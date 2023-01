Comment activer Google Now Android ou IOS ? | Avantages et inconvénients

Connaissez-vous Google Now ? Il s’agit d’un assistant personnel intelligent de Google.

Cette application n’est rien d’autre que la réponse de l’entreprise américaine de services technologiques à Siri d’Apple et Cortana de Microsoft.

Basé sur la reconnaissance vocale automatique et la commande vocale, cet assistant virtuel de Google permet d’effectuer plusieurs tâches juste en parlant à son téléphone.

Cependant, pour utiliser Google Now, l’observance de certaines étapes s’avère nécessaire.

On vous dit tout sur ce système évolutif, dont le potentiel augmente chaque jour.

Pour profiter des fonctionnalités de Google Now, il faut le télécharger et l’installer sur son smartphone. L’application est disponible gratuitement sur Google Play Store.

Pour les terminaux Apple tels que l’iPad, l’iPhone et l’iPod Touch, l’outil peut être téléchargé sur iTunes et l’App Store. Une fois que cette étape a été réalisée, procédez à son installation dans votre téléphone.

À présent, vous pouvez via l’icône sur l’écran ouvrir Google Now. Il est aussi possible de se rendre dans les configurations du téléphone et choisir l’application, en appuyant sur les trois points pour accéder aux paramètres. Continuez avec le chemin Voix>, Match vocal>, se connecter avec Match vocal qui va activer l’assistant vocal. Vous n’aurez qu’à dire « Ok Google » pour interagir avec Google Now.

Après avoir activé l’assistant vocal, vous pouvez effectuer une série de tâches avec votre voix sans avoir à toucher quoi que ce soit dans votre smartphone. Il existe des commandes qui sont standard et nécessitent de suivre les instructions de Google pour effectuer les opérations.

Avec Google Now par exemple, vous avez la possibilité de voir l’historique de vos recherches sur le web en utilisant la commande « Ok Google, afficher l’historique de mes recherches Google ».

Vous pouvez aussi changer les paramètres de votre compte Google en utilisant la phrase « Ok Google, ouvrir les paramètres du compte Google ». Il est aussi possible de régler une alarme en utilisant des commandes qui sont semblables à celles-ci. Vous n’aurez qu’à dire « OK Google, régler l’alarme pour 7 h » pour que votre téléphone sonne à 7 h.

Par ailleurs, vous êtes aussi en mesure de créer dans Google Agenda un événement grâce à la commande « Ok Google, créer un événement dans l’agenda, dîner à Rome vendredi à 20 h ». Il faudra simplement dire « Ok Google, quels sont mes engagements demain ? » ou « Ok Google, quand est le prochain engagement ? » pour être au courant des engagements enregistrés. Les options sont nombreuses pour utiliser Google Now.

Pour avoir accès au paramètre de Google, vous devez dans un premier temps ouvrir l’application « Paramètres de votre téléphone » puis cliquer sur Google. Ensuite, vous devez aussi ouvrir directement l’application « Paramètres Google Paramètres Google ».

Avantages Google Now ?

Google Now est un outil que tout le monde peut utiliser sans difficulté. Il possède de nombreux avantages.

Les rappels ciblés

Pour votre prochain rendez-vous, Google Now vous propose des alertes « classiques » ainsi que des informations contextualisées pertinentes. Le service met également à votre disposition des informations utiles pour vos déplacements en transports en commun.

La réponse à tout

Un autre avantage de Google Now est qu’il est en mesure d’apporter une réponse à toute interrogation par le biais de son moteur de recherche. Il prend des informations glanées ici et là sur Internet pour vous répondre. Il s’agit d’une fonctionnalité très pratique.

L’utilisation personnalisée des services Google

Google Now associe les informations personnalisées aux services Google appropriés. À cet effet, il va se servir de Google Maps, l’agenda et la navigation pour vous rappeler qu’il est temps de partir pour votre prochain rendez-vous. Il utilise également les données de Google+ pour vous informer des dates d’anniversaire de vos amis.

Un autre avantage de Google Now est qu’il est en mesure de fonctionner sur Android et sur iOS. Cet outil peut aussi identifier différentes voix et offrir plus de réponses vocales exactes.

Inconvénients Google Now

Google Now possède également quelques points faibles. Le souci le plus remarquable est que dans un environnement où il y a de nombreuses personnes qui parlent l’outil a tendance à collecter différentes conversations. Cela fait qu’il y a une certaine confusion dans les réponses données.

Cependant, contrairement à d’autres outils de son genre, il possède nettement plus d’avantages que d’inconvénients.

En raison du fait que le service Google Now est disponible sur les smartphones et tablettes Android ainsi que sur iPhone et iPad, il existe deux méthodes de désactivation selon votre appareil mobile.

Désactivation de Google Now sur Android

Pour désactiver Google Now sur Android, voici la démarche à suivre :

Cliquez sur la barre de recherche Google pour ouvrir Google Now ;

Cliquez ensuite sur l’icône Google Now Google pour ouvrir le menu ;

Appuyez sur l’icône du menu « Menu » qui se trouve en haut à gauche puis sur « Paramètres » et enfin sur « Votre flux » ;

Désactivez Google Now en désactivant l’option « Activer le flux » ;

Cliquez sur OK pour confirmer la désactivation de Google Now.

Désactivation de Google Now sur iOS (iPhone et iPad)

Découvrez maintenant les étapes à suivre pour désactiver Google Now sur Apple :

Lancez l’application Google Now sur iOS et cliquez sur l’icône Google Google ;

Accédez à vos paramètres Google Now en appuyant sur l’avatar de votre profil ;

Cliquez ensuite sur « Votre flux » ;

Désactivez Google Now en désactivant l’option « Activer le flux » ;

Confirmez la désactivation de Google Now en appuyant sur OK.

