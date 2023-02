Comment avoir YouTube Premium Gratuit ?

Créé en 2005 par 3 anciens employés de PayPal, YouTube est une plateforme de vidéos en ligne fonctionnant avec la publicité. Presque tous les contenus disponibles sur le site contiennent des pubs, mais le nombre de fois qu’apparaissent ces dernières dépend de la taille de vidéo.

Quoi qu’il en soit, les pubs empêchent les internautes de suivre tranquillement leur contenu préféré, cela devient parfois même agaçant.

Pour résoudre le problème, Google a proposé depuis quelques années dans les pays comme la France un abonnement payant : YouTube Premium.

En quoi consiste ce service ? Quels sont les avantages du YouTube Premium ? Quel budget prévoir pour profiter chaque mois de cette offre ? Les réponses dans cet article.

Qu’est-ce que YouTube ?

Jawed Karim, Chad Hurley et Steve Chen sont les créateurs de YouTube. Ce dernier est un site gratuit sur lequel les internautes peuvent rechercher des informations, suivre des vidéos en streaming ou les télécharger. Des vidéos de distraction en passant par des contenus concernant l’utilisation des appareils du quotidien aux contenus donnant des conseils sur le bricolage, il y a tout ce qu’il faut sur YouTube pour faciliter la vie aux internautes.

Fonctionnant avec la publicité, cette plateforme sociale est utilisée par la plupart des grandes entreprises et par de nombreux professionnels dans le monde.

Elle permet à ces derniers d’accroitre leur visibilité, de promouvoir leur savoir-faire et par la même occasion de se démarquer de la concurrence, mais pas que. YouTube aide également certaines marques à mettre en scène leur structure.

Avec YouTube, il est possible de créer sa propre chaine et de publier des vidéos au quotidien. La plateforme offre aussi la possibilité de discuter en direct et de se faire de l’argent notamment à ceux qui ont un nombre important d’abonnés. Il est également possible de s’abonner à d’autres comptes et d’interagir avec des contenus sur la plateforme.

Qu’est-ce que YouTube Premium ?

Lancé en 2014, YouTube Music Key est un service qui permet aux internautes de suivre uniquement des vidéos musicales sur YouTube sans publicité. Un an plus tard, il devient YouTube Red et propose l’accès sans publicité sur tous les types de vidéos disponibles sur le site. En 2018, le service prend le nom de YouTube Premium et permet à tous ceux qui y sont abonnés de profiter des contenus sans interruption.

Pour obtenir un abonnement YouTube Premium Gratuit, il n’y a rien de compliqué. Depuis votre téléphone portable ou votre ordinateur, allez sur youtube.com/premium et cliquez sur l’option « Start Free Trial ». Vous devrez ensuite vous connecter à votre compte.

Des informations en ce qui concerne le paiement vous seront ensuite demandées, n’hésitez pas à les fournir. Une fois cela fait, vous pourrez utiliser le service Premium de YouTube pour suivre les vidéos sans publicité sur la plateforme durant un délai limité (version gratuite durant un mois).

Quel est le prix à payer pour obtenir YouTube Premium ?

Après l’utilisation de la version gratuite, vous êtes satisfait du service YouTube Premium. Pour profiter de toutes les fonctionnalités offertes, il faudra souscrire au service payant dont le prix est 11,99 euros par mois si vous habitez en France.

En souscrivant à cette offre, vous avez accès à YouTube Orignials et vous pouvez télécharger des vidéos musicales sans pubs depuis la plateforme. Aussi, YouTube Premium donne accès à plusieurs films et séries que vous pourrez télécharger et suivre en arrière-plan.

En outre, il faut rappeler que YouTube Premium est cher dans certains pays. Dans d’autres nations comme l’Argentine, ses services dont YouTube Premium sont plus accessibles sur le plan financier. En effet, dans ce pays, le service est proposé à seulement 119 ARS (cela correspond à 1,09 euros).

Depuis la France, vous pouvez profiter de cette réduction. Comment en bénéficier ? Utilisez simplement un VPN. Évidemment, les étapes de l’inscription avec VPN ne sont pas les mêmes que pour celui qui veut profiter du service YouTube Premium à 11,99 euros.

Pour payer YouTube Premium à un tarif très bas, vous devez d’abord télécharger un VPN. Une fois cela fait, passez par la navigation privée pour vous connecter au site youtube.com/premium.

Faites ensuite le choix de votre abonnement (en Argentine) et renseignez vos données bancaires ainsi que les informations personnelles dans la même langue. Confirmez et utilisez le service Premium de YouTube. Si vous réussissez normalement l’inscription, les frais de renouvellement vous seront envoyés en ARS.

Outre l’Argentine, YouTube Premium est également moins cher en Turquie (29,99 TL/mois, ce qui équivaut à 1,55 euro par mois) au Brésil (20 R$/mois, ce qui équivaut à 3,75 euros/mois). Les VPN peuvent aussi vous aider à profiter de ces solutions plus abordables.

Pour vous inscrire à YouTube Premium, rendez-vous sur le site youtube.com/premium. Connectez-vous ensuite à votre compte, puis choisissez la formule la mieux adaptée et saisissez vos informations de paiement.

Tout comme pour profiter de YouTube Premium à un prix bas, le VPN reste aussi la solution idéale pour contourner ce service. Il convient de noter qu’il existe des services VPN payants et des services VPN gratuits. Si vous êtes à la recherche d’une application performante, NordVPN est la solution la plus recommandée. Elle peut vous aider à délocaliser votre adresse IP, à contourner YouTube Premium ou à profiter de ses services à petit prix. Il s’agit toutefois d’une solution payante (3 euros/mois). Si vous n’avez pas les moyens, vous pouvez utiliser ProtonVPN, c’est la meilleure en termes d’offre gratuite.

Pour utiliser un code YouTube Premium gratuit, rendez-vous sur le site youtube.com/premium. Connectez-vous ensuite à votre compte et saisissez le code demandé. Une fois cela fait, vous pourrez profiter de tous les avantages qu’offre YouTube Premium. En outre, avec le code YouTube Premium et des cartes-cadeaux, vous pouvez profiter de plusieurs services Google.

Avantages YouTube Music Premium ?

Depuis 2020, des centaines de Français souscrivent à l’abonnement YouTube Music Premium à cause de ses nombreux atouts. Concrètement, ce service permet de profiter de ses chansons préférées sans être interrompues par les multiples pubs, et ce, quel que soit l’appareil que vous utilisez pour vous connecter à la plateforme.

Aussi, il est possible d’accéder à des contenus même lorsque votre connexion internet est éteinte. Ainsi, que vous voyagiez dans les zones un peu reculées ou que vous soyez dans le bus, vous pouvez écouter de la musique à n’importe quel moment.

Les avantages de YouTube Music Premium ne se limitent uniquement pas à la lecture en mode hors-ligne et à l’accès aux vidéos sans pub. Avec ce service, il est également possible de suivre des contenus vidéos en arrière-plan. Autrement dit, vous pouvez quitter la vidéo que vous suivez pour accéder au menu de votre portable sans que celle-ci coupe. D’autre part, il est possible de télécharger des vidéos avec le service YouTube Music Premium.

YouTube Premium en vaut-il la peine ?

Face à ses nombreux avantages, YouTube Premium vaut la peine. Sur les réseaux sociaux, la plupart des internautes adhèrent à l’utilisation du service. Certains l’apprécient parce qu’il assure une meilleure visualisation des contenus sur YouTube. Il permet de gagner du temps et de jouir de toutes les fonctions de la plateforme.