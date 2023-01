L’Assistant Google est un service en ligne de type assistant personnel intelligent

Listen to this article Listen to this article

Google Assistant Personnel Intelligent

Comme son nom l’indique, Google Assistant est l’assistant Vocal de Google. Conçu de manière personnelle, l’assistant Google est activé par la commande vocale « Ok Google ».

Par une simple question, Google est en mesure d’apporter des réponses à toutes vos questions. Il suffit simplement de le lui demander de façon orale. Zoom sur l’assistant Google.

Avant d’activer l’assistant Google, vous devez vous assurer que l’appareil que vous prévoyez d’utiliser répond aux exigences minimales énoncées qui sont indispensables au bon fonctionnement de l’ensemble du système. Ainsi, votre téléphone doit avoir :

un système d’exploitation avec une version d’Android qui est égal ou supérieur à 6,0 ;

une application Google version 13 ou plus tard ;

un service de Google Play ;

une RAM d’au moins 1,5 GB ;

une résolution d’écran d’au moins 720 p ;

une diversité de langue prise en charge par Google Assistant (Anglais, Français, Allemand, italien, Japonais, Coréen, español y Portugais.).

Une fois que ces conditions sont remplies, vous pouvez activer l’Assistant Google. Pour ce faire, vous devez démarrer l’application en appuyant sur l’icône sous forme de « G » de couleurs placé dans le tiroir de l’appareil. Il faudra ensuite appuyer sur le bouton « ≡ » situé en haut à gauche (ou en bas à droite) et choisir l’élément ajustements dans la barre latérale affichée à l’écran.

Appuyez maintenant sur la voix. L’élément ajustements se trouve juste en bas de section Assistant Google. Défilez la page et choisissez le nom de l’appareil en cours d’utilisation et apportez les leviers ayant rapport à la fonction « Assistant Google » et « Connectez-vous » avec Voice Match en EN.

Par ailleurs, si jusque-là, vous n’avez pas encore activé la fonction « Connectez-vous » avec Voice Match, vous devez créer une impression vocale pour permettre à l’assistant de reconnaître uniquement les commandes données par votre voix. Passé cette étape, vous devez toucher le bouton « commence » et prononcer trois fois de suite la phrase « OK Google ».

Pensez aussi à activer l’entrée Déverrouillez avec Voice Match si vous voulez démarrer l’assistant même lorsque l’écran est éteint. À présent que l’assistant est configuré, vous devez vous en souvenir en maintenant le bouton enfoncé « maison » pendant quelques secondes ou prononcer la phrase « OK Google » tout en tenant le téléphone à proximité.

Où se trouve l’Assistant Google ?

Pour trouver l’Assistant Google, vous devez vous rendre dans l’application Google et cliquer sur le bouton ≡ qui est situé soit en haut à gauche ou en bas à droite. Vous trouverez la section Assistant Google.

Quelles sont les fonctions de l’Assistant Google ?

L’Assistant Google est mis en place pour effectuer des interactions conversationnelles. Pour vous aider, voici quelques tâches que vous pouvez réaliser avec l’assistant Google :

Trouver des informations en ligne, des itinéraires de restaurants et leurs réservations, ainsi que la météo et les actualités ;

Configurer vos minuteries et vos rappels ;

Fixer des rendez-vous et envoyer des messages ;

Traduire des phrases orales en temps réel ;

Ouvrir des applications sur votre téléphone ;

Accéder aux informations de vos calendriers et à d’autres informations personnelles ;

Contrôler vos appareils et votre maison intelligente ;

Contrôler votre musique ;

Réserver votre billet d’avion et planifier votre séjour.

Le mode « conversation continue » est l’avantage avec l’assistant Google. Grâce à cette fonctionnalité, vous n’êtes pas tenu de répéter entre chaque demande « Hey Google » ou « Ok Google ». Une discussion engagée et fluide survient après avoir commencé à parler à Google.

L’assistant Google est doté en outre de la fonctionnalité de reconnaissance vocale. Cette dernière permet à Google de reconnaître les profils vocaux des personnes qui l’utilisent et adapter ces réponses à chacun. Vous avez aussi la possibilité de lui demander en même temps plusieurs choses.

Pour finir, l’assistant Google est doté de l’option multi langues avec laquelle vous pouvez changer de langue avec une simple commande. Vous disposez soit de plus de 10 langues disponibles.

Est-ce que je peux parler à l’Assistant Google ?

Il est bien possible de parler avec l’Assistant Google en démarrant une conversation. Une fois que l’Assistant Google est activé, vous n’aurez qu’à appuyer de manière de manière prolongée sur le bouton d’accueil ou dire « Hey Google » ou « Ok Google ». Ensuite, il faudra poser votre question ou faire une commande.

Google étant automatique, intelligent et informé, il va réagir en conséquence. Vous pouvez mener un réel dialogue avec une voix contenant plus de pouvoir.

Quelle différence entre Google Home et Assistant Google ?

Il existe une différence entre Google Home et Assistant Google. Cette différence se trouve dans le fait que Google Home est un haut-parleur intelligent. Cela fait de lui une technologie physique appartenant à la section matérielle. Par contre, Google Assistant est un logiciel compatible avec Google Home.

Les enceintes Google

Google vous propose également des enceintes connectées pour profiter d’une autre manière de l’Assistant Google. Voici deux enceintes que nous vous proposons de découvrir.

Enceinte connectée Google Nest Mini

Dans le catalogue des enceintes de Google, la Google Nest Mini est la plus petite et la plus accessible. Elle s’installe facilement et sa puissance sonore convient aux pièces de taille moyenne, comme une chambre, un bureau ou une cuisine. Elle bénéficie d’une bonne reconnaissance vocale. Ce modèle est le choix idéal si vous voulez une petite enceinte discrète qui reconnaît facilement votre voix.

Enceinte connectée Google Nest Audio

Cette enceinte met l’accent sur la qualité du streaming musical. La Google Nest Audio est ce qui vous convient si vous souhaitez avant tout écouter de la musique avec votre Google Nest. Elle vous propose 75 % de puissance sonore et possède des basses profondes