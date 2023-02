Dites OK Google pour Configurer mon appareil avec l’assistant vocal de Google

Pour faciliter le quotidien de leurs utilisateurs, les smartphones qui tournent sous Android sont dotés de multiples fonctionnalités. Elles sont rendues possibles grâce à l’intelligence artificielle, et permettent de réaliser diverses actions.

L’Assistant Google en fait partie, et peut être activé grâce à la commande « OK Google ».

Il vous permet d’ordonner l’exécution de multiples tâches, sans qu’il soit nécessaire de toucher le smartphone. Comment configurer votre appareil pour tirer le meilleur parti de la commande OK Google ?

ok google configurer mon appareil ; la solution simple et efficace pour la configuration de vos équipements à l’aide de l’assistant intelligent de Google

Qu’est-ce que l’application OK Google ?

Elle désigne un assistant vocal que propose Google sur la plupart de ses appareils vendus dans le commerce. Toutefois, de nombreuses autres marques équipent également leurs produits de cet assistant vocal utile au quotidien. Ce sont notamment :

Les smartphones, tablettes, et téléviseurs ;

Les haut-parleurs intelligents ;

Les écouteurs sans fil ;

Etc.

Avec l’assistant vocal de Google, vous pouvez faire exécuter de nombreuses tâches sans avoir besoin d’écrire. Les actions peuvent être prédéfinies pour vous simplifier le quotidien. Plus loin, OK Google est construit sur une intelligence artificielle. L’assistant vocal apprend de façon continuelle, et répond aux besoins spécifiques des utilisateurs. C’est donc en fonction de vos demandes que les résultats les plus pertinents seront affichés.

Pour que l’Assistant Google comprenne bien vos différentes requêtes, vous devez faire preuve de clarté dans votre élocution. Google a déployé de gros efforts au cours de ces dernières années pour améliorer son assistant vocal. Il est aujourd’hui possible de l’exploiter pleinement, et même en extérieur avec du bruit autour de vous.

Avantages « OK Google »

Comme vous commencez par l’entrevoir, OK Google possède de nombreux avantages. L’assistant vocal vous permet avant tout de contrôler votre smartphone avec la voix. Bien entendu, il faudra au préalable procéder à la configuration de l’appareil. Vous devez aussi vous assurer de la disponibilité de l’assistant vocal sur votre périphérique. Lorsque c’est le cas, vous pourrez entre autres avec OK Google :

Configurer une minuterie ou une alarme ;

Lire de la musique sur votre smartphone ;

Entrer des données dans votre agenda ;

Etc.

En somme, il est bien plus facile de passer des appels ou de rechercher des informations sur votre smartphone avec cet outil. L’avantage est que vous n’êtes pas obligé d’utiliser vos mains, ce qui vous laisse une totale liberté de mouvement. Plus loin, l’Assistant Google peut être connecté aux différents appareils présents à la maison. Cela vous permet d’activer l’allumage ou l’extinction des lampes, ou le réglage de votre chauffage par exemple. Les possibilités sont nombreuses.

L’autre avantage de cet assistant vocal fourni par Google est que vous n’aurez pas à déployer de gros efforts pour le configurer. Bien entendu, vous aurez besoin d’une bonne connexion internet pour le faire fonctionner. Rendez-vous ensuite dans la section des paramètres, pour procéder aux différents réglages de l’assistant vocal.

Inconvénients OK Google

Malgré le fait que l’Assistant Google soit un atout au quotidien, il n’est pas sans défaut. L’un des plus connus est l’activation accidentelle de cette fonctionnalité. De base, vous avez besoin de prononcer un mot clé pour mettre en marche cet assistant. Il s’agit du « OK Google », qui vous permet ensuite d’ordonner l’exécution de diverses commandes. L’assistant peut dans certains cas s’activer tout seul en considérant vos paroles comme un mot clé.

C’est d’ailleurs l’une des principales raisons pour lesquelles certains utilisateurs se passent des services de cet outil. Ils voient là une menace pour leur vie privée, surtout que l’outil enregistrait il y a quelques années, les voix sur ses serveurs. Des poursuites judiciaires ont d’ailleurs eu lieu notamment aux États-Unis contre l’entreprise pour cette raison. Google a affirmé depuis peu que ce problème est résolu, et que les voix ne sont plus enregistrées.

Dans les paramètres de l’assistant vocal, vous pouvez alors empêcher l’activation accidentelle de l’outil.

Avant de profiter de ce que la commande « OK Google » peut vous aider à faire, il faudrait au préalable l’activer. La procédure à suivre est différente, si vous possédez un appareil Android ou qui tourne avec iOS. Voici comment vous y prendre avec un smartphone sous Android :

Lancez l’ouverture de l’appli Google, et rendez-vous dans les paramètres ;

Allez ensuite dans la section Voix, puis cliquez sur Détecter « OK Google » ;

Activez l’interrupteur de la commande vocale ;

Apprenez ensuite à l’intelligence artificielle à reconnaitre votre voix.

Comment faut-il configurer OK Google sur un smartphone avec iOS ? La procédure à suivre est presque comme indiquée précédemment. Dans l’appli Google, cliquez sur la roue dentée pour accéder aux paramètres. Allez dans la section associée à la recherche vocale, puis activez OK Google. Une fois que la configuration est faite, il suffit de prononcer « OK Google » pour effectuer une première recherche vocale.

Maintenant que vous avez pris connaissance de tout le potentiel de l’Assistant Google, vous avez certainement envie d’en tirer le meilleur parti. Il est possible de l’utiliser sur plus d’un appareil. Comment faut-il s’y prendre ? Lancez l’assistant Google, et rendez-vous dans la section des options. Cliquez ensuite sur l’onglet « Plus d’appareils et d’applications », et sur « Appareils ». Choisissez à présent l’application et les appareils sur lesquels vous souhaitez utiliser Ok Google.

Vous pouvez dès cet instant profiter de toutes les fonctionnalités de l’assistant vocal sur d’autres périphériques.

Dans la section dédiée aux réglages de votre smartphone, vous pouvez actionner l’activation ou la désactivation de l’assistant vocal. Dans le premier cas, saisissez « Voix de Google » dans les réglages du smartphone. Il ne vous reste plus qu’à valider l’opération pour effectuer une activation. Quelle pourrait être la raison pour laquelle vous êtes incapable d’utiliser OK Google ? Il se peut que votre smartphone ne soit pas adapté à l’usage de l’assistant vocal.

Où trouver les paramètres de l’Assistant Google ?

Vous devez vous rendre dans la section dédiée à l’assistant vocal, puis cliquer sur l’onglet relatif aux paramètres. Une autre option consiste à lancer une commande vocale, en demandant à OK Google d’ouvrir les paramètres de l’assistant. Vous verrez également les paramètres concernés en cliquant sur la flèche en bas de votre adresse mail. Une fois que vous êtes dans les paramètres de l’Assistant Google, vous pourrez choisir toutes les options nécessaires.

De nombreuses procédures vous permettront d’avoir un code de validation pour utiliser Ok Google. La première possibilité est que le smartphone n’est pas connecté à internet. Là, vous vous rendrez dans les réglages puis cliquerez sur votre nom. Cliquez ensuite sur l’onglet relatif au mot de passe et à la sécurité. Vous verrez l’affichage d’un message avec cet intitulé sur l’écran « Détails du compte indisponibles ». Cliquez dessus pour que le code de validation vous soit fourni.

La validation du téléphone peut également s’inscrire dans une procédure de confirmation d’une authentification. Il faudra dans ce cas, renseigner le code de validation lorsque l’écran de connexion sera affiché. Évidemment, ces codes de validation ne doivent être jamais divulgués pour votre propre sécurité. Dans le processus de validation, vous recevrez un code à six chiffres sur le numéro que vous aurez fourni. Au lieu d’un SMS, vous pourrez aussi choisir de recevoir un appel vocal.

Comme de nombreux appareils de la maison, l’assistant OK Google peut être utilisé pour contrôler votre TV. Cependant, il faut savoir que des conditions sont requises avant de pouvoir en bénéficier. Voici les prérequis :

Une TV équipée de l’Assistant Google ;

L’appli et un compte Google ;

Un smartphone ou une tablette Android avec au minimum Android 5.0 ;

Une connexion internet et un wifi sécurisé.

La prochaine étape consiste à configurer votre smartphone Android, avant de procéder à l’appareillage avec la TV. Cette dernière doit également être connectée au wifi, de même que le smartphone mis à jour. Vérifiez aussi que vous possédez la dernière version de l’Assistant Vocal Google. Connectez-vous au téléphone, lancez l’assistant vocal puis demandez-lui de configurer l’appareil. Des instructions s’afficheront à l’écran, et il faudra les suivre.

Une fois que la connexion à votre compte Google sera établie, vous pourrez lancer le contrôle de vos appareils connectés. Selon les modèles et les marques de TV, il peut être nécessaire d’exercer une pression sur le bouton de l’Assistant Google. Il se trouve sur la télécommande de l’appareil, et indiquera la marche à suivre sur l’écran. Au bout de quelques minutes, votre TV pourra être contrôlée par des instructions vocales via OK Google.

Pourquoi configurer un téléphone avec l’assistant Google ?

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous devriez configurer votre téléphone avec l’Assistant Google. C’est un outil grâce auquel vous pouvez réaliser diverses actions quotidiennes sans effort. Vous contrôlez ainsi votre smartphone avec la voix, ce qui vous permet d’être plus productif dans vos différentes tâches. Les avantages qu’il est possible de tirer de l’Assistant Google sont variés, et dépendent des besoins de chaque utilisateur.

En disant « Ok Google », tous vos désirs deviennent presque des ordres pour l’assistant vocal. L’intelligence artificielle est également capable de discuter avec vous de façon correcte, et obéit à une certaine logique. Vous pouvez donc l’utiliser pour lancer des applis sur votre téléphone, ou demander la traduction de phrases. Il est également possible de prendre le contrôle de votre musique, et les appareils intelligents de votre maison. L’assistant vocal de Google est en mesure d’envoyer des SMS, ou de prendre des rendez-vous.

Vous n’avez plus besoin de consacrer du temps à votre réservation de billet d’avion par exemple. Avec la commande OK Google, cela peut être fait en quelques instants. En somme, cette intelligence artificielle qu’est l’Assistant Google vous facilite la vie.

