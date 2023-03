Messagerie Webmail free 2023 : Comment accéder à la boîte mail Free Zimbra ?

Free met à disposition un service de messagerie électronique : il s’agit du Webmail Free. L’opérateur propose également la plateforme Free Zimbra, une option alternative pour ceux qui désirent bénéficier d’une interface plus performante et d’une grande capacité de stockage.

Mais comment accéder à la boîte mail Free Zimbra ? Quels sont les avantages de cette solution de messagerie ? Quelles sont les informations pratiques à connaitre sur le fonctionnement du Webmail Free Zimbra ? Nous vous invitons à tout découvrir dans les lignes qui suivent.

C’est quoi la messagerie Webmail Free 2023 ?

Le Webmail Free Zimbra ou Zimbra est un service de messagerie électronique gratuit proposé par l’opérateur Free. Il permet à l’utilisateur de consulter ses mails depuis un navigateur internet. Pour les abonnés de Free mobile et Freebox, il est en open-source et totalement gratuit. Néanmoins, il n’est pas disponible que pour les abonnés de Free. En effet, tout le monde a la possibilité de se créer un compte et profiter gratuitement d’une adresse mail.

Le Webmail Free fonctionne avec des logiciels comme Windows Live Mail ou Outlook. Il assure une coordination parfaite avec tous les ordinateurs Windows, Apple et Linux. En outre, il est capable de s’adapter avec n’importe quel système d’exploitation, que ce soit Windows Mobile, Android ou iOS. De plus, ce Webmail jouit de deux différentes technologies.

La première en HTML permet d’accéder à la plateforme de Zimbra via des appareils plus anciens. La seconde au format Ajax est plus élaborée et constitue la solution la plus complète et rapide. Cette plateforme de messagerie électronique offre à ses utilisateurs 1 Go d’espace de stockage pour sauvegarder leurs dossiers numériques, dont les courriels. Mais cette capacité de stockage est extensible jusqu’à 10 Go gratuitement. On y reviendra dans la suite de l’article.

Aucune installation n’est nécessaire pour accéder à sa boîte mail Free Zimbra. Il suffit d’avoir une connexion internet. Ensuite, il faudra se rendre sur la plateforme de Free puis sélectionner Webmail en haut de la page d’accueil. Une redirection va s’opérer pour vous conduire sur la page d’accueil Webmail Free.

Entrez vos coordonnées suivies de votre adresse se terminant par @free.fr ainsi que le mot de passe utilisé pour créer le compte. Cliquez enfin sur connexion pour accéder à votre messagerie Webmail Free Zimbra. La messagerie Free Webmail Zimbra est accessible depuis votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette et vous permet de consulter vos messages facilement. Vous pouvez le faire n’importe où, même à l’étranger.

En réalité, ce service ne nécessite qu’une connexion internet puis un outil compatible. Toutefois, il est important de préciser que l’espace de stockage est restreint à 100 Mo. Il est donc recommandé de nettoyer régulièrement la boîte de messagerie en supprimant les mails lus et indésirables.

Zimbra est une solution alternative pour les utilisateurs de Free ayant une adresse mail Free. Ainsi, pour passer de Webmail à Zimbra, rendez-vous sur le site Free Zimbra à cette adresse zimbra.free.fr. Une fois sur le portail, il faudra s’identifier sur l’interface de connexion dédié. Pour ce faire, vous devez indiquer l’adresse mail @free.fr comme identifiant et votre mot de passe (le même que celui de Webmail Free).

Accédez par la suite à la section intitulée « Gestion de mes comptes Mails ». Une fois que vous aurez cliqué dessus, procédez à la migration en choisissant l’option migrer ma messagerie Free vers Zimbra Webmail. En attendant la migration vers Zimbra Webmail qui peut durer quelques jours, vous pouvez vous connecter à partir de Roundcube. Il s’agit d’un autre service de Zimbra.

Autres articles :

Avant d’utiliser Zimbra, il faut nécessairement s’abonner aux services que propose l’opérateur Free. Que ce soit un abonnement Freebox ou Free Mobile, il est possible de bénéficier gratuitement du service de la messagerie. Néanmoins, la création d’un compte chez Free Zimbra s’avère indispensable. Il existe deux possibilités pour le faire.

Les personnes ayant souscrit à un abonnement Free Mobile vont se diriger vers l’espace client Free Mobile. Ensuite, ils vont saisir mobile.free.fr/moncompte/ dans le navigateur internet. Pour ceux qui ont souscrit un abonnement Freebox, rendez-vous dans l’espace client en saisissant subscribe.free.fr/login/login.pl toujours dans le navigateur en ligne.

Le navigateur affichera une page de connexion. Connectez-vous ensuite en entrant votre nom d’utilisateur et un mot de passe. Terminez l’opération en configurant votre messagerie Zimbra dans la section Gérer mes compte de messagerie.

En cas de problème lors de la migration, les messages peuvent ne pas s’afficher sur Zimbra. Pour régler ce type de panne, il convient d’accéder au courrier. A cet effet, le processus de récupération IMAP via la plateforme imap-old.free.fr sera employé. Voici la procédure à suivre pour récupérer une boîte mail Zimbra avec Mozilla Thunderbird.

Ce dernier doit avant tout être téléchargé sur httpS://www.mozilla-europe.org/fr/products/thunderbird/ et ensuite installé.

Le compte devra ensuite être configuré. Pour cela, lancez Thunderbird, puis choisissez l’option compte de mails et cliquez sur suivant.

Pour poursuivre la démarche, sélectionnez IMAP en tant que type de serveur, et précisez qu’imap-old.free.fr est le serveur de réception.

Pour finir, saisissez le mot de passe et cochez la touche pour l’enregistrer. Désormais, vous pourrez accéder à votre boîte mail Zimbra et consulter vos messages.

Personnaliser votre messagerie webmail Free

La messagerie Free est destinée à des catégories d’abonnés très hétérogènes. De ce fait, il n’est pas envisageable de trouver la recette pour répondre aux besoins à tous les niveaux. C’est pour cela que chaque abonné a la possibilité de personnaliser sa boîte de messagerie Free afin qu’elle convienne ses besoins et attentes.

Il est possible de changer le thème de la boîte aux lettres électroniques Free. Une possibilité est d’activer les filtres de mails commerciaux ou de créer un compte mail secondaire.

Autres articles :

Avantages Messagerie Webmail Free

Si le Webmail Free attire autant de clients, c’est parce qu’il présente des atouts très intéressants. Tout d’abord, c’est un site de messagerie électronique entièrement gratuit permettant de générer un nombre illimité de comptes secondaires. De même, son interface est simple d’utilisation et ne demande ni téléchargement ni installation. La possibilité de personnaliser l’interface est aussi l’un de ses atouts.

Inconvénients Messagerie Webmail Free

En termes d’inconvénients, il faut noter que la capacité de stockage du Webmail Free reste encore insuffisante. De plus, le service ne permet pas de consulter la messagerie hors connexion sans aller sur un appareil compatible tel qu’Outlook ou Thunderbird.

L’incapacité de rejeter convenablement les spams, comparée aux autres fournisseurs, est aussi une faiblesse majeure de ce service. Par ailleurs, son défaut concerne aussi la complexité pour un non abonné du site d’obtenir un compte mail Free.

Pour créer une adresse Webmail secondaire Free, il vous faut renseigner votre login et votre mot de passe.

Cela vous permettra d’accéder à la section des utilisateurs Free.

Une fois connecté, rendez-vous dans la rubrique créer un nouveau compte e-mail et suivez les étapes qui apparaissent à l’écran.

Une fois le compte secondaire créé, il faudra patienter 2 heures d’horloge au moins afin qu’il soit validé et activé.

Passer par un logiciel de messagerie Outlook ?

Il est possible de consulter sa messagerie depuis le logiciel Outlook.

Pour ce faire, vous devez d’abord installer l’outil concerné puis fournir les coordonnées de votre compte mail Free pour bien le configurer.

Choisissez un nom lors de la configuration qui permettra à vos destinataires de vous identifier lorsque vous enverrez des mails.

Enfin, vous aurez à renseigner votre identifiant et votre mot de passe pendant l’opération.

Le plus grand défaut de Webmail Free, c’est son espace de stockage plutôt restreint. Mais, fort heureusement qu’il est possible de passer gratuitement de 1 Go à 10 Go. Ce qui représente un véritable plus pour la plateforme. Pour procéder à l’augmentation, il suffit d’ouvrir le navigateur web puis de se rendre sur le site de Free et sur l’espace client.

Une fois connecté avec votre adresse e-mail, choisissez Interface de gestion et sélectionnez la rubrique Passer la capacité de Free à 10 Go. A noter que cette migration peut durer 48 heures avant d’être effective.

Que faire en cas de mot de passe Free oublié ?

Vous avez oublié le mot de passe de votre compte Free Zimbra ? Pas de panique. C’est très simple de le récupérer. Il suffira de cliquer sur l’onglet Mot de passe oublié qui s’affiche en bas de la case Connexion. Vous serez ensuite orienté vers l’interface de récupération de mot de passe Free. A ce niveau, vous devez renseigner votre identifiant ainsi que le code postal et valider en cliquant sur la touche « envoyer ».

Est-il possible de conserver sa messagerie Free Webmail en cas de résiliation d’abonnement ?

Comme vous l’aurez compris, être un utilisateur de Free n’est pas une condition pour avoir un compte de messagerie Free. De la même manière, un abonné Free qui désire résilier son abonnement a tout à fait la possibilité de conserver sa messagerie Free Webmail, et ceci sans aucuns frais

Autre article : Messagerie Mail Orange