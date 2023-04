Robot Tondeuse WORX : Avis, Avantages, Inconvénients, Prix

Acheter une tondeuse à gazon est un investissement nécessaire quand on souhaite avoir un beau jardin. Il existe sur le marché une diversité de tondeuses produites par des marques différentes. Parmi ces dernières, on peut mettre un accent sur la marque WORX du groupe Positec.

Innovation, durabilité, telles sont les valeurs qui entrent en compte dans la réalisation de leurs outils. Découvrez dans ce guide les avantages, les inconvénients et les prix des robots tondeuses WORX.

Quel robot tondeuse Worx choisir : AVIS ?

La marque WORX propose aux utilisateurs plusieurs modèles de robots tondeuses. Compte tenu de leurs caractéristiques, ces derniers correspondent à des usages précis.

WORX - Tondeuse Robot connectée/Tondeuse à Gazon sans Fil LANDROID WORX - Tondeuse Robot connectée/Tondeuse à Gazon sans Fil LANDROID - WR130E - jusqu'à 300m² (Installation Facile, tond sous la Pluie, Autonome, contrôle à Distance, Tonte Intelligente) 649,00 € 560,00 € -14%

WORX - Tondeuse Robot connectée sans Fil LANDROID WORX - Tondeuse Robot connectée sans Fil LANDROID - WR155E - jusqu'à 2000m² (Installation Facile, tond sous la Pluie, Autonome, contrôle à Distance, Tonte Intelligente avec Coupe près des Bordures) 1 297,00 €

WORX - Tondeuse Robot connectée sans Fil LANDROID WORX - Tondeuse Robot connectée sans Fil LANDROID - WR167E - jusqu'à 700m² (Installation Facile, tond sous la Pluie, Autonome, contrôle à Distance, Tonte Intelligente avec Coupe près des Bordures) 949,00 €

Tondeuse robot Bosch-Indego S+ Tondeuse robot Bosch-Indego S+ 500 (avec batterie 18 V et fonction application, station de charge incluse,largeur de coupe de 19 cm, capacité de tonte maximale de 500 m²,dans un emballage en carton) 997,49 € 699,00 € -30%

Robot tondeuse Husqvarna AUTOMOWER 305 Robot tondeuse Husqvarna AUTOMOWER 305 1 440,86 €

Robot tondeuse connecté WORX M500 wr141e, 500 m²

Cette machine WORX permet de tondre sans effort une pelouse sur une surface maximum de 500 m². Le résultat obtenu est sans défaut. En effet, sous la pluie ou sur les pentes (jusqu’à 35 °), le LANDROID WR141E réalise un travail impeccable. Grâce à la technologie AIA, ce robot tondeuse garantit une tonte intelligente en un temps record.

Il peut fonctionner de manière autonome. Pour réussir la configuration de cet appareil, tenez compte de vos besoins. Notez que le LANDROID WR141E évite le mobilier et les objets. De même, il slalome autour des obstacles qu’il rencontre lors de la tonte. Pour mieux exploiter ce robot tondeuse, équipez-le d’un tracker GPS.

Robot tondeuse 20 V Worx WR143 M1000 Landroid

Cette tondeuse à gazon est alimentée par une Power ShareTM de 20 V. Avec cet appareil, adaptez vos besoins de tonte et de surface en fonction de l’autonomie de la batterie. Avec une seule batterie, vous pouvez tondre une surface de 1000 m². L’appareil dispose de la fonction « Plug & Play ».

Avec celle-ci, vous n’avez pas besoin de programmer le robot tondeur. Appuyez seulement sur le bouton d’alimentation pour commencer à tondre. Par ailleurs, le WORX WR143 M1000 Landroid bénéficie également de la technologie AIA. Cela vous permet d’obtenir un résultat optimal après chaque tonte.

Robot tondeuse WORX L1500 wr153e wifi, 1500 m²

Cette tondeuse à gazon LANDROID PLUS permet de tondre une pelouse sur une surface maximum de 1500 m². À l’instar du WORX M500, ce modèle peut tondre sur des pentes allant à 35 °. Sans aucun fil de guidage, cette tondeuse à gazon réussit les passages étroits. Grâce à la technologie « Cut to Edge », le WORX L1500 WR153E coupe l’herbe jusqu’au rebord du jardin.

Il évite ainsi les retouches ennuyeuses qu’on réalise avec un coupe-bordures. Avec ce robot tondeur, les mises à jour se font de façon automatique. Pour être au courant des nouvelles fonctionnalités de votre appareil, consultez simplement l’application dédiée sur votre smartphone ou sur votre tablette.

Robot tondeuse connecté WORX L2000 wr155e

Grâce à l’autonomie offerte par sa batterie, ce robot tondeuse est très pratique pour la tonte d’une pelouse. En dehors de son installation facile, cet appareil procure à l’utilisateur un confort optimal. En effet, vous pouvez le piloter à distance ou même programmer une tonte intelligente. Le WORX L2000 WR155E est l’un des robots tondeurs les plus silencieux du marché.

Son niveau de bruit ne dépasse pas 66 dB. Vous pouvez donc l’utiliser sans déranger vos voisins. En outre, cet appareil possède une interface utilisateur intuitive avec un écran à affichage LCD. Ce dernier permet de programmer ou de verrouiller le robot par un code PIN. Enfin, grâce à son design léger et compact, l’appareil offre un rangement et un transport faciles.

Inconvénients robot tondeuse ?

En dépit de ses nombreux points forts, le robot tondeuse a quelques inconvénients. Premièrement, avec cet appareil, il est impossible d’obtenir un effet de pelouse à rayures.

De même, notez que la tondeuse peut s’emmêler ou se coincer à tout moment. Heureusement, vous pouvez faire face à ce problème si vous êtes à la maison. Vous recevrez une notification sur votre smartphone, ce qui vous permettra de réagir assez rapidement.

Par ailleurs, retirez aussi de la pelouse les gros bâtons et les objets similaires. À l’automne, ratissez les feuilles des arbres à la maison avant de mettre en marche le robot tondeuse. Sans cette action préalable, l’appareil offre un résultat peu reluisant.

Quelle est la durée de vie d’un robot tondeuse ?

La durée de vie d’un robot tondeuse dépend de plusieurs critères. En règle générale, cela dépend du prix et de la marque. Par exemple, les marques comme WORX produisent des robots tondeuses qui peuvent vous accompagner pendant une dizaine d’années. Toutefois, il faut renouveler certaines pièces pour permettre à votre robot de toujours fonctionner de façon optimale. Par ailleurs, il existe quelques astuces à suivre pour augmenter la durée de vie de l’appareil.

D’abord, nettoyez toujours votre robot tondeur après chaque tonte. Entretenez surtout les roues, la station de charge et le carter. Ensuite, lorsque vous remarquez un problème, contactez immédiatement un professionnel. Enfin, après chaque tonte, stockez l’appareil dans de bonnes conditions, surtout en saison froide.

Quand changer les lames du robot tondeuse Worx ?

Pour une tonte optimale de votre pelouse, il est indispensable que les lames du robot tondeuse WORX soient très tranchantes. Toutefois, celles-ci peuvent perdre leur tranchant pour de nombreuses raisons. D’abord, elles peuvent s’user après plusieurs tontes. De même, l’extrémité des lames peut commencer à blanchir.

Par conséquent, la coupe devient moins propre et les lames arrachent l’herbe au lieu de la couper. Ensuite, au printemps, l’herbe qui pousse contient une grande quantité de sève. Cette substance s’accumule sur les lames et les empêche d’agir efficacement. Pour remplacer les lames de votre robot tondeuse, adoptez des règles précises. Avant toute intervention, portez des gants de protection.

Quelle fréquence de tonte avec robot ?

La fréquence de tonte dépend principalement du temps qu’il fait. Généralement, on met en marche l’appareil au début des vacances du mois de février. Il reste actif dans le jardin jusqu’à la fin du mois d’octobre. En hiver, le robot tondeuse est à l’abri, mais avant, nettoyez correctement au jet d’eau le carter et les lames. Au printemps, votre robot tondeur doit être très actif.

Lors de cette période, les brins d’herbe s’allongent de 3 ou 4 cm chaque semaine. L’appareil doit donc travailler tous les jours pour vous permettre d’avoir une pelouse uniforme. En été, le temps est sec. La pousse du gazon est au ralenti. De juillet à mi-septembre, procédez à la tonte de la pelouse tous les deux jours.

Quelle est la consommation électrique d’un robot tondeuse ?

La consommation électrique n’est pas standard pour tous les robots tondeuses. Elle dépend de la superficie, de la structure et de la pente du jardin. La consommation électrique dépend également du modèle de l’appareil. Par exemple, il existe certains robots tondeuses qui consomment 18 kWh par mois, ce qui équivaut à 34,56 € par an.

Avec les modèles on ne peut plus sophistiqués, la consommation d’énergie dépasse 30 kWh par mois. Pour cela, vous devez vous acquitter d’une facture allant à 66 € par an. Notez qu’il est possible d’optimiser le coût de la consommation électrique d’un robot tondeuse. Par exemple, éteignez toujours l’appareil après chaque tonte. Délimitez également la zone de tonte pour éviter que le robot travaille plus qu’il ne le faut.