Meilleurs logiciels de montage vidéo gratuits sur Windows 10

Faire le choix d’un meilleur logiciel de montage vidéo est très important pour toute personne ayant envie de créer des vidéos de qualité.

On retrouve maintenant des logiciels de montage de vidéo gratuits qui sont bénéfiques pour les débutants et pour ceux qui n’en ont pas les moyens. Ces derniers pourront s’exercer sans frais, afin de devenir des professionnels du montage vidéo.

Voici une liste de quelques logiciels de montage vidéo gratuits sur Windows 10.

Les atouts de la vidéo pour le marketing d’entreprise

Le premier objectif lorsqu’on crée des vidéos marketing pour une entreprise, c’est de booster sa visibilité. Les vidéos montrent en quelques instants, les messages qu’une entreprise a envie de véhiculer. Avec une vidéo, les chances d’une entreprise d’apparaître parmi les premiers résultats lors d’une recherche sur les moteurs de recherche sont supérieures à celles d’une page avec un texte très long.

Avec l’évolution des réseaux sociaux, une grande partie des consommateurs n’aiment plus passer leur temps à lire. Les consommateurs préfèrent, en lieu et place, une vidéo courte avec des images explicatives, car un long texte peut paraître ennuyant.

Avec l’aide d’une vidéo marketing qu’une entreprise poste, les chances que cette vidéo atteigne le plus de personnes sont ainsi nombreuses. De ce fait, ce sont les chances de se faire de nouveaux clients qui se multiplient.

Guide de logiciels pour monter des vidéos gratuitement

Un autre atout important de la vidéo marketing repose sur la compréhension. En effet, les vidéos publiées permettent aux utilisateurs de vite comprendre le message qui est diffusé.

PowerDirector Essential

Ce logiciel de montage est parfait pour les personnes qui veulent se lancer sur les réseaux spécialement sur YouTube. On peut l’utiliser pour monter des vidéos professionnelles, personnelles ou même d’amateurs. PowerDirector Essential est une version gratuite du logiciel disposant d’une gamme complète de fonctionnalités de base et de haut niveau avec des contenus additionnels.

Avec cette version gratuite, vous aurez à votre disposition des outils de montage de base complètement gratuits. Vous pouvez ainsi mettre dans votre vidéo, des textes, des effets ou des images. Il vous est également possible de régler la lumière, la saturation, et même poser une voix off. Il s’agit donc d’un logiciel de montage adapté à tous les besoins.

DaVinci Resolve

Le logiciel DaVinci Resolve est très puissant. Il s’agit d’un excellent choix pour ne faire que des montages de vidéo professionnels. Il sert à éditer, retoucher et modifier des vidéos, car ses fonctionnalités sont très poussées. On peut aussi faire des mixages audio, de compositing et d’étalonnage.

C’est un logiciel de montage vidéo non linéaire. Il est compatible avec les caméras Blackmagic et celui de DaVinci system. Il est entièrement gratuit et offre la possibilité aux créateurs de contenus de laisser parler leur imagination.

DaVinci Resolve possède une page média qui permet aux utilisateurs d’importer leurs travaux, de les visionner et par la même occasion de gérer des fichiers dans la bibliothèque de média.

Windows Movie Maker

Il est souvent utilisé par les utilisateurs qui ne sont pas à fond dans les montages vidéo. Il permet de faire des montages de vidéos assez simples. Ce qui veut dire que ses fonctions sont limitées, même si avec le temps, il s’est amélioré. Sur Windows, ce logiciel était fourni en standard, mais il est toujours compatible avec Windows 10.

Il est maintenant possible d’enregistrer des voix off et de revenir continuer un montage laissé en suspens. On a aussi droit à un service de musique à utiliser gratuitement. La nouvelle version du logiciel Windows Movie Maker possède une stabilisation de vidéo accélérée. Le format des vidéos est à présent en MP3.

Adobe Première Pro

Adobe Première Pro fait sensation chez les professionnels de montage vidéo. Il est très populaire grâce aux retours que font les utilisateurs qui ont une meilleure expérience en montage vidéo. Les vidéos produites par ce logiciel sont de qualité supérieure allant jusqu’à 8 k. Il donne accès à de puissantes fonctionnalités automatiques. Il permet en effet de gérer les audios, dérusher les médias, personnaliser les contenus avec des effets, des textes ou des images.

Ce logiciel donne la possibilité de synchroniser ses créations avec tout ce que vous avez créé. Les débutants doivent être patients pour maîtriser son utilisation, parce que le temps d’apprentissage est long.

Shotcut

Il s’agit d’un logiciel très avancé grâce à ses fonctionnalités. C’est un programme open source et entièrement gratuit. Les effets et les filtres sont de haute gamme donnant la possibilité de sortir de votre zone de confort. Vous pouvez utiliser son interface comme vous le souhaitez. Shotcut dispose d’un fond vert qui peut être changé par sa fonction clé chromatique.

Les formats que possède ce logiciel sont multiples, permettant ainsi de créer des vidéos professionnelles de haute qualité. Le petit bémol avec Shotcut est que l’interface n’est pas facile à cerner rapidement. Les débutants vont un peu galérer avant de savoir comment il fonctionne.

Openshot

Il a été créé en pensant aux utilisateurs qui ont du mal avec les logiciels de montages vidéo. Il possède tout de même des fonctionnalités avancées comme la plupart des logiciels de montage vidéo cités plus haut. Les fonctionnalités sont assez faciles à utiliser. Tout le monde peut donc l’utiliser pour monter ses vidéos.

Openshot a des exemplaires de modèles intégrés pour aider les débutants. Les titres sont en 3D et il présente un aperçu direct en temps réel. On y apprend à monter soi-même ses vidéos sur la Timeline à l’aide des nombreuses fonctionnalités qu’il possède. Ce logiciel a pensé aux utilisateurs intermédiaires en y ajoutant de nombreuses options de superposition illimitées.

Hitfilm Express

Hitfilm est un logiciel de montage vidéo adapté pour les professionnels du cinéma. Les effets visuels que possède ce logiciel sont semblables à un film hollywoodien. Ils sont plus de 180 avec une large variété de formats d’importation. On peut personnaliser son interface selon ses envies.

Pour les créateurs de contenus sur YouTube, le téléchargement peut se faire directement sur la plateforme. Vous pouvez modifier les couleurs et les lumières. Les débutants peuvent aussi l’utiliser. Il est parfait pour les étudiants en cinéma et les gamers qui jouent en ligne. Vous pouvez exporter sans frais vos vidéos en 4 K en format de fichiers.

VideoPad

VideoPad est un logiciel de montage vidéo gratuit parfait pour les débutants et très intuitif. Il leur permet d’apprendre facilement à monter des vidéos de qualité professionnelle. Il propose plusieurs styles de transitions et d’effets sonores de différentes qualités.

Parmi ses fonctionnalités, les utilisateurs ont accès aux outils de stabilisation de la caméra. Les vidéos créées sont propres, claires et simples. VideoPad est facile à utiliser. Vous n’avez pas besoin d’être un expert en montage de vidéo pour savoir l’utiliser.

Avidemux

En plus d’être gratuit, le logiciel de montage vidéo Avidemux est simple à utiliser. Les utilisateurs qui font de l’encodage sont positivement surpris par les fonctionnalités qu’il possède. On peut redimensionner, compresser, découper, recadrer et ajouter des filtres aux vidéos à créer. Vous pouvez synchroniser les pistes audio avec les images, afin d’avoir une vidéo parfaite.

Tout ce processus prend peu de temps pour obtenir un résultat final. Il est aussi possible de réduire la taille d’une vidéo sans perdre sa qualité de base. On peut ajouter des sous-titres pour permettre une meilleure appréciation et compréhension de vos vidéos montées

