android TV

Un processeur puissant et rapide

Une capacité de stockage adaptée à plusieurs types d’usage

Des fonctionnalités audios et vidéos avancées

Une variété de branchements pour répondre à tous les besoins

Un design ergonomique et esthétique

Une télécommande polyvalente

Le système d’exploitation et le processeur

La NVIDIA SHIELD est équipée du système d’exploitation Android TV permettant d’accéder à un grand nombre d’applications via Google Play Store comme Netflix, Amazon Prime video ou Disney+. Son processeur est le puissant NVIDIA Tegra X1+, offrant une expérience de streaming et de jeux vidéo fluide et rapide.

Capacité de stockage et mémoire vive

La box propose une capacité de stockage de 16 Go pour la version standard et de 500 Go pour la version Pro. Quant à sa mémoire vive, elle s’élève à 3 Go. Selon vos besoins en matière d’applications et de contenus, vous pouvez choisir la version qui correspond le mieux à votre usage.

Les fonctions audios et vidéos

La NVIDIA SHIELD TV embarque des fonctionnalités avancées pour une expérience audiovisuelle optimale. Elle supporte notamment le format 4K HDR et dispose de la technologie Dolby Vision et Dolby Atmos pour une qualité d’image et de son exceptionnelle.

Connectique du NVIDIA SHIELD

Parmi les points forts de cette box multimédia, on retrouve également sa connectique variée. En effet, elle permet de :

Se brancher sur une TV grâce au port HDMI 2.0b

Raccorder des périphériques USB (clés, disques durs, souris, claviers, manettes…) via ses ports USB 3.0

Se connecter à Internet soit par câble Ethernet avec un débit allant jusqu’à 1 Gbit/s ou par WiFi

Associer casque ou autres appareils à l’aide du Bluetooth 5.0+LE

Bénéficier d’un lecteur de cartes microSD pour étendre la capacité de stockage

Le design de ce boîtier multimédia complet

La NVIDIA SHIELD TV arbore un design cylindrique compact et élégant, permettant une intégration discrète dans votre salon. La version Pro quant à elle, adopte un format rectangulaire plus classique, mais reste tout aussi esthétique que son homologue.

La télécommande polyvalente NVIDIA SHIELD

Cette box Android se distingue également par sa télécommande avec de multiples fonctionnalités :

Mise en veille automatique lorsque la télécommande n’est pas utilisée

Recherche vocale avec Google Assistant pour faciliter vos recherches

Pilotage du volume grâce à un curseur tactile

Rétroéclairage des boutons en fonction de la luminosité ambiante

En somme, la NVIDIA SHIELD TV ne cesse de confirmer sa place parmi les meilleures box TV du marché grâce à ses performances, sa connectique, son design et sa télécommande innovante. Ainsi, l’expérience utilisateur se trouve grandement améliorée, faisant de cette box un choix idéal pour ceux qui cherchent le meilleur en terme de boîtier multimédia complet.

Les meilleures applications de la NVIDIA SHIELD TV et ses différences avec la version Pro

La NVIDIA SHIELD TV est l’un des meilleurs boîtiers Android multimédia du marché. Elle propose un large éventail d’applications et de services pour satisfaire les utilisateurs les plus exigeants. Nous vous présenterons ici les meilleures applications de cette box, ainsi que les différences entre la NVIDIA SHIELD TV standard et la version Pro 2019. Enfin, nous aborderons les autres services offerts par ce dispositif complet.

Les meilleures applications de la NVIDIA SHIELD TV

Que vous souhaitiez regarder des vidéos en streaming, jouer à des jeux vidéo, écouter de la musique ou encore contrôler votre maison connectée, la NVIDIA SHIELD TV répondra à toutes vos attentes grâce à son large choix d’applications :

Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ : Les meilleures plateformes de streaming vidéo sont disponibles sur la SHIELD TV, vous permettant de profiter de vos séries et films préférés en qualité 4K HDR.

: Les meilleures plateformes de streaming vidéo sont disponibles sur la SHIELD TV, vous permettant de profiter de vos séries et films préférés en qualité 4K HDR. YouTube et Twitch : Ces deux applications sont idéales pour regarder des vidéos en ligne et suivre vos créateurs de contenu favoris.

: Ces deux applications sont idéales pour regarder des vidéos en ligne et suivre vos créateurs de contenu favoris. Plex et Kodi : Grâce à ces applications, vous pourrez transformer votre NVIDIA SHIELD TV en véritable centre multimédia, gérant tous vos fichiers audio et vidéo.

: Grâce à ces applications, vous pourrez transformer votre NVIDIA SHIELD TV en véritable centre multimédia, gérant tous vos fichiers audio et vidéo. Spotify, Deezer et Tidal : Ces services de streaming de musique sont indispensables pour les mélomanes qui souhaitent écouter des millions de titres à la demande.

: Ces services de streaming de musique sont indispensables pour les mélomanes qui souhaitent écouter des millions de titres à la demande. Google Assistant et Alexa : La NVIDIA SHIELD TV est compatible avec les assistants vocaux les plus populaires, vous permettant ainsi de contrôler votre maison connectée ou encore de rechercher du contenu à regarder.

: La NVIDIA SHIELD TV est compatible avec les assistants vocaux les plus populaires, vous permettant ainsi de contrôler votre maison connectée ou encore de rechercher du contenu à regarder. GeForce NOW : Ce service de cloud gaming signé NVIDIA vous donne accès à une importante bibliothèque de jeux vidéo en streaming, sans nécessiter une machine puissante.

Quelles différences entre la NVIDIA SHIELD TV standard et la version Pro 2019 ?

Si vous hésitez entre la NVIDIA SHIELD TV standard et la version Pro, il est important de bien comprendre les différences entre ces deux modèles :

Design : La SHIELD TV standard présente un format tube compact et discret, parfait pour un salon épuré. La version Pro arbore quant à elle un design rectangulaire traditionnel.

: La SHIELD TV standard présente un format tube compact et discret, parfait pour un salon épuré. La version Pro arbore quant à elle un design rectangulaire traditionnel. Stockage : Avec seulement 8 Go de stockage interne, l’édition standard est moins généreuse que la version Pro qui propose 16 Go d’espace de stockage. Toutefois, il est possible d’étendre cette capacité grâce à un disque dur externe ou une carte microSD sur les deux modèles.

: Avec seulement 8 Go de stockage interne, l’édition standard est moins généreuse que la version Pro qui propose 16 Go d’espace de stockage. Toutefois, il est possible d’étendre cette capacité grâce à un disque dur externe ou une carte microSD sur les deux modèles. RAM : La SHIELD TV Pro offre 3 Go de RAM, contre 2 Go pour la version standard. Cette différence se traduit par une meilleure fluidité lors de l’utilisation de plusieurs applications simultanément.

: La SHIELD TV Pro offre 3 Go de RAM, contre 2 Go pour la version standard. Cette différence se traduit par une meilleure fluidité lors de l’utilisation de plusieurs applications simultanément. Fonctionnalités supplémentaires : La version Pro de la NVIDIA SHIELD TV est compatible avec la fonction SmartThings Link, permettant de contrôler votre maison connectée. Elle dispose également de ports USB supplémentaires pour faciliter la connexion d’accessoires.

Au final, si vous recherchez une box Android multimédia simple et efficace pour visionner des contenus en streaming, la NVIDIA SHIELD TV standard devrait vous convenir. En revanche, si vous souhaitez bénéficier de performances accrues et de fonctionnalités supplémentaires, optez plutôt pour la version Pro.

Quels sont les autres services proposés par la NVIDIA SHIELD TV ?

Outre son catalogue d’applications étendu, la NVIDIA SHIELD TV offre de nombreux services qui améliorent l’expérience utilisateur. Parmi eux :

4K HDR upscaling : Grâce à ses performances graphiques avancées, la NVIDIA SHIELD TV peut convertir des vidéos en qualité inférieure (1080p ou moins) en résolution 4K HDR, pour un rendu encore plus réaliste.

: Grâce à ses performances graphiques avancées, la NVIDIA SHIELD TV peut convertir des vidéos en qualité inférieure (1080p ou moins) en résolution 4K HDR, pour un rendu encore plus réaliste. Dolby Atmos et DTS :X : La SHIELD TV prend en charge ces technologies audio immersives, garantissant une expérience sonore surround spectaculaire.

: La SHIELD TV prend en charge ces technologies audio immersives, garantissant une expérience sonore surround spectaculaire. Chromecast intégré : Le boîtier NVIDIA intègre la fonctionnalité Chromecast, vous permettant de diffuser du contenu depuis votre smartphone ou tablette directement sur votre téléviseur.

En somme, la NVIDIA SHIELD TV est une box Android multimédia polyvalente et complète, qui sait s’adapter à toutes les envies des utilisateurs. Que vous choisissiez la version standard ou Pro, vous ne serez pas déçu par cette solution de divertissement sur votre téléviseur.