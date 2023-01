Google Now : Assistant personnel intelligent de reconnaissance vocale

Listen to this article Listen to this article

Très connu pour son moteur de recherche, Google propose de très nombreux outils : Gmail pour le courriel, YouTube pour la mise en ligne et le partage de vidéos, Drive pour le stockage, l’édition et la synchronisation des documents, etc.

L’ambition de l’entreprise Mountain View semble être de proposer un service pour chaque situation de la vie courante. Google Now est l’un des services proposés par Google.

Il s’agit de l’assistant personnel de Google, un service particulier qui fait le lien entre les données de l’utilisateur, le contexte et les services Google.

Présentation de l’assistant personnel Google Now

Now est le service d’assistance intelligent de Google pouvant se connecter à d’autres applications et services sur votre téléphone pour vous transmettre des informations utiles tout au long de la journée. Trouver Now peut varier selon le modèle de votre téléphone.

Les appareils Android incluent une page d’accueil à gauche de l’écran d’accès rapide par défaut. Mais le moyen le plus simple pour de nombreux utilisateurs est de taper sur l’application Google, qui se trouve en haut de nombreux écrans d’accueil par défaut.

À l’instar d’autres assistants personnels, Google Now vous permet de récupérer de nombreuses informations factuelles, comme lancer le chronomètre ou régler l’alarme par une simple commande vocale. Vous pouvez également rechercher un événement ou une chanson en interrogeant votre smartphone. Bien sûr, au lieu de prononcer les mots clés dans la barre de recherche Google, vous pouvez les taper, mais cela enlève tout le plaisir de la chose !

De toute évidence, il n’y a aucune limite à ce que vous pouvez demander à Google, mais quelques exemples sont présentés ci-dessous pour vous donner une idée des fonctionnalités disponibles :

Indiquer le chemin à prendre pour se rendre à un endroit précis ;

Identifier la chanson qui passe dans la pièce ;

Appeler sur simple demande n’importe quel contact de votre répertoire téléphonique ;

Envoyer un e-mail ou un SMS à l’un de vos contacts ;

Ouvrir des applications ;

Rechercher une photo spécifique en ligne ;

Définir des rappels ;

Programmer des alertes ;

Rappeler un rendez-vous.

La barre de recherche Google étant incroyablement puissante, vous pouvez demander des informations sur n’importe quel sujet et espérer obtenir une réponse. Vous avez un joueur favori ? Pas de problème, interrogez Now à son sujet.

Avantages de Google Now

En théorie, Google Now peut sembler être un service futuriste, destiné à une élite qui maîtrise les outils, connaît leurs fonctionnalités et appréhende les possibilités qu’ils offrent.

Pourtant, Google Now s’est voulu simple et intuitif.

C’est un outil que tout le monde peut utiliser sans difficulté.

Il possède de nombreux avantages :

Les rappels ciblés : Google Now vous propose des alertes « classiques » pour votre prochain rendez-vous, mais également des informations contextualisées pertinentes. Vous voulez savoir à quelle heure vous devez partir pour être à l’heure, en fonction du trafic en temps réel ? Google Now vous le dit, 15 minutes avant l’heure limite. Il vous fournit également des informations utiles pour vos déplacements en transports en commun ;

La réponse à tout : Google a toujours eu pour vocation d’apporter une réponse à toute interrogation par le biais de son moteur de recherche. Il pousse l’exercice un peu plus loin en agrégeant des informations glanées ici et là sur Internet. Cette fonctionnalité est pratique et risque de cannibaliser une partie du trafic de Wikipedia et d’autres sites similaires utilisés comme sources. Par exemple, vous pouvez poser à Google Now la question de savoir qui est le président des États-Unis ou le dernier résultat du Paris Saint Germain ;

Utilisation personnalisée des services Google ;

Google Now relie les informations personnalisées aux services Google appropriés. Pour vous rappeler qu’il est temps de partir pour votre prochain rendez-vous, il utilise Google Maps, l’agenda et la navigation. Si vous devez vous rendre dans un restaurant, vous pouvez noter directement la fiche « Google+ Local » de l’établissement. Google utilise les données de Google+ pour vous informer des dates d’anniversaire de vos amis. Si vous souhaitez savoir où se trouve votre colis, il suffit de demander à Google ;

Autres avantages de Google Now : Cet outil très pratique peut fonctionner sur Android et sur iOS. Il est également capable d’identifier différentes voix et d’offrir plus de réponses vocales exactes.

Inconvénients de Google Now

Google Now n’est peut-être pas parfait, mais il possède nettement plus d’avantages comparativement à d’autres outils de son genre. De même, il possède très peu d’inconvénients. Le plus évident est qu’il a tendance à collecter différentes conversations dans un environnement ou il y a de nombreuses personnes qui parlent. En conséquence, il y a une confusion dans les réponses données.

Assistants personnels intelligents

Depuis quelques années, on assiste à l’émergence d’un nouveau produit multimédia : les assistants personnels intelligents. Vous savez sans doute que Google Now n’est pas le seul outil de ce type. Peu à peu, tous les géants du multimédia (Google, Apple, Samsung, Amazon, etc.) sortent leur propre assistant. Découvrez Siri et Alexa, deux concurrents sérieux de Google.

Siri : l’assistant personnel intelligent de Apple

Siri est le premier assistant personnel du marché. Il appartient à l’entreprise de renommée mondiale Apple. Comme ses nombreux concurrents qui apparaitront par la suite, Siri peut réaliser des tâches quotidiennes et fournir des informations demandées par l’utilisateur.

Vous pouvez l’utiliser pour ouvrir des applications, envoyer des messages, passer des messages, activer des alarmes, ajouter des rappels, rechercher des informations sur Internet et contrôler les appareils domestiques intelligents pris en charge.

Cet assistant est bien connu pour sa façon amusante d’interagir. Elle peut raconter des blagues, chanter, mais aussi sortir des expressions peu polies quelques fois. Pour le déclencher, il suffit de dire « Hé Siri ». Toutefois, cet outil n’est disponible que sur les appareils d’Apple.

Alexa: l’assistant personnel intelligent d’Amazon

L’assistant d’Amazon est devenu très populaire en peu de temps. Il doit une grande partie de son succès à des appareils familiaux, notamment les « Echo ».

C’est en 2014 qu’Alexa débarque sur le marché très concurrentiel des assistants personnels, intégré aux haut-parleurs intelligents d’Amazon. Il permet de contrôler des appareils domestiques intelligents compatibles, de définir des alarmes et des rappels, de jouer la musique, de faire des recherches sur Internet, de suivre les actualités, etc. Alexa est aussi capable de lire du contenu sur un appareil Amazon Incendie. Il se démarque des autres outils de sa catégorie par sa convivialité. Pour activer Alexa, il suffit de dire « Alexa » en plus de ce qu’il doit faire : « Alexa, quelles sont les nouvelles ? », « Alexa, appelle maman », etc.

